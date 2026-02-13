El viento golpea Alicante: cortada la carretera de Ocaña por un cartel y retirada una palmera junto al Mercado Central
El Ayuntamiento ha adelantado a las 18 horas la retirada de veladores, aplaza el Carnaval al día 20 y Protección Civil lanza un ES-Alert por rachas “huracanadas” este sábado
El temporal de viento ha dejado este viernes por la tarde más incidencias destacadas en Alicante, con cortes de tráfico, intervenciones de los bomberos y nuevas restricciones municipales ante la previsión de que el episodio se recrudezca durante el fin de semana. La medida más llamativa ha sido el cierre de la carretera de Ocaña (la salida hacia Madrid por Mercalicante) por el riesgo de caída de un cartel publicitario de grandes dimensiones, una situación que ha obligado a la Policía Local a cortar la circulación por motivos de seguridad.
Los bomberos no han podido intervenir de momento en ese punto por falta de condiciones para trabajar con garantías y el corte podría prolongarse hasta el domingo si la evolución del viento impide actuar antes con seguridad. Pese a esta incidencia, el Ayuntamiento ha señalado que no se han registrado daños personales, aunque sí otras actuaciones relacionadas con el temporal.
Otra de las intervenciones se ha producido en las inmediaciones del Mercado Central, donde se ha acordonado la zona y se han realizado cortes preventivos de tráfico por el riesgo que presentaba una palmera inestable. Finalmente, el ejemplar ha sido retirado para evitar cualquier daño a viandantes y recuperar la normalidad en el entorno.
Parques y jardines
En paralelo, el viento está teniendo impacto directo en la actividad cotidiana. Los parques y jardines de la ciudad permanecen cerrados esta semana por las sucesivas alertas meteorológicas y los negocios de hostelería han tenido que retirar veladores y elementos de terrazas por seguridad. De hecho, el Ayuntamiento ha adelantado a las 18 horas de este viernes la obligación de retirar estos elementos en la vía pública, una medida que se mantendrá vigente hasta nueva orden.
La situación ha llevado al Centro de Coordinación Operativa Local (Cecopal), reunido de nuevo este viernes bajo la presidencia del alcalde, Luis Barcala, a ampliar el paquete de decisiones preventivas. Entre ellas, la suspensión del Sábado Ramblero previsto para este sábado 14 y el aplazamiento del Carnaval a la noche del próximo viernes 20. También se ha acordado la prohibición de instalar veladores, terrazas y otros elementos en la vía pública durante el sábado y hasta nueva orden, además de la cancelación de todas las actividades deportivas al aire libre y el cierre del cementerio al público.
La previsión de la Agencia Estatal de Meteorología contempla que la alerta amarilla por viento de este viernes pase a naranja desde la medianoche del sábado al domingo, con la posibilidad de rachas superiores a los 90 kilómetros por hora en el término municipal y en el litoral sur de la provincia. En ese contexto, Protección Civil ha activado el sistema de avisos masivos ES-Alert, que ha llegado a los teléfonos móviles en Alicante con una advertencia sobre vientos fuertes y “huracanados” durante el sábado 14 y una recomendación clara: evitar desplazamientos, actividades en el exterior y llamadas innecesarias al 112.
Más intervenciones
En el capítulo de servicios, los bomberos han realizado también intervenciones menores, como la registrada en la calle Teniente Durán, donde varias tejas han caído a un patio interior y han sido afianzadas para prevenir nuevos desprendimientos.
El Cecopal mantiene activado el seguimiento del episodio y, dentro de las medidas de atención social, el Centro de Acogida y Urgencias Sociales (CAUS) permanece abierto para personas sin hogar hasta mediodía del domingo. Además, el Ayuntamiento ha anunciado el traslado a espacios interiores de las jornadas de dinamización comercial previstas por San Valentín.
