El Ayuntamiento de Alicante pide a los colegios extremar las medidas de seguridad por las fuertes rachas de viento

El viento vuelve a golpear con fuerza Alicante y obliga a activar, una vez más, el dispositivo especial de emergencias en la ciudad. Las rachas, que han alcanzado los 69 kilómetros por hora en la estación meteorológica de Ciudad Jardín, han dejado incidencias desde primera hora de este jueves y han forzado el cierre del Castillo de Santa Bárbara, además de provocar la caída de árboles y la interrupción temporal del tráfico ferroviario en la parada de San Gabriel en la línea de Cercanías que une Alicante con Murcia.

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) mantiene el aviso amarillo por viento en el término municipal hasta las 18.00 horas de este jueves, una situación que, lejos de remitir, podría repetirse en las próximas jornadas. Ante esta previsión, el Ayuntamiento ha optado por reforzar las medidas preventivas y mantener activado el Centro de Coordinación Operativa Local (Cecopal) no solo durante este jueves, sino también de cara al viernes y el sábado, cuando se espera un nuevo episodio de rachas intensas.

Cierre del Castillo y caída de árboles

Como medida de precaución, el Ayuntamiento ha decretado el cierre del Castillo de Santa Bárbara, uno de los principales reclamos turísticos de la ciudad, así como de parques y zonas con arbolado de gran porte.

Hasta las 8.00 horas, la Policía Local y el Servicio de Prevención y Extinción de Incendios y Salvamento (Speis) habían realizado alrededor de una treintena de intervenciones. La mayoría de ellas han estado relacionadas con la caída de árboles y carteles, así como con el desprendimiento de elementos de tejados.

En total, se han contabilizado seis árboles y cinco carteles derribados por el viento. También se han registrado desprendimientos puntuales en cubiertas, aunque sin que se hayan producido daños personales.

Transporte y mercadillos

La incidencia más destacada se ha producido en el barrio de San Gabriel, donde un árbol ha caído sobre las vías del tren, obligando a cortar temporalmente la circulación ferroviaria. La rápida actuación de los servicios de emergencia ha permitido retirar el obstáculo y restablecer el tráfico en pocas horas.

El episodio de viento no solo ha tenido consecuencias en la movilidad ferroviaria. La actividad en la ciudad también se ha visto condicionada. El mercadillo de Teulada ha reducido drásticamente su presencia habitual: apenas una cuarta parte de los concesionarios ha instalado sus puestos debido a las fuertes rachas registradas desde primera hora.

El Ayuntamiento ha instado a los vendedores ambulantes a desmontar los toldos para evitar el llamado “efecto vela”, que puede multiplicar la fuerza del viento y provocar desplazamientos bruscos de estructuras. En la misma línea preventiva, se ha ordenado el cierre de un circo instalado en la avenida del Doctor Rico, cuyas grandes lonas resultan especialmente vulnerables, así como de una actividad con hinchables en el barrio de Rabasa.

Recomendaciones a colegios

La situación meteorológica coincide además con la celebración de actos de carnaval en distintos puntos de la ciudad. Por ello, el Consistorio ha remitido un comunicado a todos los centros educativos en el que recomienda extremar las medidas de seguridad y valorar posibles ajustes en las actividades programadas al aire libre.

El alcalde, Luis Barcala, ha presidido a primera hora una reunión del Cecopal para evaluar el alcance del temporal y coordinar la respuesta de los distintos servicios municipales. En ese encuentro se ha acordado el refuerzo de los equipos preventivos y de emergencia, con el objetivo de actuar con rapidez ante cualquier incidencia derivada del viento.

Atención social

En el plano social, el Centro de Acogida y Urgencia Social (CAUS) abrirá en horario especial desde las 20.00 horas de este jueves hasta las 14.00 del viernes para atender a personas sin hogar, ante la previsión de que el viento continúe soplando con intensidad. Este dispositivo podría mantenerse durante el fin de semana si persiste la alerta.