"Ven, disfruta y llévate una fruta", en la UA

La Universidad de Alicante pone en marcha una nueva iniciativa para el fomento de la salud a través de la cultura, de la mano de Universidad Saludable y del Museo de la Universidad (MUA). La próxima semana, del 16 al 22 de febrero, los visitantes de la exposición del MUA “Fruto de la luz”, con la que el fotógrafo Agustín Hernández se adentra en el bodegón, recibirán fruta fresca al término del recorrido expositivo.

La muestra rescata la sencilla grandeza de frutas, flores y objetos cotidianos transformados por la luz en símbolos de tiempo, memoria y presencia. Más que fotografías, son instantes de serenidad que invitan a practicar la atención plena, a cultivar una mirada pausada en un mundo dominado por lo inmediato.

Hábitos saludables

Desde la perspectiva de Universidad Saludable, esta exposición es mucho más que arte: pretende ser una herramienta para fomentar hábitos mentales y físicos saludables. En ella se promueve la concienciación sobre la atención plena, la contemplación activa y el reconocimiento de lo cotidiano como fuente de bienestar emocional. Parar, mirar, sentir y conectar con el presente son prácticas que ayudan a reducir el estrés y mejorar nuestra relación con el entorno.

El cartel de la iniciativa / INFORMACIÓN

Los responsables de esta iniciativa explican que "en la Universidad de Alicante entendemos la salud como un concepto amplio, dinámico y estrechamente vinculado al entorno en el que aprendemos, trabajamos y convivimos. En este marco, la cultura no se limita a una expresión artística o académica, sino que constituye un verdadero activo de salud, capaz de generar bienestar individual y colectivo”.

Exposiciones

Acorde con este concepto de salud, el MUA se erige como claro representante de la conexión entre cultura y salud, al ser un espacio de encuentro, reflexión y diálogo donde el arte contemporáneo y la creación cultural favorecen el pensamiento crítico, la expresión emocional y la conexión social.

A través de sus exposiciones, actividades y propuestas educativas el MUA contribuye a estimular la mente, despertar la sensibilidad y generar experiencias significativas que inciden positivamente en la salud mental y emocional.

Ausencia de enfermedad

Universidad Saludable explica que su visión de la salud va más allá de la ausencia de enfermedad y pone el foco en el bienestar, la calidad de vida y el desarrollo integral de las personas.

En este enfoque, añaden, “la cultura forma parte de los determinantes sociales y ambientales que influyen de manera directa en la salud, al igual que los entornos amables, la participación social o el acceso a experiencias enriquecedoras”.