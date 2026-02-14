Así afectará la borrasca Oriana en Alicante esta sábado: la AEMET mantiene la alerta naranja en la provincia

La borrasca Oriana tendrá su jornada de mayor presencia en Alicante este sábado. La AEMET ha ampliado a toda la provincia el nivel de alerta naranja por fuertes rachas de viento. "¡Mucha atención! Este sábado se producirá un importante y muy adverso temporal de viento provocado por la borrasca Oriana, con rachas muy fuertes del noroeste, probablemente huracanadas en zonas de Castellón, superiores a 130-140 km/h. Aviso ROJO activado en Castellón, NARANJA en Valencia y Alicante", ha informado la AEMET a través de sus canales oficiales.

Para advertir a la población, en la tarde de ayer Protección Civil envió un EsAlert "por vientos huracanados". El contenido del mensaje remitido por la Generalitat, en castellano y en valenciano, fue el siguiente: "Alerta de Protección Civil Se prolongan VIENTOS FUERTES EN VALENCIA Y ALICANTE durante el 14/02/2026, tendiendo a intensificarse. Evite desplazamientos, actividades en exterior y llamadas innecesarias a 112. Siga indicaciones de autoridades. En caso de emergencia llame a 112".

Además, se incluyó la dirección de la web del 112 para cualquier consulta: www.112cv.gva.es/va/viento/temporal-126815956.html, donde se explica cómo son los temporales de viento en la Comunidad Valenciana.

Rachas muy potentes

Desde el Laboratorio de Climatología de la UA se informó que, de cara a este sábado, que "las rachas superarán los 90 km/h en todas nuestras comarcas, e incluso en zonas muy expuestas pasarán localmente de los 140-150 km/h".

En el día de ayer, la racha más fuerte se había registrado en Alcoy, en el pico del Menejador, con 148 km/h, seguido de Xixona (Castell) con 143, Villena (Sierra de la Villa) con 133, Crevillent (Cim de la Vella) con 124, El Castell de Guadalest con 119, La Torre de les Maçanes con 118, Confrides (Aitana) con 113 y Alicante (El Moralet) con 110.

El director del Laboratorio de Climatología, Jorge Olcina, advirtió que "es un temporal de viento. En este caso del norte porque esta borrasca se sitúa en el Golfo de León y nos va a entrar todo el aire fuerte con mucha intensidad a Cataluña y Comunidad Valenciana y Baleares, que serán las comunidades más expuestas".

Así, ha señalado que "las rachas pueden superar los 100 kilómetros por hora y va a ser una situación bastante mantenida" que empezará en la madrugada del sábado y a las 20:00 o las 21:00 horas de la noche del sábado todavía tendremos rachas fuertes."

Así, tras el envío del Es-Alert, Olcian ha pedido que "la gente esté atenta, que no haga actividades al aire libre, que intente no hacer desplazamientos en vehículos y si sale a la calle que busque zonas donde donde no puedan caer toldos, anuncios, árboles...". agregado que el sábado "va a ser un día complicado. Hay que estar atento y tener precaución".

Desde el Laboratorio de Climatología se ha señalado que "la situación más adversa se espera entre la mañana y la tarde de este sábado, pero hasta las primeras horas del domingo el viento soplará con intensidad". Tras el mediodía de mañana (domingo), se espera un importante descenso tanto del nivel de alerta como de las importantes rachas de viento que afectarán a la provincia a lo largo de este viernes.

Alicante

En Alicante, al igual que en el resto de la provincia, se espera un sábado de gran influencia por la borrasca Oriana. Pese a que las temperaturas oscilarán entre los 12ºC y los 21ºC, la sensación térmica podría descender por la noche hasta los 5ºC debido a las importantes rachas de viento que se esperan, que serán de unos 45 km/h de manera sostenida, pero podrían alcanzar picos más altos. Se espera que esta situación disminuya a lo largo del domingo, cuando las temperaturas, eso sí, se mantendrán.

Elche

La ciudad de Elche se verá muy afectada por el paso de la borrasca. Además de la alerta naranja por fuertes rachas de viento, también hay alerta amarilla por peligro costero. El viento soplará del noroeste y las temperaturas alcanzarán los 10ºC de mínima, que serán mucho menores en sensación térmica.

Benidorm

En Benidorm se esperan importantes rachas de viento desde primera hora que soplarán desde el norte a unos 55 km/h. La mínima será de 12ºC y la máxima de 18ºC. Se espera que la situación de alerta disminuya con la llegada de la tarde del domingo, cuando la incidencia del viento disminuirá drásticamente respecto a jornadas interiores. Además, se espera un día bastante soleado.

Orihuela

El sábado en Orihuela tendrá, al igual que en el resto de la provincia, el viento como principal protagonista. Las rachas llegarán desde el noroeste y se espera que sean de unos 50 km/h. Las temperaturas oscilarán entre los 10ºC y los 19ºC y se espera una jornada bastante soleada pese al viento. La situación adversa disminuirá con la llegada del domingo, principalmente superado el mediodía.

Elda

Elda será una de las ciudades donde se registre una sensación térmica más baja. Las mínimas se esperan cercanas a los 7ºC, pero la sensación térmica podría manejar situaciones de bajo cero. Las máximas serán de 16ºC. Además, el viento alcanzará rachas de 55 km/h, una situación que disminuirá a lo largo del domingo.

Alcoy

En Alcoy también se espera una jornada bastante fría a causa del frío. Las mínimas, al igual que en Elda, serán de 7ºC. Las rachas de viento serán de unos 30 km/h. Se espera que la situación se normalice algo más durante el domingo. Además, el sol tendrá importancia destacada a lo largo del fin de semana.