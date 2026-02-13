Investigadoras de la UA identifican una nueva brecha tecnológica en el diseño de las webs

Un equipo de investigadoras de la Universidad de Alicante (UA) ha identificado la existencia de una brecha tecnológica que trasciende la tradicional brecha digital generacional y que sitúa el foco en las limitaciones de diseño, usabilidad y accesibilidad de las plataformas digitales como factores determinantes de exclusión social. Así lo recogen las conclusiones del artículo científico titulado “De la brecha digital generacional a la brecha tecnológica: una propuesta cualitativa”. La investigación se ha realizado en el marco de la Cátedra de Brecha Digital Generacional de la Universidad de Alicante, entidad puesta en marcha en convenio con la Generalitat Valenciana.

Publicado recientemente en la revista científica ICONO14. Revista Científica de Comunicación y Tecnologías Emergentes que edita la Universidad Rey Juan Carlos, el trabajo está firmado por las investigadoras Alba María Martínez Sala, Natalia Papí Gálvez y Silvia García Espinosa, del Departamento de Comunicación y Psicología Social de la Universidad de Alicante.

Entre otros conceptos, el artículo analiza cómo determinadas barreras tecnológicas interfieren en la realización de trámites en línea cotidianos, como las compras electrónicas o las gestiones con la administración pública, especialmente entre la población adulta mayor, pero también en otros perfiles de edad. “Creemos que el artículo es particularmente interesante porque propone una aproximación a la brecha en la que no recae la responsabilidad en las personas, sino en el entorno digital”, indica Papí.

La investigación parte de un contexto social marcado por una digitalización creciente y un progresivo envejecimiento de la población. En este escenario, las autoras cuestionan que la exclusión digital pueda explicarse únicamente por la falta de competencias individuales y proponen ampliar el enfoque hacia lo que denominan “brecha tecnológica, que es aquella que se produce cuando las plataformas digitales no están diseñadas teniendo en cuenta la diversidad real de las personas usuarias”, concretan.

Frente al término “brecha digital”, ampliamente desarrollado en la literatura científica, las autoras proponen el uso de los conceptos “brecha tecnológica” o “brecha de la tecnología”. “Las referencias existentes suelen emplearlo para describir desigualdades en investigación, educación, innovación o acceso a infraestructuras, pero no para aludir a las carencias de diseño, usabilidad y accesibilidad de las plataformas digitales que condicionan de manera directa la vida de las personas usuarias”, añade Papí.

Según explican las investigadoras, aunque las políticas públicas y europeas han puesto el acento en la alfabetización digital como vía principal para la inclusión, la rápida evolución tecnológica y la complejidad de muchas plataformas “hacen necesario revisar también el papel que juega el propio diseño de los entornos digitales en la generación de desigualdades”, comenta Martínez.

El estudio se desarrolla mediante una metodología exploratoria en dos fases complementarias. En primer lugar, se llevó a cabo un análisis sistemático de accesibilidad, navegabilidad y usabilidad de cuatro sitios web de uso frecuente. En concreto, se sometieron a examen analítico tres plataformas de comercio electrónico ampliamente conocidas como Amazon, Carrefour y Booking, y la página web del Instituto de Mayores y Servicios Sociales (Imserso), una administración pública de ámbito nacional representativa de trámites electrónicos obligatorios.

Es necesario revisar el papel que juega el propio diseño de los entornos digitales en la generación de desigualdades Alba María Martínez Sala — Investigadora de la UA

Para ello, el equipo diseñó un instrumento de análisis específico que permitió evaluar un total de 34 variables por página, tanto en versión para ordenadores como en sus adaptaciones a teléfono móvil. En total, se realizaron más de 500 observaciones revisadas por las investigadoras para garantizar la fiabilidad del análisis.

En una segunda fase, abordada desde una relevante perspectiva cualitativa, el estudio se centró en la experiencia real de uso de 24 personas adultas mayores, de entre 65 y 75 años, con distintos niveles de estudios y frecuencia de uso de internet. A través de sesiones presenciales celebradas en las provincias de Alicante, Castellón y Valencia, las personas participantes realizaron diferentes tareas de navegación mientras expertos observaban y registraban tanto sus acciones como sus reacciones emocionales.

La eficiencia de los sitios web y la experiencia de usuario varían según el perfil sociodemográfico y el grado de familiaridad con la tecnología Silvia García Espinosa — Investigadora de la UA

Los resultados muestran que “existen limitaciones tecnológicas comunes que afectan de manera transversal a distintos perfiles colectivos”, aunque también concluyen que “la eficiencia de los sitios web y la experiencia de usuario varían según el perfil sociodemográfico y el grado de familiaridad con la tecnología”, explica García.

Entre las limitaciones tecnológicas detectadas destacan los buscadores internos poco precisos, la saturación informativa, el exceso de ventanas emergentes, la falta de jerarquización visual de los contenidos, la escasa flexibilidad de los procesos y la dificultad para identificar enlaces y acciones clave, entre otras.

La exclusión digital está profundamente condicionada por decisiones tecnológicas y de diseño Natalia Papí Gálvez — Investigadora de la UA

El artículo subraya, además, que el cumplimiento de los estándares de accesibilidad y una orientación real hacia la experiencia de la población usuaria “no solo mejoraría la eficiencia de las plataformas, sino que favorecería una inclusión digital más justa y efectiva”, matiza Martínez. En el mismo sentido, el estudio defiende la necesidad de revisar de manera prioritaria las webs de la administración pública, “dado su carácter obligatorio y su impacto directo en el ejercicio de derechos básicos de la ciudadanía”.

La principal aportación del trabajo radica, según concluyen las investigadoras, en evidenciar que la exclusión digital “no puede atribuirse únicamente a déficits individuales, sino que está profundamente condicionada por decisiones tecnológicas y de diseño”, enfatiza Papí. Desde esta perspectiva, la optimización de las plataformas digitales “se plantea como una línea estratégica clave para garantizar la igualdad de oportunidades en una sociedad cada vez más digitalizada”, concluye.