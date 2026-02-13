En Directo
Directo | Aemet eleva a naranja la alerta por fuertes rachas de viento en el interior y norte de la provincia
Aemet decreta el nivel amarillo en el litoral sur durante todo el viernes
La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) mantiene activo el aviso amarillo por viento en toda la provincia de Alicante este viernes. El aviso pasará a ser naranja en la zona del interior y en el litoral norte a partir de las 12.00 horas y así se mantendrá durante todo el sábado.
En este directo te contamos la evolución minuto a minuto del viento en la provincia, posibles incidencias, cambios en la previsión y cualquier afectación relacionada con los actos previstos de cara al Carnaval de este fin de semana.
O. Casado
Emergencias de la Generalitat actualiza su mapa de riesgos por el viento
Jose A. Rico
El Cecopal se reúne en Alcoy para coordinar medidas y preparar efectivos ante la alerta naranja por viento
El Centro de Coordinación Operativa Municipal (CECOPAL) se ha reunido este viernes en el Ayuntamiento de Alcoy con motivo de la alerta naranja por fuertes rachas de viento decretada. La reunión, presidida por el alcalde de Alcoy, Toni Francés, ha tenido como objetivo analizar la situación, determinar las medidas preventivas a adoptar y preparar los posibles efectivos municipales y de emergencia que puedan ser necesarios durante la vigencia del episodio, siguiendo los protocolos establecidos en el Plan de Emergencia Local.
Entre las medidas acordadas se encuentra el cierre preventivo de parques, jardines e instalaciones deportivas al aire libre, así como del cementerio (excepto para servicios de sepelios) y la suspensión de los mercados ambulantes de la Zona Norte y San Roque. La celebración de Carnaval de esta tarde se llevará a cabo dentro de los centros educativos, que mantendrán la actividad lectiva en el interior de las instalaciones; queda prohibido el uso de los patios o espacios exteriores.
Además, se recomienda la suspensión de las actividades comerciales al aire libre, incluyendo veladores, terrazas y elementos exentos de todo tipo que puedan ser susceptibles de ser arrastrados por el viento.
Asimismo, el Ayuntamiento recomienda evitar desplazamientos innecesarios y extremar la precaución en la vía pública. Se pide a la ciudadanía que asegure puertas, ventanas y elementos exteriores como toldos, que retire objetos de balcones que puedan caer a la calle y que evite el paso por zonas con arbolado, cornisas o elementos con riesgo de desprendimiento. Los Bomberos han reforzado la plantilla para poder atender cualquier incidencia y la Cruz Roja ha activado el albergue para personas sin hogar.
En la reunión han participado responsables municipales, Policía Local, Protección Civil, Bomberos, Cruz Roja y servicios técnicos, con la finalidad de garantizar una respuesta coordinada ante posibles incidencias. El Ayuntamiento de Alcoy hace un llamamiento a la prudencia y recuerda la importancia de seguir en todo momento las indicaciones de los servicios de emergencia y la información difundida por los canales oficiales.
J. A. Giménez
Tráfico en Alicante hoy: retenciones en Torrevieja y una carretera cortada por el viento en Benidorm
La mañana de este viernes arranca con 52 incidencias activas en 21 carreteras de la provincia, una cifra elevada pero sin grandes colapsos generalizados. El punto más delicado se sitúa en Torrevieja, donde la N-332 registra retenciones en ambos sentidos, y en Benidorm, donde el fuerte viento mantiene cortada una vía secundaria.
La situación, según el último parte de la Dirección General de Tráfico, es de circulación irregular en varios tramos, con especial impacto en la Vega Baja y el área metropolitana de Alicante.
Lydia Ferrándiz
El Carnaval de Alicante, en el aire: se suspende el acto de los colegios en la vía pública
El Carnaval de Alicante queda en suspenso. El fuerte temporal de viento que azota la ciudad ha obligado al Ayuntamiento a cancelar los desfiles en la vía pública previstos por 13 colegios y las dos Escuelas Infantiles municipales, en una decisión adoptada ante la activación de la alerta amarilla por rachas de viento intensas.
De esta forma, los disfraces saldrán, pero no a la calle. Las celebraciones se trasladarán al interior de los centros educativos después de que el alcalde, Luis Barcala, reuniera por segunda vez este jueves al Centro de Coordinación Operativa Local (Cecopal), junto a responsables de emergencias y prevención, para evaluar la evolución meteorológica y sus riesgos.
O. Casado
Aemet eleva a naranja la alerta por viento en el norte de la provincia
Aemet ha adelantando el inicio de la alerta amarillo por viento en toda la provincia de Alicante y ha actualizado las zonas y el horario en el que pasará a ser naranja: en el interior y litoral norte a partir de las 12.00 horas y durante todo el sábado. El aviso naranja decreta que se esperan rachas máximas que superen el umbral de los 90 km/h.
C. Suena
La Aemet pone en alerta a Alicante en vísperas del Carnaval: rachas que superarán los 90 km/h
Alicante afronta el fin de semana del Carnaval pendiente del cielo… y sobre todo del viento. La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) mantiene activos avisos importantes entre este viernes 13 y el sábado 14 de febrero por un nuevo episodio de viento intenso asociado a la situación atmosférica que afecta a buena parte del este peninsular.
El viernes estará marcado por intervalos nubosos que aumentarán durante las horas centrales del día, con probables precipitaciones en el interior y posibilidad de lluvias débiles y dispersas en puntos del litoral. Las temperaturas descienden ligeramente, tanto en mínimas como en máximas, dejando un ambiente más fresco.
Alejandro J. Fuentes
Alicante suspende este sábado los mercadillos y los actos del carnaval del viernes por la noche
El Centro de Coordinación Operativa Local también acuerda la suspensión de los entrenamientos del deporte escolar el viernes por la tarde y los partidos del sábado por la mañana y siguen cerrados los parques y jardines
El Cecopal, presidido por el alcalde Barcala, continúa activado durante toda la jornada para evaluar la situación meteorológica y decidir sobre el Sábado Ramblero.
Aemet desactiva la alerta amarillas hasta mañana a las 9 horas
La mayoría de la provincia de Alicante estará en riesgo amarillo durante la mañana del viernes, situación que se espera que se agrave por la tarde, donde se prevé marcar el aviso naranja en zonas del interior.
Jose A. Rico
Ochenta intervenciones de los bomberos por las fuertes rachas de viento en Alicante
Las fuertes rachas de viento registradas este jueves en la provincia de Alicante han llevado a que hasta las 13:30 horas los bomberos contabilicen 80 intervenciones, aunque en un principio sin heridos, solo daños materiales.
Han llegado a registrarse rachas de hasta 148 km/h en La Torre de les Maçanes, 143 en Alcoy (pico del Menejador) y 142 en Xixona (alto de la Penya Migjorn), según la red de Avamet.
O. Casado
La alerta amarilla finaliza a las 18.00 horas y se reactivará al mediodía de mañana
Aemet ha avanzado que la alerta amarilla por viento declarada en la provincia de Alicante estará vigente entre las 15.00 y las 18.00 horas de este jueves.
De cara al viernes, de momento los avisos quedan de la siguiente forma:
- Litoral norte de Alicante: la alerta amarilla comienza a las 12.00 horas y se prolongará durante todo el día
- Interior de Alicante: la alerta amarilla comienza a las 12.00 horas ya las 17.00 horas pasará a aviso naranja
- Litoral sur de Alicante: la alerta amarilla comenzará a las 09.00 horas y estará activa durante todo el día
Para el sábado, el litoral norte y el interior estarán en alerta naranja mientras que en el litoral sur será amarilla.
