La Aemet advierte: aviso amarillo en Alicante por rachas muy fuertes de viento y bajada de las temperaturas en la cuenta atrás para el Carnaval

Alicante empieza a despedirse del episodio de calor inusual justo cuando la provincia mira ya al Carnaval que tendrá lugar este fin de semana. La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé para este jueves 12 de febrero un cambio claro en el tiempo: bajan las temperaturas y el viento seguirá soplando con fuerza en buena parte del territorio por la influencia de la borrasca Nils.

La jornada estará marcada por intervalos nubosos, más frecuentes en el interior a primeras y últimas horas del día. Tras varias noches excepcionalmente cálidas para la época, con registros históricos en algunos observatorios de la Comunidad Valenciana, el mercurio inicia un descenso que devolverá valores más propios de febrero, aunque el ambiente seguirá siendo variable.

El viento será, de nuevo, el elemento más destacado. Soplará moderado del oeste, con intervalos fuertes y rachas muy fuertes, especialmente durante la mañana en el interior y el litoral norte, donde se mantienen avisos amarillos. Con el paso de las horas tenderá a perder intensidad, un detalle que muchos siguen con atención pensando ya en los actos del fin de semana.

Aunque la situación tenderá a estabilizarse progresivamente, la Aemet no descarta que los avisos vuelvan a activarse el viernes y se mantengan, al menos, hasta el sábado, por la llegada de la borrasca Oriana, por lo que la evolución del viento seguirá siendo clave en la antesala del Carnaval en Alicante.

Aviso amarillo por viento en toda la provincia

La Aemet mantiene activado el aviso amarillo por viento en toda la provincia:

En el interior y el litoral norte , se prevén rachas que pueden alcanzar los 80 km/h .

, se prevén rachas que pueden alcanzar los . En el litoral sur, las rachas podrán llegar a los 70 km/h.

Además, el litoral permanece en aviso por fenómenos costeros, con viento del oeste y suroeste de hasta fuerza 7 y olas de entre 2 y 3 metros, especialmente durante la primera mitad del día.

Los avisos estarán vigentes hasta media tarde, cuando se espera una mejora progresiva. Con el Carnaval de Alicante a la vuelta de la esquina, la evolución del viento en las próximas 48 horas será clave para el ambiente en calles y desfiles.

El tiempo en Alicante

En la capital alicantina la jornada será ligeramente más fresca que en días anteriores. El termómetro se moverá entre los 14 y los 22 grados, con ambiente soleado durante la mañana y algunas nubes más visibles al final del día. El viento será el gran protagonista: soplará con fuerza durante las primeras horas, con rachas que pueden alcanzar los 65 km/h, antes de ir perdiendo intensidad por la tarde. La sensación térmica será algo más baja en zonas expuestas.

El tiempo en Elche

Elche vivirá un día estable y luminoso, con temperaturas suaves para febrero: mínima de 13 grados y máxima de 22. El viento también se dejará notar por la mañana, con rachas que rondarán los 55 km/h, aunque tenderá a amainar conforme avance la jornada. Sin riesgo de lluvias, será un día agradable pese al descenso térmico.

De manga corta en febrero: Alicante vive una jornada con más de 25 grados / Rafa Arjones

El tiempo en Benidorm

En Benidorm predominará el sol durante buena parte del día, con temperaturas entre 15 y 21 grados. El viento será moderado a fuerte en el arranque de la jornada, con rachas de hasta 60 km/h, lo que puede alterar la sensación térmica en el paseo marítimo. Por la tarde el ambiente será más tranquilo.

El tiempo en Elda

En el interior, Elda notará más el descenso de temperaturas. El día arrancará fresco, con mínima de 12 grados, y la máxima no superará los 20 grados. El viento soplará con intensidad por la mañana, con rachas próximas a 60 km/h, aunque perderá fuerza a partir del mediodía. No se esperan precipitaciones.

Días que parecen de verano en pleno invierno en Alicante / Héctor Fuentes

El tiempo en Torrevieja

Torrevieja tendrá una jornada estable y soleada, con temperaturas que oscilarán entre 15 y 22 grados. El viento será fuerte en las primeras horas, con rachas de hasta 65 km/h, especialmente en zonas abiertas y del litoral, antes de ir remitiendo progresivamente.

El tiempo en Orihuela

En Orihuela el día será mayoritariamente soleado, con un ligero descenso térmico respecto a jornadas anteriores. Los valores se situarán entre 12 y 23 grados. El viento soplará con rachas de hasta 60 km/h, aunque sin precipitaciones previstas.

El tiempo en Alcoy

Alcoy será uno de los puntos donde más se notará el viento. Las temperaturas se moverán entre 11 y 17 grados, con ambiente más fresco que en la costa. Durante la mañana podrán registrarse rachas muy fuertes de hasta 80 km/h, lo que refuerza el aviso amarillo activo en el interior. A partir de la tarde el viento tenderá a moderarse.

El tiempo en Dénia

En Dénia el día será estable y luminoso, con temperaturas entre 14 y 22 grados. El viento será intenso durante la mañana, con rachas cercanas a los 65 km/h, aunque irá perdiendo fuerza conforme avance la tarde, dejando un ambiente más agradable de cara a la noche.