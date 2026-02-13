Recordatorio a los pacientes de Alicante: huelga de médicos la próxima semana

Recordatorio a los pacientes de Alicante: nueva huega de médicos la próxima semana, que puede afectar a citas, pruebas e incluso operaciones; y de nuevo con enfado del colectivo por los servicios mínimos. "La Conselleria de Sanidad, en connivencia con el Ministerio de Sanidad, boicotea la huelga médica al imponer servicios mínimos de más del 75 %". Es la queja del Sindicato Médico CESM-CV, que convoca de nuevo huelga de facultativos para la próxima semana en todo el país, con concentraciones en las puertas de hospitales y centros de salud de la provincia el lunes y el miércoles, y una protesta el viernes 20 en la Montañeta.

La huelga se repetirá una semana al mes hasta junio en demanda de mejoras salariales y laborales.

El Comité de Huelga está formado por la Confederación Española de Sindicatos Médicos (CESM), junto al Sindicato Médico Andaluz (SMA), Metges de Catalunya (MC), la Asociación de Médicos y Titulados Superiores de Madrid (AMYTS), el Sindicato Médico de Euskadi (SME) y el Sindicato de Facultativos de Galicia Independientes (O’MEGA) y no secunda el anuncio del acuerdo firmado días atrás entre el Ministerio de Sanidad y los sindicatos FSS-CCOO, UGT, CSIF y Satse para sacar adelante el borrador de Estatuto Marco que se ha estado negociando en los últimos meses.

El lunes hay convocadas oncentraciones de trabajadores de 11 a 11.30 ante centros de salud y hospitales

A juicio del comité, esta escenificación del acuerdo viene a reforzar lo que se lleva tiempo denunciando, que es que no se permitía una verdadera negociación de las reivindicaciones sindicales de la profesión médica, "puesto que se ha sacado adelante pese a la oposición del único sindicato profesional de facultativos que se sentaba a la mesa (CESM) con una capacidad de acción prácticamente anecdótica, lo que ha provocado la movilización del colectivo a través de las distintas acciones convocadas durante todo el año pasado".

Fechas

En relación con la resolución por la que se establecen servicios esenciales mínimos con ocasión de la huelga durante los días 16 a 20 de febrero, 16 a 20 de marzo, 27 a 30 de abril, 18 a 22 de mayo y 15 a 19 de junio de 2026 desde el sindicato señalan en un comunicado que "tras un análisis jurídico y comparativo, consideramos que los servicios mínimos fijados son desproporcionados y restrictivos, al aproximarse en varios ámbitos a niveles cercanos al funcionamiento ordinario del servicio, con la consiguiente intención de vaciar de contenido el derecho fundamental a la huelga reconocido constitucionalmente, que solo puede limitarse en la estricta medida necesaria para garantizar los servicios esenciales a la comunidad".

Calendario de movilizaciones convocadas por el Sindicato Médico para la próxima semana / INFORMACIÓN

"Se imponen, entre otros, porcentajes del 75% de jornada habitual en ámbitos amplios (por ejemplo, salas de hospitalización, farmacia hospitalaria, unidad de hospitalización a domicilio, consultas externas y gabinetes técnicos, centros de especialidades y centros de transfusión, así como 75% en servicios centrales de laboratorio y diagnóstico por imagen, manteniendo además jornada habitual del 100 % en múltiples unidades asistenciales", precisan.

Los médicos protestan en la plaza de la Muntanyeta / Jose Navarro

Recurso

Por todo lo anterior, el Sindicato Médico anuncia que va a presentar inmediatamente recurso frente a la resolución de servicios mínimos de febrero de 2026 y, simultáneamente, va a solicitar la adopción de medida cautelar para su suspensión, a fin de evitar que la aplicación inmediata de unos mínimos que son excesivos produzca un perjuicio irreparable o de muy difícil reparación durante los días de huelga.

Con esto, consideran que el conseller de Sanidad, Marciano Gómez, hace la “pinza” junto a la ministra de Sanidad contra los médicos de la Comunidad Valenciana, "boicoteando así el derecho a la huelga".

Plantillas mínimas

Avanzan que el Sindicato Médico, además, denunciará a la Generalitat Valenciana "cada vez que por falta de sustituciones y mala previsión se mantengan jornadas normales con plantillas por debajo de lo que ellos mismos consideran mínimos asistenciales, lo que es de práctica habitual. Estos servicios mínimos demuestran por parte de la conselleria un desprecio absoluto a los médicos y facultativos y un atentado claro al derecho a la huelga".

La organización sindical recuerda que las personas designadas para cubrir servicios mínimos están obligadas a prestarlos durante la huelga, "incluso aunque discrepemos de la legalidad o proporcionalidad de la resolución o de su designación, sin perjuicio de las acciones legales ejercidas por el sindicato".