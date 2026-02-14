La EUIPO impulsa la economía regional a través del «Fondo para Pymes»

En el dinámico entorno empresarial de la Comunidad Valenciana, las pequeñas y medianas empresas, las pymes, juegan un papel clave en el ámbito de la innovación y en el desarrollo económico de la región. Desde su sede en Alicante, la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea (EUIPO) ha puesto en marcha varias iniciativas para apoyar a estas empresas, entre ellas un fondo para pymes.

Como parte de su plan estratégico 2030, la EUIPO aboga por varias actividades destinadas a apoyar a las pymes, ofreciendo servicios de propiedad intelectual adaptados a sus necesidades. Esto incluye la simplificación de procesos, el acceso a herramientas online fáciles de usar, la organización de talleres y seminarios y otras medidas para ayudar a las pymes a navegar eficazmente por el sistema de propiedad intelectual.

Todo ello con el objetivo de hacer que los servicios de propiedad intelectual sean más accesibles para todas las empresas, ya sean grandes o pequeñas, y para fomentar una cultura de competitividad y sensibilización sobre la propiedad intelectual entre las pequeñas empresas. Así, las pymes pueden proteger mejor sus creaciones y utilizar la propiedad intelectual para el crecimiento empresarial.

El Fondo para Pymes es un programa de subvenciones destinado a ayudar a las pymes de toda la Unión Europea a proteger sus derechos de propiedad intelectual. Se trata de una iniciativa puesta en marcha por la Comisión Europea y ejecutada por la EUIPO, a través de la cual se otorgan subvenciones para cubrir las tasas de registro de derechos de propiedad intelectual y de otros servicios relacionados.

Concretamente, el fondo, que puede solicitarse a través de la página web de la EUIPO, ofrece subvenciones en forma de bonos que pueden utilizarse para solicitar el reembolso de las tasas de marcas, diseños, patentes y variedades vegetales, además de apoyo personalizado para acceder y beneficiarse del programa. A través de estos bonos, las pymes pueden ahorrar hasta un 75 % en solicitudes de derechos de propiedad intelectual.

Además, la EUIPO facilita el acceso a una red de expertos de toda Europa para apoyo y asesoramiento gratuito a pymes en materia de propiedad intelectual. Desde la primera convocatoria en 2021, alrededor de 100.000 pymes de toda Europa ya han recibido apoyo financiero a través de este fondo, que busca impulsar la creatividad y el desarrollo empresarial. La convocatoria actual permanecerá abierta hasta el 4 de diciembre de 2026 o hasta que se agoten los bonos.

Impacto en la Comunidad Valenciana

Asimismo, el fondo ha tenido un impacto significativo en la Comunidad Valenciana. Según datos recientes, desde su lanzamiento, cerca de 3.000 pymes de la región se han beneficiado de las subvenciones otorgadas por este programa. Las pymes de la provincia de Alicante concentran más de 1.000 de estas ayudas, situándola como la cuarta provincia española que más subvenciones ha recibido del fondo, solo por detrás de Barcelona, Madrid y Valencia, lo que refleja la capacidad innovadora y el dinamismo de su tejido empresarial.

Por sectores, las pequeñas y medianas empresas de la Comunidad Valenciana que más ayudas han solicitado corresponden principalmente a la industria manufacturera, el comercio mayorista y minorista, los servicios profesionales y técnicos, las tecnologías verdes y digitales, y el sector de la hostelería, incluyendo bares, restaurantes y alojamientos.

Innovación con sello valenciano

Según los últimos datos de la EUIPO, la Comunidad Valenciana destaca en el ámbito de la propiedad intelectual, situándose como la tercera región española en número de registros de marcas y diseños de la UE. El denominado «efecto sede», es decir, que la EUIPO se ubique en Alicante, es un factor que ha influido en una mayor demanda de solicitudes por parte de las empresas alicantinas y del resto de la Comunidad.

Según datos proporcionados por la Oficina, en 2025 España registró 10.712 marcas y 3.870 diseños, con la Comunidad de Madrid, Cataluña y la Comunidad Valenciana a la cabeza de estos registros. Juntas, estas tres comunidades concentran más del 64 % de los registros totales en España. A escala internacional, nuestro país es el quinto en volumen de solicitudes de marca, tan solo por detrás de China, Alemania, Estados Unidos e Italia.

Con una plantilla de alrededor de 1.100 personas y actualmente presidida por João Negrão, la EUIPO tiene un impacto que trasciende al registro de marcas y diseños. A raíz de la implantación de la agencia en 1994, ha florecido en Alicante un ecosistema de profesionales dedicados a la propiedad intelectual: despachos de abogados, el Tribunal de Marcas de la UE, con sede también en Alicante, y otros agentes y consultores que potencian la economía regional.

La EUIPO como aliado estratégico

Un gran número de pymes de Alicante y de la Comunidad Valenciana han utilizado los servicios de la EUIPO para proteger su propiedad intelectual y fortalecer su posición en el mercado europeo. Empresas de diversos sectores, desde la tecnología hasta la moda o el calzado, han registrado sus marcas y diseños en la EUIPO. En el Top 25 de empresas con más marcas y diseños se encuentran varias empresas alicantinas, como las Fábricas Agrupadas de las Muñecas de Onil y firmas de calzado como Pikolinos o Chic Fusion, vinculada a la marca Hispanitas.

En este sentido, el Fondo para Pymes de la EUIPO representa una oportunidad para las empresas de la Comunidad Valenciana y Alicante. Estos programas no solo proporcionan apoyo financiero y técnico, sino que también fomentan una cultura de innovación e internacionalización. A medida que las pymes continúen aprovechando estas ayudas, la región seguirá destacándose como un centro de innovación y crecimiento económico, con empresas competitivas en el mercado global.