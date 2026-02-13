El instituto Isabial de Alicante presenta nueve proyectos de investigación para mejorar la salud de las mujeres

El Instituto de Investigación Sanitaria y Biomédica de Alicante (Isabial), dependiente de la Conselleria de Sanidad, ha presentado nueve proyectos e iniciativas que incorporan el análisis de las diferencias por sexo y género en el ámbito de la investigación sanitaria y biomédica para mejorar la salud de las mujeres.

Los proyectos se han dado a conocer en la "Sesión de investigación con perspectiva de género", con motivo de la celebración del Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia.

Acto

El acto ha sido inaugurado por la directora general de Innovación e Investigación de la Conselleria de Sanidad, Mariola Penadés; el director gerente del Departamento de Salud Alicante–Hospital General, Francisco Soriano; la directora científica de Isabial, Paloma Vela; el vicerrector de Investigación de la Universidad de Alicante, Juan Mora; y la vicedecana del Grado en Enfermería de la Universidad Miguel Hernández de Elche, Mª Concepción Carratalá.

La jornada, que ha tenido lugar en el Hospital General Universitario Doctor Balmis, ha servido como punto de encuentro entre personal investigador y profesionales sanitarios, con el objetivo de visibilizar líneas de investigación que contribuyen a una atención más equitativa y personalizada de la salud.

Ponentes y autoridades durante la jornada sobre perspectiva de género / INFORMACIÓN

Salud mental

Durante el encuentro se han presentado proyectos de investigación de áreas muy diversas, todos ellos con un enfoque de sexo y género. Entre los estudios expuestos se encuentran el desarrollo y validación de una herramienta con perspectiva de género para evaluar la adherencia a estatinas en enfermedad cardiovascular; el análisis del perfil hormonal e inflamatorio en mujeres deportistas con diabetes tipo 1; el estudio del dolor en pacientes con cáncer de mama; o la investigación de las diferencias por sexo en enfermedades reumáticas, infecciosas y cardiovasculares.

Asimismo, se han abordado cuestiones como las diferencias de género en actividades significativas, equilibrio ocupacional y salud mental en familias; las necesidades y retos de las personas cuidadoras de pacientes con insuficiencia cardíaca desde una perspectiva de género; y la incorporación del enfoque de sexo y género en la investigación con pacientes institucionalizados.

Distintos grupos de investigación

Los proyectos presentados pertenecen a distintos grupos de investigación de Isabial, reflejando la transversalidad y el compromiso del instituto con la integración de la perspectiva de género en la investigación sanitaria como elemento clave para mejorar la calidad, la equidad y el impacto de los resultados científicos.

La jornada refuerza el compromiso del instituto de investigación alicantino con una investigación más inclusiva, que tenga en cuenta las diferencias biológicas y sociales entre mujeres y hombres, y que contribuya a una mejor prevención, diagnóstico y tratamiento de las enfermedades.