"Salud laboral versión low cost": el vídeo que muestra cómo está el mobiliario de las comisarías de la provincia de Alicante

El sindicato JUPOL Alicante ha denunciado públicamente en la red social X (antes Twitter) el estado del mobiliario en distintas comisarías de la provincia, donde —según muestran en un vídeo difundido por la organización— sillas y otros elementos de trabajo presentan un notable deterioro.

En la publicación, acompañada de imágenes en las que se observan asientos rotos, respaldos desencajados y estructuras visiblemente desgastadas, el sindicato critica lo que califica como una "Salud Laboral versión #LowCost en las Comisarías de la Provincia de #Alicante". En el mensaje, JUPOL sostiene que esta es la "vergonzosa realidad" a la que el Ministerio del Interior "tiene sometidos a sus trabajadores".

Petición a Marlaska

La organización sindical reclama mejoras inmediatas en las condiciones materiales en las que desempeñan su labor los agentes y apela directamente al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, asegurando que "los policías merecemos y exigimos trabajar en condiciones dignas". El mensaje se acompaña de las etiquetas #EquiparacionYa y #JupolPRL, en referencia tanto a sus reivindicaciones salariales como a cuestiones relacionadas con la prevención de riesgos laborales.

Desde JUPOL subrayan que el estado del mobiliario no es una cuestión menor, sino que afecta directamente a la salud laboral de los agentes, que pasan largas jornadas en dependencias policiales realizando tareas administrativas, de atención al ciudadano o redacción de atestados.

Por el momento, el Ministerio del Interior no se ha pronunciado públicamente sobre esta denuncia concreta. La difusión del vídeo ha generado reacciones en redes sociales y reabre el debate sobre la inversión en infraestructuras y medios materiales en las comisarías de la provincia.