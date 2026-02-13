"Salud laboral versión low cost": el vídeo que muestra cómo está el mobiliario de las comisarías de la provincia de Alicante
El sindicato JUPOL Alicante difunde un vídeo con sillas deterioradas y reclama al Ministerio del Interior mejoras urgentes en las condiciones de trabajo de los agentes
El sindicato JUPOL Alicante ha denunciado públicamente en la red social X (antes Twitter) el estado del mobiliario en distintas comisarías de la provincia, donde —según muestran en un vídeo difundido por la organización— sillas y otros elementos de trabajo presentan un notable deterioro.
En la publicación, acompañada de imágenes en las que se observan asientos rotos, respaldos desencajados y estructuras visiblemente desgastadas, el sindicato critica lo que califica como una "Salud Laboral versión #LowCost en las Comisarías de la Provincia de #Alicante". En el mensaje, JUPOL sostiene que esta es la "vergonzosa realidad" a la que el Ministerio del Interior "tiene sometidos a sus trabajadores".
Petición a Marlaska
La organización sindical reclama mejoras inmediatas en las condiciones materiales en las que desempeñan su labor los agentes y apela directamente al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, asegurando que "los policías merecemos y exigimos trabajar en condiciones dignas". El mensaje se acompaña de las etiquetas #EquiparacionYa y #JupolPRL, en referencia tanto a sus reivindicaciones salariales como a cuestiones relacionadas con la prevención de riesgos laborales.
Desde JUPOL subrayan que el estado del mobiliario no es una cuestión menor, sino que afecta directamente a la salud laboral de los agentes, que pasan largas jornadas en dependencias policiales realizando tareas administrativas, de atención al ciudadano o redacción de atestados.
Por el momento, el Ministerio del Interior no se ha pronunciado públicamente sobre esta denuncia concreta. La difusión del vídeo ha generado reacciones en redes sociales y reabre el debate sobre la inversión en infraestructuras y medios materiales en las comisarías de la provincia.
Suscríbete para seguir leyendo
- Expertos consideran “extraño” que el Ayuntamiento de Alicante mantenga sin tramitar plusvalías de viviendas desde mayo
- Una amiga de la concejala de Hacienda, la hermana de su secretaria y otras 11 viviendas protegidas vinculadas al Ayuntamiento de Alicante
- Un banco vacío en Doctor Gadea: adiós a Max, el hombre sin hogar que vivía entre libros en las calles de Alicante
- Directo | La Torre de les Maçanes, Alcoy y Xixona registran rachas de viento de más de 140 km/h
- El Ayuntamiento de Alicante detecta más funcionarios beneficiados por la promoción de viviendas protegidas
- Hace 70 años Alicante se congeló: hoy el termómetro cuenta otra historia
- Vivienda irá a la Justicia para intentar revocar los visados a los adjudicatarios de pisos protegidos en Alicante que incumplan los requisitos
- Una jueza asume la investigación de las viviendas protegidas de Alicante y le pide a Anticorrupción lo que haya indagado