Tráfico en Alicante hoy: retenciones en Torrevieja y una carretera cortada por el viento en Benidorm

La mañana de este viernes arranca con 52 incidencias activas en 21 carreteras de la provincia, una cifra elevada pero sin grandes colapsos generalizados. El punto más delicado se sitúa en Torrevieja, donde la N-332 registra retenciones en ambos sentidos, y en Benidorm, donde el fuerte viento mantiene cortada una vía secundaria.

La situación, según el último parte de la Dirección General de Tráfico, es de circulación irregular en varios tramos, con especial impacto en la Vega Baja y el área metropolitana de Alicante.

🚦 Retenciones y puntos con más complicaciones

Vega Baja

N-332 en Torrevieja : retenciones entre los km 54 y 57,75 en ambos sentidos por circulación densa. Es el principal foco de congestión a esta hora.

: retenciones entre los km 54 y 57,75 en ambos sentidos por circulación densa. Es el principal foco de congestión a esta hora. CV-905 (Torrevieja) : obstáculo fijo por accidente en el km 9,87.

: obstáculo fijo por accidente en el km 9,87. AP-7 (Almoradí–Rojales) : obras con carril izquierdo cerrado en sentido creciente.

: obras con carril izquierdo cerrado en sentido creciente. AP-7 (Pilar de la Horadada): trabajos en túnel con carril derecho cerrado.

La N-332 vuelve a concentrar la mayor presión circulatoria de la comarca.

🔴 Accidentes activos

Se mantienen señalizados varios siniestros, aunque con nivel gris:

CV-905 (Torrevieja)

CV-849 (Torrellano)

A-31 (Orito)

CV-715 (Parcent)

N-332 (Santa Faz y La Marina)

En la mayoría de los casos no generan grandes retenciones, pero sí obligan a extremar la precaución.

⚫ Incidencia grave por meteorología

CV-758 entre Benidorm y Finestrat: circulación interrumpida en ambos sentidos por vientos fuertes (nivel negro). Es el punto más restrictivo de toda la provincia en estos momentos. El motivo del corte es la ejecución de los trabajos para asegurar una torre de la línea de Red Eléctrica de alta tensión con riesgo de caída, situada a la altura de La Tapià-Marraix y lindando con el término de Benidorm, debido al temporal de viento registrado esta madrugada en la zona. El corte durará hasta la finalización de los trabajos.

🟡 Área de Alicante y accesos metropolitanos

Se concentran múltiples avisos de obstáculos fijos y obras:

A-79 (Bacarot y Torrellano)

A-31 (Fontcalent y Vallonga)

A-70 (Torrellano–Font-Calent) con cortes móviles por obras.

con cortes móviles por obras. N-332 (Campello y Santa Pola)

La circulación es irregular en algunos tramos, pero sin colapsos.

🟢 Marina Alta y Baixa

CV-743 (Teulada)

CV-725 (La Xara)

CV-735 (Xàbia)

CV-715 (Pego y Parcent)

Incidencias dispersas, principalmente obstáculos fijos y algún accidente leve.

🟠 Interior y Vinalopó

A-31 (Villena)

N-325 (Aspe)

A-7 (Ibi y Tibi) con trabajos en arcén.

con trabajos en arcén. N-340 (Muro del Alcoy) con obras prolongadas.

Sin grandes afecciones, aunque con varios puntos señalizados.

🚧 Obras estructurales que seguirán afectando

Continúan los trabajos de larga duración en:

A-7 (Realengo) con corte total en salida (nivel rojo).

con corte total en salida (nivel rojo). AP-7 (Agost–Alcoraya) con cortes y desvíos en ambos sentidos.

con cortes y desvíos en ambos sentidos. CV-700 (Planes) y CV-70 (Penàguila–Benilloba) con paso alternativo.

Son intervenciones estructurales que seguirán condicionando la movilidad durante semanas o meses.

Balance de la mañana

La provincia amanece con muchas incidencias pero sin colapso generalizado. El foco más sensible está en Torrevieja (N-332) y en la CV-758 en Benidorm por viento, mientras que el resto de la red mantiene una circulación razonablemente fluida pese a la acumulación de avisos.

Se recomienda especial precaución en la Vega Baja y en los accesos al entorno de Alicante capital, así como consultar la evolución del viento si se circula por la zona de Benidorm y Finestrat.