Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Empadronados viviendas protegidasDirecto: alerta por vientoCrónica Benidorm FestCarnaval en AlicanteRestauración calle de las setas
instagramlinkedin

En Directo

Directo | Aemet eleva a naranja la alerta por fuertes rachas de viento en el interior y norte de la provincia

Aemet decreta el nivel amarillo en el litoral sur durante todo el viernes

El viento derriba la "M" de McDonald’s en la avenida de la Universidad de Alicante y destroza un coche aparcado

El viento derriba la "M" de McDonald’s en la avenida de la Universidad de Alicante y destroza un coche aparcado

El viento derriba la "M" de McDonald’s en la avenida de la Universidad de Alicante y destroza un coche aparcado / Alex Domínguez

O. Casado

C. Suena

L. Gil López

Jose A. Rico

C. Pascual

Lydia Ferrándiz

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) mantiene activo el aviso amarillo por viento en toda la provincia de Alicante este viernes. El aviso pasará a ser naranja en la zona del interior y en el litoral norte a partir de las 12.00 horas y así se mantendrá durante todo el sábado.

En este directo te contamos la evolución minuto a minuto del viento en la provincia, posibles incidencias, cambios en la previsión y cualquier afectación relacionada con los actos previstos de cara al Carnaval de este fin de semana.

Actualizar
Ver más

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Expertos consideran “extraño” que el Ayuntamiento de Alicante mantenga sin tramitar plusvalías de viviendas desde mayo
  2. Una amiga de la concejala de Hacienda, la hermana de su secretaria y otras 11 viviendas protegidas vinculadas al Ayuntamiento de Alicante
  3. Un banco vacío en Doctor Gadea: adiós a Max, el hombre sin hogar que vivía entre libros en las calles de Alicante
  4. Directo | La Torre de les Maçanes, Alcoy y Xixona registran rachas de viento de más de 140 km/h
  5. El Ayuntamiento de Alicante detecta más funcionarios beneficiados por la promoción de viviendas protegidas
  6. Hace 70 años Alicante se congeló: hoy el termómetro cuenta otra historia
  7. Vivienda irá a la Justicia para intentar revocar los visados a los adjudicatarios de pisos protegidos en Alicante que incumplan los requisitos
  8. Una jueza asume la investigación de las viviendas protegidas de Alicante y le pide a Anticorrupción lo que haya indagado

Romano Ceremonia viste al presentador de la 41ª edición de los "Importantes"

Romano Ceremonia viste al presentador de la 41ª edición de los "Importantes"

Vivienda irá a la Justicia para intentar revocar los visados a los adjudicatarios de pisos protegidos en Alicante que incumplan los requisitos

Vivienda irá a la Justicia para intentar revocar los visados a los adjudicatarios de pisos protegidos en Alicante que incumplan los requisitos

Tráfico en Alicante hoy: retenciones en Torrevieja y una carretera cortada por el viento en Benidorm

Tráfico en Alicante hoy: retenciones en Torrevieja y una carretera cortada por el viento en Benidorm

La Aemet pone en alerta a Alicante en vísperas del Carnaval: rachas que superarán los 90 km/h

La Aemet pone en alerta a Alicante en vísperas del Carnaval: rachas que superarán los 90 km/h

La presentadora de los Premios «Importantes» lucirá un vestido del diseñador Rubén Hernández

La presentadora de los Premios «Importantes» lucirá un vestido del diseñador Rubén Hernández

La cobertura de la vacuna contra la meningitis grave cae siete puntos en dos años en la Comunidad

La cobertura de la vacuna contra la meningitis grave cae siete puntos en dos años en la Comunidad

Directo | Aemet eleva a naranja la alerta por fuertes rachas de viento en el interior y norte de la provincia

Directo | Aemet eleva a naranja la alerta por fuertes rachas de viento en el interior y norte de la provincia

Lydia Delicado (Profesora de Geografía Humana de la UA): "Prohibir las redes sociales a menores es urgente para frenar el acceso al porno, pero insuficiente"

Lydia Delicado (Profesora de Geografía Humana de la UA): "Prohibir las redes sociales a menores es urgente para frenar el acceso al porno, pero insuficiente"
Tracking Pixel Contents