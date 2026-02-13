El Consell autoriza la contratación de la gestión de dos centros de día de mayores en la provincia de Alicante

El pleno del Consell ha autorizado este viernes la contratación del servicio de gestión integral de cuatro centros de día para personas mayores dependientes de la Generalitat, por importe de 9,7 millones de euros y con una duración de tres años, que podrá ser prorrogada por dos años más, lo cual supone que la inversión total superará los 15,6 millones.

En concreto, se ha autorizado la contratación del servicio de gestión integral de los centros de día para personas mayores en Atzeneta, Ibi, Elda y l'Alcúdia, que se encontraban con el contrato vencido y en situación de resarcimiento, según ha informado el portavoz del Consell, Miguel Barrachina, en la rueda de prensa posterior al pleno.

El objetivo, ha señalado, es garantizar la "continuidad y calidad" de la atención en estos recursos esenciales del sistema público valenciano de servicios sociales.

Las contrataciones, promovidas por la Conselleria de Servicios Sociales, Familia e Infancia, se formalizarán mediante el procedimiento abierto y con tramitación urgente, de acuerdo con lo establecido en la Ley 9/2017 de Contratos del Sector Público. Esta nueva licitación permitirá además regularizar definitivamente la situación administrativa de estos recursos y garantizar la estabilidad del servicio para un total de 170 personas usuarias.

Permite tener y garantizar un servicio y un funcionamiento ininterrumpido de los centros mejorando, también, la estabilidad laboral de las plantillas actuales Miguel Barrachina — Portavoz del Consell

Inflación

La actualización de los pliegos incluye una revisión del precio por plaza y día, que se había quedado desfasado tras los años de fuerte inflación, ha explicado el portavoz del Consell.

Así, en Atzeneta pasa de 53,36 a 79,62 euros; en Ibi, de 59,12 a 77,30; en Elda, de 50,60 a 74,98; y en l'Alcúdia, de 49,12 a 75,14 euros.

Esta adecuación económica evita además, ha añadido, que los contratos queden desiertos y permite mejorar las condiciones laborales del personal conforme al convenio vigente. En el ámbito técnico, los nuevos contratos refuerzan el modelo de atención integral centrada en la persona, priorizando el bienestar psicológico, social y físico de las personas mayores, según el Consell.

La medida "permite tener y garantizar un servicio y un funcionamiento ininterrumpido de los centros mejorando, también, la estabilidad laboral de las plantillas actuales. Es un paso más en la mejora del sistema público de atención a las personas mayores y continuamos con la renovación de todos los contratos de gestión integral de la red pública de residencias y centros de día. Esta anomalía, corregida ya, supone aportar estabilidad administrativa y financiera a los centros, y garantizar una atención de calidad y continuidad", ha dicho Barrachina.

Regresa la ilusión a los centros de mayores de Alicante con el inicio de las actividades / Pilar Cortés

Desde mayo

Con la contratación autorizada este viernes, ya son 31 los contratos de gestión integral de residencias de personas mayores y centros de día de titularidad pública que han sido autorizados por el Pleno del Consell desde mayo de 2025, en cumplimiento del compromiso de la Generalitat de licitar el servicio de todas las residencias, puesto que algunos de los acuerdos para su gestión llevaban caducados desde 2017, han explicado desde la Generalitat.

Además de estos centros de día, el Consell ha dado luz verde desde mayo a la renovación de los contratos de Velluters en València, La Safor (Gandia), El Catí (Elda) y Onil.

También se autoriza la contratación de la gestión de al menos cuatro residencias públicas en la provincia

Residencias públicas

A estas instalaciones se une la contratación de otras 16 residencias públicas en la provincia de Valencia, ubicadas en Puerto de Sagunto, Moncada, Ademuz, l'Alcúdia de Crespins, Puçol, Palacio de Raga, Torrent, Chiva, Manises, Buñol, Segorbe, Tuéjar, Chelva, Benaguacil, Paterna y Benetússer.

Asimismo, se suma la gestión de otros siete centros en las provincias de Alicante y Castellón (Elche, El Pinar, Virgen de Gracia, Benidorm, Massamagrell, Benejúzar y Orihuela), todos ellos adjudicados mediante procedimiento abierto y tramitación urgente.