"Salud laboral versión low cost": el vídeo que muestra cómo está el mobiliario de las comisarías de la provincia de Alicante

El sindicato JUPOL Alicante difunde un vídeo con sillas deterioradas y reclama al Ministerio del Interior mejoras urgentes en las condiciones de trabajo de los agentes

Imágenes de las sillas en diversas comisarías de la provincia de Alicante

Imágenes de las sillas en diversas comisarías de la provincia de Alicante / JUPOL ALICANTE

J. A. Giménez

J. A. Giménez

El sindicato JUPOL Alicante ha denunciado públicamente en la red social X (antes Twitter) el estado del mobiliario en distintas comisarías de la provincia, donde —según muestran en un vídeo difundido por la organización— sillas y otros elementos de trabajo presentan un notable deterioro.

En la publicación, acompañada de imágenes en las que se observan asientos rotos, respaldos desencajados y estructuras visiblemente desgastadas, el sindicato critica lo que califica como una "Salud Laboral versión #LowCost en las Comisarías de la Provincia de #Alicante". En el mensaje, JUPOL sostiene que esta es la "vergonzosa realidad" a la que el Ministerio del Interior "tiene sometidos a sus trabajadores".

Petición a Marlaska

La organización sindical reclama mejoras inmediatas en las condiciones materiales en las que desempeñan su labor los agentes y apela directamente al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, asegurando que "los policías merecemos y exigimos trabajar en condiciones dignas". El mensaje se acompaña de las etiquetas #EquiparacionYa y #JupolPRL, en referencia tanto a sus reivindicaciones salariales como a cuestiones relacionadas con la prevención de riesgos laborales.

Desde JUPOL subrayan que el estado del mobiliario no es una cuestión menor, sino que afecta directamente a la salud laboral de los agentes, que pasan largas jornadas en dependencias policiales realizando tareas administrativas, de atención al ciudadano o redacción de atestados.

Noticias relacionadas y más

Por el momento, el Ministerio del Interior no se ha pronunciado públicamente sobre esta denuncia concreta. La difusión del vídeo ha generado reacciones en redes sociales y reabre el debate sobre la inversión en infraestructuras y medios materiales en las comisarías de la provincia.

