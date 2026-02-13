Diez años de la escuela de reanimación cardiopulmonar de Alicante

La Escuela de RCP del Colegio de Enfermería de Alicante, cuyo coordinador es el vicepresidente de la entidad, Francisco Gómez Vitero, celebra su décimo aniversario; diez años en los que se ha consolidado como un referente formativo en reanimación cardiopulmonar con el objetivo de formar tanto a profesionales de Enfermería como a la ciudadanía y a diferentes colectivos sociales de la provincia. A lo largo de estos diez años, más de 5.000 profesionales y ciudadanos se han formado a través de cursos, talleres y actividades prácticas, desarrolladas tanto en las instalaciones colegiales como en distintos espacios de Alicante, en unas maniobras que pueden salvar vidas.

Este impacto formativo ha sido reconocido con numerosos premios y distinciones, destacando el reciente galardón a la “Contribución Colegial y Social” otorgado por la Unión Profesional Sanitaria de Alicante (UPSANA) en la X Gala de la Salud.

Modelo

Además, la experiencia y trayectoria de la Escuela de RCP han trascendido al ámbito provincial, sirviendo de inspiración para otros Colegios de Enfermería de España que también han puesto en marcha iniciativas similares bajo los mismos principios. Asimismo, la formación en “Instructor en Soporte Vital Básico y DESA” ha permitido que muchos alumnos formados en ella continúen difundiendo las técnicas que se imparten en los cursos de “Soporte Vital Básico y DESA”, informa la entidad colegial.

Con motivo de la celebración de este aniversario, el Colegio de Enfermería ha elaborado un vídeo que repasa la trayectoria de la Escuela, incluyendo entrevistas a alumnos y entidades que han formado a sus miembros en estas técnicas, como es la Fundación de la C.V. Hércules de Alicante o la Federació de les Fogueres de Sant Joan.

Escuela de RCP del Colegio de Enfermería de Alicante / INFORMACIÓN

Reconocimiento

El Colegio de Enfermería de Alicante tendrá un reconocimiento especial para su Escuela de RCP en el transcurso del acto institucional con motivo de San Juan de Dios que se celebrará el próximo 6 de marzo.

Con esta conmemoración se quiere reafirmar el compromiso de la entidad colegial con la educación en RCP, promoviendo una sociedad más preparada ante emergencias cardiacas y visibilizando la labor de las enfermeras y enfermeros como agentes clave en la prevención y actuación sanitaria.

La Policía Nacional y la Autoridad Portuaria de Alicante evitan el fallecimiento de una mujer gracias a una rápida maniobra de RCP coordinada / INFORMACIÓN

Paradas cardíacas

Según datos del Ministerio de Sanidad, cada año se producen en España alrededor de 30.000 paradas cardíacas fuera del ámbito hospitalario y unas 22.000 paradas dentro de estos. Actualmente, la supervivencia global ante una parada ronda el 5%, mientras que en entornos con buenos sistemas de respuesta puede alcanzar el 40%.

Por ello, el Colegio de Enfermería de Alicante hace un llamamiento a las administraciones públicas y entidades educativas para que la formación en RCP se incorpore de manera obligatoria en los programas escolares y se facilite su acceso en todos los ámbitos de la sociedad