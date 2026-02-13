Directo | Aemet eleva a naranja la alerta por fuertes rachas de viento en el interior y norte de la provincia

El Cecopal se reúne en Alcoy para coordinar medidas y preparar efectivos ante la alerta naranja por viento

El Centro de Coordinación Operativa Municipal (CECOPAL) se ha reunido este viernes en el Ayuntamiento de Alcoy con motivo de la alerta naranja por fuertes rachas de viento decretada. La reunión, presidida por el alcalde de Alcoy, Toni Francés, ha tenido como objetivo analizar la situación, determinar las medidas preventivas a adoptar y preparar los posibles efectivos municipales y de emergencia que puedan ser necesarios durante la vigencia del episodio, siguiendo los protocolos establecidos en el Plan de Emergencia Local.

Entre las medidas acordadas se encuentra el cierre preventivo de parques, jardines e instalaciones deportivas al aire libre, así como del cementerio (excepto para servicios de sepelios) y la suspensión de los mercados ambulantes de la Zona Norte y San Roque. La celebración de Carnaval de esta tarde se llevará a cabo dentro de los centros educativos, que mantendrán la actividad lectiva en el interior de las instalaciones; queda prohibido el uso de los patios o espacios exteriores.

Además, se recomienda la suspensión de las actividades comerciales al aire libre, incluyendo veladores, terrazas y elementos exentos de todo tipo que puedan ser susceptibles de ser arrastrados por el viento.

Asimismo, el Ayuntamiento recomienda evitar desplazamientos innecesarios y extremar la precaución en la vía pública. Se pide a la ciudadanía que asegure puertas, ventanas y elementos exteriores como toldos, que retire objetos de balcones que puedan caer a la calle y que evite el paso por zonas con arbolado, cornisas o elementos con riesgo de desprendimiento. Los Bomberos han reforzado la plantilla para poder atender cualquier incidencia y la Cruz Roja ha activado el albergue para personas sin hogar.

En la reunión han participado responsables municipales, Policía Local, Protección Civil, Bomberos, Cruz Roja y servicios técnicos, con la finalidad de garantizar una respuesta coordinada ante posibles incidencias. El Ayuntamiento de Alcoy hace un llamamiento a la prudencia y recuerda la importancia de seguir en todo momento las indicaciones de los servicios de emergencia y la información difundida por los canales oficiales.