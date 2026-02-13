La Aemet pone en alerta a Alicante en vísperas del Carnaval: rachas que superarán los 90 km/h

Alicante afronta el fin de semana del Carnaval pendiente del cielo… y sobre todo del viento. La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) mantiene activos avisos importantes entre este viernes 13 y el sábado 14 de febrero por un nuevo episodio de viento intenso asociado a la situación atmosférica que afecta a buena parte del este peninsular.

El viernes estará marcado por intervalos nubosos que aumentarán durante las horas centrales del día, con probables precipitaciones en el interior y posibilidad de lluvias débiles y dispersas en puntos del litoral. Las temperaturas descienden ligeramente, tanto en mínimas como en máximas, dejando un ambiente más fresco.

Pero el elemento clave será el viento. Durante la mañana soplará flojo del suroeste, con intervalos moderados. A partir de la segunda mitad del día tenderá a oeste y noroeste, ganando intensidad y dejando rachas muy fuertes, especialmente en el interior.

El sábado, jornada central del Carnaval en muchos municipios, continuará la inestabilidad por viento. Habrá intervalos nubosos por la mañana, tendiendo a poco nuboso por la tarde, pero el viento del noroeste soplará ocasionalmente fuerte y con rachas muy fuertes en amplias zonas de la provincia. Las temperaturas volverán a bajar ligeramente.

Mientras que para el domingo 15 de febrero o hay avisos activos en la provincia. Se esperan intervalos nubosos, temperaturas sin cambios significativos y viento moderado de componente oeste, con tendencia a remitir al final del día. Será la jornada más estable del fin de semana.

Avisos activos por viento y temporal marítimo en Alicante

Viernes 13 de febrero

La jornada arranca con avisos amarillos por viento en buena parte de la provincia, pero el episodio se intensifica por la tarde.

Interior de Alicante : aviso amarillo hasta las 17:00 por rachas que pueden superar los 80 km/h. A partir de esa hora, el aviso sube a nivel naranja , ya que se prevé que las rachas superen los 90 km/h.

: aviso amarillo hasta las 17:00 por rachas que pueden superar los 80 km/h. A partir de esa hora, el aviso sube a , ya que se prevé que las rachas superen los 90 km/h. Litoral norte y sur : aviso amarillo desde el mediodía y durante la tarde por rachas que pueden superar los 80 km/h.

: aviso amarillo desde el mediodía y durante la tarde por rachas que pueden superar los 80 km/h. Fenómenos costeros: activo aviso amarillo en todo el litoral por viento de fuerza 7 (50-60 km/h) y olas que pueden alcanzar los 3 metros.

Sábado 14 de febrero

El sábado será la jornada más delicada del fin de semana en cuanto a viento.

Interior y litoral norte : aviso naranja durante todo el día por rachas que superarán los 90 km/h.

: aviso naranja durante todo el día por rachas que superarán los 90 km/h. Litoral sur : aviso amarillo por rachas que pueden superar los 80 km/h.

: aviso amarillo por rachas que pueden superar los 80 km/h. Temporal marítimo: avisos costeros en la costa alicantina, con viento de componente oeste y noroeste de 50 a 60 km/h y olas de entre 2 y 3 metros.

Domingo 15 de febrero

No hay avisos activos en la provincia de Alicante. El viento seguirá soplando de componente oeste, pero con tendencia a perder intensidad al final del día.

El tiempo en Alicante

En Alicante, el viernes comenzará con intervalos nubosos y posibilidad de alguna lluvia débil a primera hora, pero el cielo tenderá a abrirse conforme avance la jornada. Las temperaturas oscilarán entre 11 y 22 grados, con un descenso térmico respecto a días anteriores. El viento de componente oeste y noroeste será intenso durante buena parte del día, con rachas que pueden alcanzar los 55-60 km/h, dejando una sensación más fresca.

El sábado, coincidiendo con los actos del Carnaval en Alicante, el ambiente será más estable y con predominio de cielos poco nubosos. Las temperaturas bajarán ligeramente, situándose entre 10 y 21 grados, mientras que el viento seguirá soplando con fuerza durante la mañana, aunque tenderá a perder intensidad por la tarde. El domingo será la jornada más tranquila del fin de semana, con valores entre 10 y 20 grados y viento más moderado.

El tiempo en Elche

En Elche, el viernes comenzará con algunos intervalos nubosos y una probabilidad moderada de lluvia a primera hora, pero el cielo tenderá a abrirse conforme avance la jornada. Las temperaturas oscilarán entre los 10 y 22 grados, con ambiente suave al mediodía. El viento soplará de componente oeste con rachas que podrán alcanzar los 55 km/h.

El sábado será más estable y soleado, aunque más ventoso. Las rachas podrán situarse en torno a los 85 km/h durante la mañana, lo que puede dejar una jornada incómoda pese al sol. Las máximas rondarán los 21 grados. El domingo, con menos viento, Elche mantendrá un tiempo tranquilo y temperaturas entre los 9 y 20 grados, más acordes a la época.

El tiempo en Benidorm

En Benidorm, el fin de semana arrancará con un viernes algo más revuelto que en el sur de la provincia. A primeras horas no se descartan chubascos aislados y el cielo se mostrará variable, con temperaturas que se quedarán entre los 13 y los 18 grados. El viento de poniente soplará con fuerza, dejando rachas que podrán alcanzar los 75 km/h y que se dejarán notar especialmente en zonas abiertas y en el frente marítimo.

El sábado el protagonismo será claramente del viento. Aunque el sol ganará terreno y el ambiente será más estable, las rachas podrán ser muy intensas a primeras horas, con picos que podrían rondar los 100 km/h antes de ir perdiendo intensidad conforme avance el día. Las máximas se moverán en torno a los 19 grados.

Ya el domingo, Benidorm recuperará un escenario más apacible: menos viento, intervalos de nubes y claros y temperaturas suaves para la época, entre los 10 y los 18 grados, en una jornada mucho más cómoda para disfrutar al aire libre.

El temporal de viento provoca la caída del rótulo de un McDonald’s de Alicante y destroza un coche / Alex Domínguez

El tiempo en Elda

En Elda, el viernes será el día más inestable del fin de semana. La mañana arrancará con lluvia casi segura y cielos cubiertos, aunque las precipitaciones tenderán a remitir a partir del mediodía. Las temperaturas oscilarán entre los 9 y los 17 grados, con sensación más fresca por el viento, que podrá dejar rachas de hasta 65 km/h.

El sábado el tiempo dará un giro hacia la estabilidad, aunque no hacia la calma total. La madrugada será fría, con mínimas en torno a los 7 grados, y el viento volverá a soplar con fuerza, con rachas que podrán superar los 80 km/h en las primeras horas antes de perder intensidad progresivamente.

El domingo será más tranquilo en Elda, con intervalos nubosos, menos viento y temperaturas que se moverán entre los 6 y los 17 grados, en una jornada mucho más estable.

El tiempo en Torrevieja

En Torrevieja, el viernes comenzará con algunas nubes y una probabilidad moderada de lluvia a primera hora, aunque el riesgo irá desapareciendo conforme avance el día. Las temperaturas se moverán entre los 12 y los 21 grados, con un ambiente todavía suave, pero marcado por el viento, que podrá dejar rachas cercanas a los 60 km/h.

El sábado será más estable y soleado en Torrevieja, aunque no del todo tranquilo. El viento de noroeste seguirá soplando con intensidad durante la mañana, con rachas que podrán rondar los 70 km/h antes de ir perdiendo fuerza por la tarde. Las temperaturas oscilarán entre los 12 y los 19 grados.

De cara al domingo, el municipio recuperará un escenario más apacible: intervalos de nubes y claros, menos viento y temperaturas suaves, entre los 11 y los 20 grados, en una jornada más favorable para disfrutar al aire libre

El tiempo en Orihuela

En Orihuela, el viernes arrancará con probabilidad alta de lluvia durante la mañana, aunque las precipitaciones perderán fuerza conforme avance el día y se abrirán claros por la tarde. Las temperaturas oscilarán entre los 9 y los 22 grados, con un ambiente todavía templado, pero condicionado por el viento, que podrá dejar rachas cercanas a los 60 km/h.

El sábado será más estable en Orihuela, con predominio del sol y temperaturas algo más contenidas, entre los 10 y los 19 grados. El viento seguirá soplando con intensidad moderada, con rachas que podrán rondar los 65 km/h en algunos momentos.

De cara al domingo, el tiempo se mostrará más tranquilo. Intervalos de nubes y claros, menos viento y máximas que podrían alcanzar los 21 grados dibujan una jornada más agradable en el municipio.

El tiempo en Alcoy

En Alcoy, el viernes será una jornada claramente invernal. La mañana llegará con lluvia probable y cielos cubiertos, aunque las precipitaciones tenderán a remitir a lo largo del día. Las temperaturas se moverán entre los 9 y los 18 grados, pero la sensación térmica será bastante más baja, con valores que podrán caer hasta los 3 grados por efecto del viento. Las rachas podrán alcanzar los 80 km/h en las horas centrales.

El sábado amanecerá frío en Alcoy, con mínimas que bajarán hasta los 6 grados y un ambiente mucho más estable y soleado. Aun así, el viento de componente norte seguirá soplando con intensidad moderada, con rachas que podrán rondar los 60 km/h antes de ir perdiendo fuerza.

El domingo mantendrá el ambiente fresco, con temperaturas entre los 5 y los 16 grados y menos viento que en jornadas anteriores. El cielo alternará nubes y claros en una jornada más tranquila en el interior de la provincia.

El tiempo en Dénia

En Dénia, el viernes arrancará con probabilidad moderada de lluvia a primera hora y cielos todavía inestables, aunque la situación tenderá a mejorar a lo largo del día. Las temperaturas oscilarán entre los 12 y los 22 grados, con un ambiente más suave en la franja litoral, pero con viento intenso: las rachas podrán superar los 80 km/h en algunos momentos.

El sábado se presenta más estable y soleado en Dénia, aunque el viento de noroeste seguirá soplando con fuerza, especialmente durante la mañana, con rachas que podrán rondar los 75 km/h antes de ir perdiendo intensidad. Las temperaturas bajarán ligeramente, con máximas en torno a los 20 grados.

Noticias relacionadas

El domingo llegará con más calma. Intervalos de nubes y claros, menos viento y temperaturas que se moverán entre los 9 y los 21 grados configuran una jornada más tranquila en el litoral norte de la provincia.