Port Hotels se vuelca con Aspanion y refuerza su compromiso anual en la lucha contra el cáncer infantil

Port Hotels, cadena hotelera en la Comunidad Valenciana, con presencia en Alicante, Benidorm, Calpe, Dénia, Elche y Valencia, vuelve a unirse un año más a Aspanion, la Asociación de Padres de Niños con Cáncer de la Comunidad Valenciana, con una nueva acción solidaria que refuerza su compromiso continuado con esta causa.

El próximo 15 de febrero, todas las reservas realizadas a través de la web oficial de Port Hotels destinarán el 3% de su importe a Aspanion, contribuyendo de forma directa a apoyar a las familias y a los niños que se enfrentan al cáncer infantil en la Comunidad Valenciana.

Esta iniciativa se suma a las diferentes acciones solidarias que la cadena hotelera impulsa cada año junto a Aspanion, consolidando una colaboración estable que ha permitido recaudar fondos de forma constante y dar visibilidad a una causa fundamental.

Desde Port Hotels destacan que este compromiso forma parte de su filosofía como compañía: apostar por un turismo responsable que genere impacto positivo en el entorno social. Año tras año, la cadena promueve acciones solidarias que implican tanto a huéspedes como a colaboradores en proyectos con valor real para la comunidad.

Ana Mayor, vicepresidenta de Port Hotels, señala que: “La colaboración con Aspanion se ha convertido en una parte muy importante de nuestro compromiso social. Cada año buscamos nuevas formas de aportar y de implicar a nuestros clientes en una causa tan necesaria como es el apoyo a las familias de niños con cáncer. Creemos firmemente que el turismo también puede ser una herramienta de solidaridad”.

Con esta nueva acción, Port Hotels no solo refuerza su apoyo a Aspanion, sino que también hace partícipe al viajero de esta iniciativa solidaria, invitándole a contribuir de forma directa a través de su reserva y a convertir su experiencia de viaje en un gesto de apoyo real.

Sobre Port Hotels

Port Hotels es una cadena hotelera de la Comunidad Valenciana que cuenta con 11 establecimientos en Benidorm, Elche, Valencia, Alicante, Dénia y Calpe. Además de los servicios hoteleros la empresa dispone de cinco restaurantes, dos rooftops y más de 20 espacios para celebrar eventos sociales y corporativos. La empresa cuenta con más de 900 empleados, 1.927 habitaciones y cerca de 4.000 plazas hoteleras en destinos bañados por el Mediterráneo e inspirados en sus clientes.