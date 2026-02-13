Malestar en Aspanion por la salida de los hospitales de los profesionales de las asociaciones de pacientes

La Asociación de Madres y Padres de Niñas y Niños con Cáncer de la Comunidad Valenciana (Aspanion) teme que se produzca un empeoramiento de la atención a las familias por la salida del entorno hospitalario de los profesionales de las asociaciones de pacientes. Según explican desde la entidad, en los primeros meses de este año y en aplicación del marco legislativo actual, las asociaciones de pacientes con presencia en hospitales, han recibido la orden de la administración de dejar de ofrecer apoyo a los enfermos y sus familias en el propio entorno hospitalario. Una situación que hacen pública coincidiendo con la celebración del Día Internacional contra el Cáncer Infantil, que se conmemora en la plaza del Ayuntamiento de Alicante este domingo con una jornada solidaria desde las 10 horas hasta las 14 horas.

Sobre este asunto, desde la Conselleria de Sanidad aclaran que no se impide el acceso a los hospitales de los psicólogos de las asociaciones de pacientes pero "se tienen que circunscribir a la actividad de voluntariado que pueden realizar de acuerdo con el convenio que tienen con la conselleria. No pueden realizar actividad asistencial (acceso a historia clínica, consulta, seguimiento de casos etc)". Añaden que se ha creado la figura del psicólogo general sanitario y 60 plazas de esa categoría para prestar asistencia a personas enfermas de cáncer, entre otras patologías, que requieran esa atención en hospitales, tal y como anunció el presidente en la presentación de la Estrategia del Cáncer.

Así, indican que la conselleria suscribe acuerdos de colaboración con asociaciones de pacientes para realizar actividad de voluntariado (...) que solo pueden actuar como tal en sus sedes para las que reciben subvenciones por parte de la conselleria. Pueden seguir haciendo trabajo de voluntariado y de apoyo como voluntarios pero no prestar asistencia sanitaria".

Fecha marcada

Desde Aspanion explican que "de manera paulatina y al dictado de la ley se está produciendo la salida de los hospitales de la Comunidad Valenciana de los profesionales de Psicología y Trabajo Social de las asociaciones de pacientes. Esa salida también afecta a Aspanion y a nuestro colectivo de atención y va a poner en peligro la calidad asistencial global que necesitan quienes sufren por el cáncer infantil. De hecho, en Alicante el hospital se ha visto ya en la obligación de tener que marcar una fecha de salida", señalan en referencia al Hospital Doctor Balmis, único centro de la provincia con servicio de Oncología pediátrica. Será en marzo, indican desde la asociación.

"La decisión administrativa que ha conducido a esta realidad va a provocar una grave desatención de las niñas y niños con cáncer y sus familias”, destaca Jesús María González Marín, presidente de la entidad.

“Nuestros profesionales, psicólogas y trabajadoras sociales, prestan un importante apoyo paralelo al tratamiento médico, nuestra presencia desde hace décadas en las plantas de oncología pediátrica es fundamental. Somos familias cuidando de otras familias en el peor momento imaginable. Nuestra ayuda no es un complemento, tampoco se puede entender como competencia, es simplemente esencial y no puede desaparecer”.

Más recursos

González prosigue explicando que “en el contexto de las conmemoraciones del Día Internacional del Cáncer Infantil de 2026 sentimos una enorme preocupación. Si no se activan rápidamente recursos que sustituyan nuestros apoyos -en el mismo horario y con las mismas garantías y recursos humanos- niñas, niños y adolescentes afectados y sus familias van a sufrir una pérdida grave en la calidad de la atención y de los cuidados necesarios más allá de la atención médica. Algo que la sociedad en conjunto no debe permitir”.

En este contexto, la asociación demanda que se garantice ese apoyo esencial en el entorno hospitalario para no vivir un retroceso. Según el presidente de la asociación, “debemos evitar un paso atrás. En 2025 hemos cumplido 40 años de trabajo intenso. Siempre poniendo el foco en las necesidades de quienes sufren por el cáncer infantil, porque somos familias ayudando a familias y nadie mejor que nosotros sabe qué supone esta enfermedad.

Actividades el domingo en Alicante Habrá animación, música, almuerzo, taller de drones, talleres infantiles y otras sorpresas el domingo en la plaza del Ayuntamiento de Alicante de 10 a 14 horas. El objetivo es compartir un día ameno y divertido con las familias afectadas y visibilizar el cáncer infantil y la labor de Aspanion abriendo el acto a la sociedad en general. Animará el grupo de percusión Marakatá, la magia de Mag Montiel y una sesión de zumba a cargo de Vicente Medina, además de un almuerzo popular solidario a cargo de La Cocina de Jonathan.

Atención integral

"Nuestros profesionales siguen a disposición de la Conselleria de Sanidad y en paralelo seguiremos demandando que el cambio que se ha implantado se revierta”. Si no se quiere revertir este marco normativo, “Aspanion demanda urgencia en la activación de los recursos humanos que sustituyan esta labor esencial en las mismas condiciones y horarios”.

La entidad aprovecha la celebración del Día Internacional del Cáncer Infantil para reivindicar el reconocimiento de la labor que realizan las asociaciones de pacientes y para defender una atención integral que proteja el presente y el futuro de las niñas, niños y adolescentes con cáncer y de sus familias.

Aspanion trata de visibilizar la realidad que viven las niñas y niños con cáncer y sus familias, y continúa reivindicando una atención integral, humana y de calidad que vaya más allá del tratamiento médico.

"El cáncer infantil no afecta únicamente al menor diagnosticado, sino que impacta de lleno en toda la familia, dejando una profunda huella emocional y social. Por ello, recuerdan que la calidad de la atención sanitaria debe incluir el acompañamiento psicológico, social y humano, tanto dentro como fuera del ámbito hospitalario".