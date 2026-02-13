Más menús y más caros en la atención protocolaria del Ayuntamiento de Alicante en Hogueras

El nuevo concurso del Mercadito de Hogueras no solo redefine el mapa de espacios entre Federico Soto y Teulada. La letra pequeña del pliego introduce cambios relevantes en la atención protocolaria del Ayuntamiento, con más obligaciones de catering y más caras: la previsión anual de gasto que asume el concesionario para cubrir la parte gastronómica vinculada a actos municipales sube de 59.800 a 87.400 euros, un incremento de 27.600 euros por anualidad, en torno a un 46 %.

Ese salto se apoya, primero, en el aumento del bloque de “menús de atención protocolaria” que deben prestarse en la zona municipal. El concesionario tendrá que ofrecer 1.200 menús por anualidad con un coste mínimo de 25 euros la unidad, frente a los 1.000 menús a 18 euros fijados en el pliego anterior. Pero, además, el documento actualiza al alza otras prestaciones asociadas a los actos oficiales.

Entre ellas, el cóctel de inauguración. El pliego eleva tanto el número como el precio mínimo por asistente, pasando de 700 personas a 800 y de 20 a 25 euros por comensal. También suben los mínimos vinculados a los jurados de los concursos de monumentos y portaladas, además de incrementarse la previsión de coste del transporte asociado a esos servicios. Se mantiene, por su parte, la comida de homenaje a las Belleas del Foc de años anteriores, mientras que la comida oficial del día de San Juan, que se celebra el 24 de junio, incorpora cambios.

Comida oficial

En esa comida oficial, el Ayuntamiento exige que se contrate en restaurante para 200 comensales y el pliego fija un precio mínimo de 50 euros por persona, frente a los 40 euros que se establecían en el documento de 2023. Otra novedad es que el texto especifica que el lugar deberá contar con sonorización mediante micrófono y altavoces y disponer de un atril para las intervenciones de las autoridades. La estimación de coste anual de esta prestación sube de 8.000 a 10.000 euros. En cambio, la cena oficial de la noche de San Juan mantiene las bases: 150 comensales, mínimo de 50 euros por persona y una previsión de 7.500 euros por anualidad.

El pliego de 2026 añade, además, un paquete que no estaba en el esquema anterior. El catering de la Elección de las Belleas del Foc, con dos servicios diferenciados (infantil y adulta) y una previsión anual específica. Y, en el plano sonoro, el documento introduce la obligación de aportar sonorización e iluminación para el Pregón en la plaza del Ayuntamiento. Es un cambio significativo porque, a la vez, desaparece del pliego la sonorización de los itinerarios de tres desfiles que sí se incluían en 2023: el del Ninot, la Entrada de Bandas y la Ofrenda de Flores.

El documento acompaña estos cambios con un mayor nivel de detalle económico. En el anexo de costes, la previsión total para el concesionario se sitúa en 3,2 millones de euros para el conjunto de cuatro anualidades (806.473 euros por año), frente a los 2,1 millones del esquema anterior (523.636 euros por año), con subidas destacadas en infraestructuras, materias primas y personal.

Explotación

En paralelo, el anexo de ingresos actualiza la estimación de explotación y, sobre todo, pone números al reparto de afluencia que busca el nuevo modelo. El Ayuntamiento prevé que el recinto de ocio en Teulada atraiga entre 4.000 y 8.000 personas al día con un gasto medio de 15 euros, mientras que en Soto, donde se elimina la música como reclamo del “ocio”, la previsión de afluencia se mueve en una horquilla más contenida.

Todo ello se enmarca en la licitación de la concesión de servicios especiales para Hogueras, con cuatro años de duración (del 15 de mayo de 2026 al 30 de junio de 2029). El nuevo diseño consolida tres ámbitos: atención protocolaria y mercado gastronómico en Federico Soto del 17 al 24 de junio y un gran espacio de ocio de 8.370 metros cuadrados en el entorno del mercadillo de Teulada del 20 al 24, con la posibilidad de cobrar entrada si el concesionario plantea propuestas concretas, como conciertos con caché.

La financiación mantiene la lógica de ediciones anteriores. Los gastos no los asume el Ayuntamiento, sino la empresa adjudicataria, que los afronta en función del rendimiento que obtiene por la explotación de los espacios autorizados. A cambio, el pliego fija un régimen de penalizaciones por incumplimientos y demora, con sanciones graduadas que pueden alcanzar hasta el 10 % del precio del contrato.