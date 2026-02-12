Tráfico en Alicante hoy: incidencias repartidas por toda la provincia con retenciones en la Vega Baja y el área metropolitana
La mañana de este jueves deja una situación de normalidad tensa en la red viaria de la provincia, con 58 incidencias activas en 21 carreteras, según la última actualización de la Dirección General de Tráfico (DGT) las 9:47 horas. No se registran grandes colapsos generalizados, pero sí retenciones puntuales por accidentes y obras, especialmente en la Vega Baja y en los accesos al entorno de Alicante.
A continuación, el estado del tráfico por zonas:
🔴 Accidentes activos
A primera hora permanecen señalizados varios siniestros:
- A-31 (Fontcalent): obstáculo fijo por accidente en el km 233, sentido decreciente.
- CV-70 (Benidorm): accidente en el km 48, sentido decreciente.
Aunque ambos figuran con nivel gris, pueden generar ralentizaciones puntuales en horas de mayor intensidad circulatoria.
🚦 Retenciones y circulación irregular
Los principales problemas de fluidez se concentran en:
Vega Baja
- N-332 en Torrevieja: retenciones entre los km 54 y 58 en sentido creciente.
- A-77 (Fontcalent): congestión asociada a obras con circulación irregular en sentido decreciente.
Son, a esta hora, los puntos más sensibles de la red provincial.
🟡 Área metropolitana de Alicante y accesos
Se registran múltiples obstáculos fijos (nivel gris) en vías clave:
- A-70 (Bacarot y entorno urbano de Alicante)
- A-7 (El Altet, El Moralet)
- AP-7 (Alcoraya, Verdegas)
- N-332 (Orihuela Costa)
No generan grandes retenciones, pero sí obligan a extremar la precaución.
🟢 Marina Alta y Marina Baixa
- N-332 (Guardamar, Torrevieja, Orihuela Costa) con varios puntos señalizados.
- CV-740 (Benitachell)
- CV-715 (Callosa d’en Sarrià)
- CV-70 (Benidorm)
La situación es estable, aunque con incidencias dispersas.
🟠 Interior y Vinalopó
- N-340 (Crevillent)
- A-31 (Santa Eulalia)
- CV-83 (Elda)
- N-325 (Aspe)
Se trata principalmente de obstáculos fijos sin grandes afecciones al tráfico.
🚧 Obras estructurales en marcha
Además de las incidencias puntuales, continúan trabajos programados que afectan a la circulación:
- N-340 (Maitino)
- N-340 (puente en Muro del Alcoy)
- CV-700 (Planes) con paso alternativo
- CV-70 (Penàguila-Benilloba) con carril único alternado
Son actuaciones de media duración que obligan a mantener desvíos o restricciones parciales.
🚗 Balance de la mañana
El tráfico en la provincia de Alicante presenta una mañana con incidencias numerosas pero sin grandes colapsos generalizados. Los puntos más delicados se localizan en la N-332 en Torrevieja y la A-31 en Fontcalent, mientras que el resto de la red mantiene una circulación relativamente fluida pese a la acumulación de avisos.
Se recomienda precaución en los tramos señalizados y consultar la evolución en tiempo real si se va a circular por la Vega Baja o los accesos a Alicante capital.
