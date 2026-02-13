Alicante aplaza el carnaval por el fuerte viento: ya hay nueva fecha

El Ayuntamiento de Alicante ha suspendido el Sábado Ramblero previsto para este día 14, ante la alerta naranja por fuertes vientos decretara por la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) y ha aplazado la celebración del Carnaval a la noche del próximo viernes 20. El Centro de Coordinación Operativa Local (Cecopal), reunido nuevamente este viernes bajo la presidencia del alcalde, Luis Barcala, también ha acordado la prohibición de la instalación de veladores, terrazas y otros elementos en la vía pública durante todo el sábado y hasta las 8:00 horas del domingo, así como la cancelación de todas las actividades deportivas al aire libre y el cierre del Cementerio al público en general.

La previsión meteorológica actualizada de Aemet contempla que la alerta amarilla por viento que se mantiene durante todo el viernes pase a naranja desde la medianoche del sábado al domingo y durante toda esa jornada ante la posibilidad de que se registren rachas de más de 90 kilómetros a la hora en el término municipal de Alicante y todo el litoral sur de la provincia. Las nuevas medidas acordadas por el Cecopal, que continúa activado con carácter preventivo para evaluar la situación meteorológica, se suman a las que ya se habían acordado a primera hora del viernes, tales como la suspensión de los mercadillos el sábado y de los carnavales infantiles al aire libre en los colegios y el pregón y verbena previstos el viernes en la Plaza del Carmen, el cierre del Castillo de Santa Bárbara y de los parques, jardines y zonas con arbolado monumental.

Del mismo modo, quedan suspendidos los actos de carnaval previstos en la vía pública por una docena de entidades festeras y la procesión cívica por los Mártires de la Libertad programada en la tarde del sábado en Villafranqueza, cuyo acto tendrá que celebrarse en el interior del panteón. La decisión de que el Sábado Ramblero, tanto la fiesta infantil como la adulta, se aplace a la noche del próximo viernes 20 se debe a que el domingo 22 se disputa la trigésima edición de la Media Maratón Internacional y 10K Aguas de Alicante, cuyo recorrido transcurre por la Rambla de Méndez Núñez y requiere un amplio dispositivo previo de montaje y señalización.

El CAUS se mantiene abierto hasta mediodía del domingo

El Cecopal también ha acordado mantener cerrados el circo instalado en la avenida del Doctor Rico y una actividad de hinchables en el barrio de Rabasa. En cuanto al Centro de Acogida y Urgencias Sociales (CAUS) del Ayuntamiento, sus puertas permanecen abiertas para personas sin hogar desde las 20 horas del jueves hasta mediodía del domingo.

Después de una jornada del jueves con unas 200 intervenciones de la Policía Local y los Bomberos a causa del viento, la noche y las primeras horas del viernes han transcurrido sin ninguna incidencia reseñable por las inclemencias meteorológicas.