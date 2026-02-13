La Generalitat envía un Es-Alert por fuertes vientos en toda la provincia de Alicante

Todos los móviles de la provincia han pitado al unísono: a las 18.10h de esta tarde un Es-Alert ha sido enviado a toda la población para advertir de las fuertes rachas de viento huracanado que está previsto para mañana sábado 14 de febrero en toda la provincia de Alicante, que se encuentra en aviso naranja.

Es Alert enviado a la provincia de Valencia y Castellón. / L-EMV

Se prevé que las rachas superen los 90km/h y, además de la Aemet, han sido varios medios de divulgación especializados en meteorología los que han advertido a lo largo del día de hoy de los peligros del temporal que se espera. Proyecto Mastral, ubicado en la Vega Baja, ha comentado que "La situación meteorológica mañana puede ser muy peligrosa en muchas zonas de nuestro entorno en la provincia de Alicante y en la Región de Murcia. Los modelos de predicción contemplan la posibilidad de registrar rachas de viento huracanadas en zonas de montaña y de interior".

Dos horas después de esta publicación en redes, los móviles han comenzado a pitar.

Aviso rojo en Castellón

Los vientos más fuertes se esperan para la zona de Castellón, "sobre todo el interior, donde se espera lo peor" del temporal, ha señalado Jorge Tamayo, delegado de la Aemet en la Comunitat Valenciana.

La Agencia Estatal de Meteorología ha decretado el aviso por fuertes vientos a nivel rojo (peligro extremo) ante las rachas huracanadas de viento del noroeste que se esperan para el sábado 14 de febrero en la Comunidad Valenciana y que pueden llegar a superar los 140 km/h.