Fallece Elías Guillén Aliaga, comisionado infantil de la hoguera Sant Blai de Baix de Alicante

Las Hogueras de Alicante están de luto por el fallecimiento de Elías Guillén Aliaga, comisionado infantil y foguerer de honor de la hoguera Sant Blai de Baix, a los 9 años. La propia comisión ha dado a conocer la noticia a través de sus redes sociales, donde ha expresado su profundo pesar por la pérdida del pequeño, ocurrida el viernes por la noche.

"Desde lo más profundo de nuestro corazón, lamentamos comunicar que nuestro comisionado Elías ha fallecido", han señalado. La presidenta de la hoguera Sant Blai de Baix, Cristina Cortés, ha recalcado que "perdemos a un niño muy querido, pero su recuerdo permanecerá para siempre en nuestra comisión y en nuestras fiestas".

"Siempre nos regalaba una sonrisa"

De la misma forma, Cortés ha explicado a este diario que la hermana de Elías fue belleza infantil de la comisión en 2024 y fue candidata para Bellea del Foc infantil 2025. "En estos años se ganó el cariño de toda la comisión por su alegría, su ternura y su forma especial de vivir la fiesta. Siempre nos regalaba una sonrisa y nos recordaba lo importante que es disfrutar de cada momento juntos", ha concluido la presidenta de Sant Blai de Baix.

Noticias relacionadas

Asimismo, la comisión ha querido trasladar públicamente su apoyo a la familia y allegados en estos momentos de dolor: "Desde toda la comisión Sant Blai de Baix queremos mandar todo nuestro apoyo, fuerza y un abrazo inmenso a su familia y a sus seres queridos en estos momentos difíciles. Tu luz seguirá guiando cada paso que demos. Siempre vivirás en nuestro corazón". La noticia ha generado una profunda consternación en el mundo foguerer de Alicante, que se suma al duelo por la pérdida del pequeño.