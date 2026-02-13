Reconocimiento
¿Qué tienen en común el profesor de la UA Daniel Sirvent y los primeros exploradores de la Luna?
El investigador ingresa en la prestigiosa sociedad internacional The Explorers Club fundada en 1904 y con sede en Nueva York dedicada a la exploración científica
Daniel Sirvent, profesor de Sistemas Constructivos Singulares del grado en Fundamentos de la Arquitectura de la Universidad de Alicante, ha sido admitido como "Fellow Member" en The Explorers Club, la histórica sociedad multidisciplinar estadounidense dedicada al impulso de la investigación de campo, la exploración científica y la conservación de los recursos naturales.
Fundada en 1904 y con sede en Nueva York, la organización ha respaldado algunas de las expediciones más emblemáticas de la historia contemporánea. Entre sus miembros ilustres se encuentran los conocidos como "Big 5": los primeros exploradores en alcanzar el Polo Norte (1909), el Polo Sur (1911), la cima del Everest (1953), la fosa de las Marianas (1960) y la Luna (1969). En la actualidad, la entidad cuenta con más de 3.000 socios activos en todo el mundo, que colaboran en proyectos científicos bajo un enfoque de ciencia abierta y cooperación internacional.
“Es un reconocimiento importante porque tiene un gran prestigio. Es una asociación que ahora está centrada en la investigación de campo y es muy satisfactorio porque es a lo que yo me dedico”, asegura Sirvent, quien subraya, además, el carácter colaborativo de la entidad que supone la oportunidad de trabajar con expertos de todo el mundo.
Es un reconocimiento importante porque tiene un gran prestigio
Cum laude con mención internacional
Entre los méritos que han avalado su admisión destaca el extenso trabajo desarrollado para su tesis doctoral, titulada “Tipos arquitectónicos para el nuevo modo de vida socialista”, defendida en la UA en 2015 y calificada Cum Laude con Mención Internacional. La investigación, que recibió una mención de la Cátedra UNESCO en Patrimonio Moderno, supuso más de 80.000 kilómetros recorridos y seis meses de trabajo de campo en el Este de Europa.
Durante ese periodo documentó bloques de vivienda colectiva obrera en 76 ciudades de 32 países, algunos de los cuales ya han sido demolidos o incluso bombardeados en el contexto reciente de la guerra en Ucrania. El trabajo implicó campañas en solitario en entornos remotos y físicamente exigentes.
Conferencia en Lisboa
Con motivo de su ingreso en el Club, Sirvent ofrecerá el próximo 12 de marzo una conferencia en Lisboa centrada en esta investigación de campo y en la documentación del patrimonio perdido en la antigua URSS.
Las exploraciones de Sirvent abarcan más de 70 países. Entre ellas figuran campañas de prospección arqueológica subacuática en colaboración con el MARQ (Museo Arqueológico de Alicante), así como la organización y dirección de talleres internacionales para el diseño de refugios de emergencia, especialmente los desarrollados entre 2006 y 2008 junto al Proyecto Habana.
El docente hablará en Portugal en marzo sobre el patrimonio perdido en la antigua URSS
Arquitectura estadounidense
Su última expedición consistió en un ‘road trip’ de más de 2.800 millas entre Boston (Massachusetts) y Amarillo (Texas), con el objetivo de redescubrir la arquitectura moderna estadounidense. El trabajo fue publicado en la revista ARQ de Cambridge.
Tal y como anuncia el investigador, el próximo mes de mayo iniciará una nueva expedición destinada a documentar refugios primitivos de madera en Tierra del Fuego, entre El Calafate y Ushuaia. Para esta misión, Sirvent intentará portar la "Chapter Flag" de la asociación, un privilegio que se concede a determinadas expediciones científicas reconocidas oficialmente por The Explore
