La izquierda busca mantener el foco sobre Barcala por el escándalo de las viviendas protegidas en Alicante

La izquierda alicantina insiste en la necesidad de esclarecer las polémicas adjudicaciones del residencial Les Naus, destapadas por INFORMACIÓN, y buscará que el próximo pleno, convocado para el 26 de febrero, el debate gire en torno al escándalo de las viviendas protegidas.

Los tres grupos de la bancada progresista (el PSOE, Compromís y EU-Podemos) han anunciado este viernes que plantearán una batería de iniciativas relacionadas exclusivamente con la promoción de La Condomina, entre las que se incluye la ya anunciada petición de dimisión y reprobación del alcalde de Alicante, Luis Barcala, al que señalan como máximo responsable político de que cargos del Ayuntamiento y personas vinculadas con el Consistorio se hayan beneficiado de los citados inmuebles de protección pública.

"Cada día, el escándalo se va ensanchando más y cada día tenemos nueva información. Es un fracaso institucional del que solo es responsable el alcalde", ha manifestado la portavoz del PSOE, Ana Barceló. Para la edil socialista, Barcala "no puede excusarse en que el control lo tenía la Generalitat" porque, desde el arranque de la licitación del suelo, "él podría haber fijado condiciones para que esas viviendas llegaran a quien realmente cumple los requisitos".

En la misma línea, Rafa Mas, de Compromís, ha apuntado que "Luis Barcala conocía este hecho desde junio de 2024", cuando los valencianistas presentaron una pregunta ante el Pleno por esta promoción ahora cuestionada "y pocos días antes, él quitó la competencias de Patrimonio a la concejala Rocío Gómez", precisamente una de las beneficiadas por esta polémica, junto con su suegro y su excuñada, que ha terminado dimitiendo.

Por su parte, el portavoz de EU-Podemos, Manolo Copé, ha destacado que la izquierda "ha estado a la altura del clamor social desde que ha empezado esta crisis" y ha abogado por "un frente común" ante los "indicios de corrupción" en el Ayuntamiento de Alicante. El portavoz progresista ha insistido en la defensa de que "la vivienda es un derecho, no un privilegio" y ha exigido "transparencia absoluta".

Pleno "monográfico"

Entre las iniciativas anunciadas por los grupos, destaca la petición de dimisión del alcalde, cuyas expectativas de prosperar siguen en el aire, a la espera de que Vox, que guarda silencio desde hace más de una semana, manifieste su postura.

Además, se planteará la creación de una comisión de seguimiento de las futuras promociones de vivienda protegida en Alicante, incluyendo tanto las de titularidad municipal como las del Plan Vive de la Generalitat. También se presentará una iniciativa relativa al futuro edificio de la calle Ceuta, para que el gobierno local recupere su intención de impulsar una promoción pública.

Por otra parte, se reclamará "acabar con el Plan Vive", para modificar el sistema y pasar de la venta de suelo a cambio de la cesión de un porcentaje de viviendas a un modelo de alquiler social asequible. A su vez, se abordará la necesidad de declarar Alicante ciudad tensionada, ante los graves problemas de acceso a la vivienda que atraviesa la capital de la provincia.

