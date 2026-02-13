Ciudad de Asís presiona por el Parque Central de Alicante y denuncia el “abandono” en el entorno de las vías

Bajo una pancarta con el lema “Parque Central ya”, la asociación de vecinos "Nuevos horizontes", de Ciudad de Asís, ha convocado este viernes un acto para denunciar el deterioro del barrio y elevar la presión sobre las administraciones implicadas en el futuro Parque Central. Los portavoces de la entidad han puesto el foco en el bloqueo de la presentación pública del proyecto —aplazada el pasado 2 de febrero por el accidente ferroviario de Adamuz— y han desplegado, a la vez, cuatro demandas inmediatas sobre un entorno que describen como “abandonado” y con problemas de seguridad y salubridad.

El presidente de la asociación, Julio Díaz, ha defendido que la situación “no puede alargarse sine die” y ha pedido que el Ayuntamiento y el Ministerio de Transportes concreten ya un nuevo día para la puesta de largo del diseño. “Entendemos que el ministro no está para presentar el proyecto, pero que venga alguien”, ha señalado, para insistir en que el parque “no es un duelo de machos alfa”, sino “la necesidad de una ciudad entera”. En su discurso, Díaz ha reclamado un parque “de verdad” y ha advertido contra una solución mínima: “Queremos un parque, no un parterre lleno de vías”.

La convocatoria, además de por la reivindicación del Parque Central, se ha planteado como una denuncia del día a día del barrio y, en particular, de la situación en el entorno de las antiguas vías. La entidad ha enumerado cuatro puntos “de actuación inmediata”. El primero es el asfaltado de la calle Deportista César Porcel, un tramo que, según Díaz, sigue sin pavimentar y provoca caídas y accidentes, especialmente entre personas mayores.

El Parque Central no es un duelo de machos alfa, es la necesidad de una ciudad entera Julio Díaz — Asociación vecinal "Nuevos horizontes" de Ciudad de Asís

La asociación sostiene que el presupuesto para ejecutar la obra estaba calculado en torno a 21.000 euros y que el Ayuntamiento trasladó hace más de un año una promesa de intervención “inmediata” que aún no se ha materializado. “Hay muchos concejales que no pisan un barrio obrero y se lo vamos a recordar con fotografías y vídeos”, ha remarcado.

La segunda exigencia apunta al mantenimiento de la vía y de los pasos que conectan ambos lados del corredor ferroviario. Los vecinos denuncian que, al perderse los bolardos que impedían el acceso, han empezado a entrar vehículos a motor “coches y furgonetas”, con el consiguiente riesgo para peatones. El planteamiento, han explicado, es que se repongan los elementos de bloqueo con una actuación de bajo coste: “Son solo cientos de euros”.

Comparecencia de los vecinos de Ciudad de Asís para denunciar las deficiencias del barrio / Héctor Fuentes

El tercer punto es una demanda “global” de limpieza y mantenimiento en una zona donde confluyen parcelas de Adif y suelos privados. Díaz ha insistido en que, más allá de la titularidad, el Ayuntamiento debe garantizar la limpieza “en última instancia” y ha advertido de que el abandono compromete la salubridad y la seguridad.

Dentro de esa denuncia, el presidente ha señalado un canal de desagüe “que no se mantiene desde hace décadas” y donde el agua “se estanca” cuando llueve. Con el recuerdo de las riadas de los años ochenta, ha añadido un aviso que busca conectar el problema local con el contexto actual: “Lo del cambio climático va en serio; no queremos que pase algo aquí parecido”. En un barrio de plantas bajas, ha sostenido, el riesgo es que el agua “no va a pasar” si los desagües no se mantienen.

Tenemos que enviar fotos de la suciedad cada dos por tres y estamos hartos ya Isabel García — Asociación vecinal "Nuevos horizontes" de Ciudad de Asís

La cuarta reclamación abre una vía de presión adicional: acudir al Seprona para denunciar el uso de terrenos de Adif como espacio de almacenamiento al aire libre. La asociación habla de acopios “sin ninguna protección” y ha advertido de que no aceptará materiales potencialmente tóxicos en esas condiciones. Como antecedente, Díaz ha recordado que ya lograron que se retirara una “montaña de carbonilla” después de avisar de que darían el paso de denunciar.

Las quejas se han reforzado con intervenciones de otros portavoces. La secretaria, Isabel García, ha descrito una acumulación de problemas de limpieza y mantenimiento y ha recordado que en 2022 trasladaron firmas a Urbanismo sin resultados. También ha apuntado a la falta de iluminación y a las consecuencias que dejan los episodios de lluvia: “Faltan farolas y ya veis lo que pasa cuando llueve”. En su enumeración, ha incluido la presencia de ratas y el envío recurrente de imágenes a los servicios municipales: “Enviamos fotos de suciedad cada dos por tres. Estamos hartos”.

Nos piden que enviemos correos pero luego no contestan ni hacen nada Paco Ortega — Asociación vecinal "Nuevos horizontes" de Ciudad de Asís

El vicepresidente, Paco Ortega, ha incidido en la sensación de promesas incumplidas y ha situado la respuesta vecinal, especialmente la difusión de vídeos, como herramienta de presión. “Cuando nos quejamos al Ayuntamiento nos dicen que les enviemos un correo y luego no contestan”, ha lamentado, antes de concluir: “Nos dicen que no publiquemos tantos vídeos, pero es la única manera de ejercer presión”.

El acto, convocado por Nuevos Horizontes, ha contado con la presencia de representantes de asociaciones vecinales de otros barrios y plataformas ciudadanas, como Divina Pastora, Les Palmeretes, El Templete, Parque del Mar, Coordinadora Alicante Limpia, Unir Alacant, Barrio del Pla, Vecindario por un Parque Central, Alipark y PAU 1. También han asistido ediles del PSOE y Compromís: por parte socialista, Silvia Castell, Victoria Melgosa y Eduardo Rodríguez, y por Compromís, el portavoz Rafa Mas y la concejala Sara Llobell.