Romano Ceremonia viste al presentador de la 41ª edición de los "Importantes"

La figura del presentador, como maestro de ceremonias, juega un papel fundamental en el desarrollo de la gala de los Premios «Importantes» de INFORMACIÓN. Este año, Alejandro J. Fuentes, redactor de este diario, conducirá el acto junto a Lydia Ferrándiz, y para ello ha confiado su imagen a Romano Ceremonia, asesorado por Samuel Muñoz.

Desde el primer contacto, el proceso fue fluido. «La atención en Romano Ceremonias fue increíble. Samu supo entender perfectamente la importancia y la esencia del evento», destaca Fuentes. La elección del traje fue un trabajo conjunto. «Las propuestas que nos hizo fueron muy actuales y encajaban perfectamente con lo que son los IMPORTANTES», añade.

El diseño responde a una idea clara: respetar el clasicismo que requiere una gala institucional, pero introducir matices contemporáneos. «Hemos escogido este traje porque quería algo especial, teniendo en cuenta que un presentador es un maestro de ceremonia. Me gusta el estilo clásico, pero he querido darle un corte diferente. Así que podemos decir que es un poquito clásico pero con ese puntito moderno», explica Samuel Muñoz.

Así, el traje mantiene la esencia del esmoquin, una prenda atemporal y elegante, pero juega con el color para aportar frescura. Una elección pensada para destacar sin estridencias y acompañar el ritmo de la gala.

Fuentes también destaca el trabajo posterior. «Una vez elegimos el traje, trabajar con él para elegir los complementos y accesorios fue de lo más sencillo. Sin duda, es un lugar de referencia para preparar un evento», afirma el periodista.

Inaugurado en 1998, Romano Ceremonia se ha distinguido en estos 22 años por vestir al hombre más elegante y moderno. Especializado en trajes a medida para grandes celebraciones, ofrece propuestas para novios, padrinos, acompañantes y profesionales que buscan distinción. Con firmas como Roberto Vicentti, Enzo Romano o Thomas Pina, y una amplia selección de complementos, su seña de identidad es un trato profesional, cercano y personalizado.

Para los Importantes de INFORMACIÓN, el resultado es un conjunto equilibrado, pensado para un presentador que debe marcar el tono de una gala festiva, solemne y cargada de significado para la provincia de Alicante.