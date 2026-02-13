Alicante defiende la atención integral a los niños con cáncer y sus familias

El Salón Azul del Ayuntamiento de Alicante ha acogido este viernes el acto de conmemoración del Día Internacional del Cáncer Infantil, en el que se ha puesto de relieve la necesidad de prestar una atención integral a los afectados y sus entornos, que vaya más allá de los tratamientos, así como destinar fondos sostenidos a la investigación.

En el acto institucional, presidido por el vicealcalde, Manuel Villar, han participado representantes de la Corporación municipal, la Asociación de Padres de Niños con Cáncer de la Comunidad Valenciana (Aspanion), la Asociación Charlie y la Unidad Pedagógica del Hospital Doctor Balmis de Alicante.

Pancarta en la celebración en el Ayuntamiento de Alicante del Día Internacional del Cáncer Infantil / Ernesto Caparrós

Realidad dura

"Hoy nos reunimos para visibilizar esta maldita enfermedad que además es especialmente dura, si eso es posible, cuando afecta a un niño o un adolescente, para que nadie olvide que esta enfermedad existe y afirmar que esta batalla como sociedad vamos a ganarla”, ha expuesto Villar.

El vicealcalde ha reafirmado el “compromiso del Ayuntamiento de Alicante y de toda la sociedad alicantina en la lucha contra el cáncer infantil” y ha abogado por garantizar una “atención integral a los niños, niñas y adolescentes con cáncer y a sus familias”, así como “fondos sostenidos por parte de las administraciones para la investigación, el desarrollo de nuevos tratamientos, el diagnóstico temprano y la prevención”.

Voluntarios

Asimismo, ha manifestado el “respeto y gratitud” hacia los profesionales y voluntarios que trabajan con niños con cáncer y sus familias.

Las pequeñas Nerea, Carla y María del Mar han sido las encargadas de leer el manifiesto en el que han incidido en la importancia que tiene el acompañamiento psicosocial de las asociaciones de apoyo durante la enfermedad. Al finalizar el acto se ha desplegado la pancarta conmemorativa en la plaza del Ayuntamiento.

Cerca de 250.000 niños y adolescentes son diagnosticados cada año de cáncer en el mundo, 1.500 en España y 150 en la Comunidad Valenciana, según las cifras que manejan las asociaciones.