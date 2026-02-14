Un Carnaval atípico en Alicante
La alerta naranja por fuertes rachas de viento obliga a aplazar el Sábado Ramblero y deja una Rambla de Méndez Núñez con una imagen poco habitual
Un Carnaval atípico es el que se ha vivido este sábado en Alicante. El tradicional Sábado Ramblero, que cada año llena la Rambla de Méndez Núñez de disfraces, música y ambiente festivo, ha quedado deslucido por la alerta naranja activada por la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) en toda la provincia por rachas de viento de hasta 90 kilómetros por hora.
Ante el riesgo meteorológico, varios ayuntamientos de la provincia, entre ellos el de Alicante, han optado por suspender la celebración para garantizar la seguridad ciudadana. La decisión ha dejado una imagen poco habitual en una jornada que suele congregar a miles de personas en el corazón de la ciudad.
Pese a ello, la fiesta no ha desaparecido del todo. En las principales zonas de ocio de la capital, como la calle Castaños, sus alrededores y la Explanada, aún se han podido ver grupos de personas disfrazadas que, con discreción, han decidido mantener sus planes a pesar de la alerta. Amigos caracterizados de Frank de la Jungla, bomberos o vikingos han aportado pequeñas pinceladas de color a un sábado marcado por la prudencia.
Un día que se vive en la calle
La retirada de veladores y terrazas, medida preventiva ante las fuertes rachas de viento, ha contribuido a reforzar la sensación de excepcionalidad. Los locales han concentrado a buena parte del público en su interior, ofreciendo una estampa inusual para un día que, en condiciones normales, se vive principalmente en la calle.
Tradicionalmente, el Sábado Ramblero arranca por la tarde con actividades y disfraces para los más pequeños y se prolonga por la noche con escenarios, música y ambiente festivo hasta bien entrada la madrugada. Este año, sin embargo, han quedado lejos los grandes y elaborados disfraces que suelen protagonizar la jornada.
No es la primera vez que la celebración se ve amenazada por la meteorología. El pasado año ya peligró por la previsión de lluvias, aunque finalmente pudo desarrollarse con normalidad. En esta ocasión, las luces de carnaval sí han permanecido encendidas en la Rambla, como único recordatorio visible de una fiesta que no ha podido celebrarse en plenitud.
Aplazado
Según informó el Ayuntamiento, el Sábado Ramblero, tanto la fiesta infantil como la adulta, se aplaza a la noche del próximo viernes 20. La reprogramación responde también a motivos logísticos, ya que el domingo 22 se disputa la trigésima edición de la Media Maratón Internacional y 10K Aguas de Alicante, cuyo recorrido transcurre por la Rambla de Méndez Núñez y exige un amplio dispositivo previo de montaje y señalización.
Suscríbete para seguir leyendo
- Directo | La Torre de les Maçanes, Alcoy y Xixona registran rachas de viento de más de 140 km/h
- Uno de cada tres propietarios de los pisos protegidos en Les Naus en Alicante no estaban empadronados al detectarse las polémicas adjudicaciones
- Los hosteleros de Alicante piden el cierre general de terrazas en días de viento para que no haya “injusticias” entre negocios
- Vivienda irá a la Justicia para intentar revocar los visados a los adjudicatarios de pisos protegidos en Alicante que incumplan los requisitos
- El viento golpea Alicante: cortada la carretera de Ocaña por un cartel y retirada una palmera junto al Mercado Central
- Una amiga de la concejala de Hacienda, la hermana de su secretaria y otras 11 viviendas protegidas vinculadas al Ayuntamiento de Alicante
- La Generalitat envía un Es-Alert a toda la provincia por vientos que pueden superar el sábado los 150 km/h
- La Aemet pone en alerta a Alicante en vísperas del Carnaval: rachas que superarán los 90 km/h