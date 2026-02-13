Alicante multiplica por diez en solo seis semanas los casos de sarampión de todo 2025

La provincia de Alicante ha registrado en apenas seis semanas de 2026 un fuerte repunte de casos de sarampión que supera ampliamente el total de todo el año pasado. Según los datos del sistema epidemiológico de la Conselleria de Sanidad, se han confirmado en lo que va de año 26 contagios, frente a los dos detectados en todo 2025.

El incremento se concentra principalmente en un brote de origen laboral localizado en la ciudad de Alicante en adultos, donde se han confirmado 23 positivos. El resto se distribuye en un caso en Elche, uno en Elda y otro en Torrevieja. Además, permanecen en estudio doce posibles contagios adicionales en Alicante y uno más en Elda.

Para contener la expansión del brote en Alicante, los responsables del centro de salud pública pusieron en marcha un control epidemiológico de contactos que afectó a entre 400 y 500 personas. Se procedió a aislar a los confirmados y a los que estaban en investigación, y se vacunó a casi 300 personas el ámbito laboral afectado. El brote coincide, con la decisión de la Organización Mundial de la Salud de excluir a España del listado de países libres de esta patología.

Salud Pública realizo una vacunación extraordinaria contra el sarampión hace unos años en Elche / INFORMACIÓN

Acumulado

En conjunto, la Comunidad Valenciana acumula hasta el 8 de febrero 49 casos notificados (51 en todo 2025), de los cuales 44 pertenecen a la provincia alicantina y 26 han sido confirmados mediante pruebas diagnósticas. Por contra, durante las primeras seis semanas de 2025 no se registró ningún caso ni sospecha en la provincia. A lo largo de todo ese año se notificaron 30 posibles infecciones, de las que solo dos terminaron confirmándose. En toda la Comunidad fueron seis, siempre según la Dirección General de Salud Pública.

La evolución de 2026 sitúa ya al presente ejercicio como el cuarto con más positivos de la última década en la Comunidad pese a haber transcurrido solo mes y medio del mismo. Los 27 casos actuales (uno en Valencia se suma a los 26 de Alicante) solo quedan por debajo de los 31 en todo 2024, los 131 de 2018, los 27 de 2019 y los 23 de 2017, todos ellos registros anuales completos.

Sanidad siempre ha defendido que la mayoría de casos son importados o secundarios a importados, y así figura en el boletín epidemiológico. Entre 2020 y 2022 la Comunidad no registró contagios , y solo seis en 2025.

Vigilancia internacional

Sanidad mantiene el seguimiento epidemiológico del brote y refuerza las medidas de control para evitar la propagación de una enfermedad aguda contagiosa, causada por un virus de la familia paramyxovirus, que cursa con los síntomas de fiebre, exantema maculopapular (eritema cutáneo), tos, rinitis o conjuntivitis, mientras que en personas vacunadas la presentación clínica del sarampión suele ser atípica. Las autoridades sanitarias recalcan que es de "crucial importancia" la vacunación como medida más efectiva para la prevención de esta enfermedad.

El sarampión puede contagiarse hasta cuatro días antes de que aparezcan las manchas características en la piel, según ha advertido el Servicio de Medicina Interna del Hospital Vithas Valencia Turia, el doctor Koen Jerusalem.

Por ello, esta capacidad de transmisión presintomática convierte al sarampión en una de las enfermedades infecciosas "más contagiosas" que existen y facilita su propagación en entornos familiares, escolares y laborales sin que la persona afectada sea consciente de estar contagiando.

Sanidad recalca que es de "crucial importancia" la vacunación como medida más efectiva para la prevención de esta enfermedad

Complicaciones

El médico ha apuntado que el sarampión "no es solo una enfermedad de la infancia ni una patología leve, sino que puede afectar a adultos y provocar complicaciones importantes, especialmente en personas no vacunadas o con pautas incompletas.

Así, ha explicado que aunque la mayoría de los casos evolucionan favorablemente, pueden aparecer problemas respiratorios, otitis, diarrea severa o, en ocasiones poco frecuentes, inflamación del sistema nervioso central. "El sarampión no debe infravalorarse. Su elevada capacidad de contagio y la posibilidad de complicaciones, hacen que la prevención sea esencial".

Desde el servicio de Medicina Interna se destaca que la reaparición de casos es un fenómeno observado en varios países europeos y puede explicarse por diversos factores. Entre ellos la disminución puntual de las coberturas vacunales, los retrasos en calendarios infantiles durante la pandemia, la movilidad internacional, que facilita la importación de casos desde zonas donde el virus sigue circulando, y la existencia de adultos con vacunación incompleta, especialmente nacidos entre las décadas de 1970 y 1990.

"En esos años, muchas personas recibieron solo una dosis o no recuerdan si completaron la pauta. Esa falta de certeza genera bolsas de población susceptibles que permiten que el virus circule cuando entra en contacto con un caso importado", ha señalado.

En adultos pueden aparecer problemas respiratorios, otitis, diarrea severa e inflamación del sistema nervioso central

No muta

Asimismo, ha recalcado que el virus del sarampión no muta como otros los de la gripe o el covid, lo que significa que la vacuna se mantiene "estable y eficaz" en el tiempo. Por ello, ha subrayado que si se consigue una buena cobertura vacunal, el sarampión es una enfermedad "mucho más fácil de controlar e, incluso, de erradicar".

El Servicio de Medicina Interna de este centro recuerda que la vacunación con dos dosis de la vacuna triple vírica (sarampión, rubeola y parotiditis) continúa siendo la medida "más eficaz" para prevenir la infección.

El sarampión se transmite por vía aérea a través de gotículas respiratorias y puede permanecer en el ambiente durante varias horas, incluso después de que la persona infectada haya abandonado la estancia.

Los médicos recomiendan prestar atención a síntomas como fiebre alta, tos, conjuntivitis o erupción cutánea, y consultar con un profesional sanitario ante la sospecha de exposición o la aparición de signos compatibles. Aunque no existe un tratamiento específico contra el virus, la atención médica permite controlar los síntomas y vigilar posibles complicaciones.