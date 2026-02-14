El Ayuntamiento de Alicante suspende todas las actividades al aire libre de este domingo por el temporal

El fuerte temporal de viento que azota Alicante no da tregua y ha obligado al Ayuntamiento a tomar medidas para garantizar la seguridad de los vecinos. La ciudad se prepara para una jornada de domingo "a cubierto": retirada de veladores y terrazas en la vía pública y cancelación de las actividades al aire libre.

La precaución es máxima ante unas rachas de aire que asustan, pudiendo alcanzar los 90 kilómetros por hora.

El alcalde, Luis Barcala, ha reunido de urgencia esta tarde al Centro de Coordinación Operativa Local (Cecopal). Tras analizar la situación, la decisión ha sido unánime: la alerta continúa hasta el lunes. Aunque la intensidad del aviso bajará ligeramente de naranja a amarilla a partir de la medianoche, el riesgo sigue siendo muy alto. Por ello, se ha ordenado que las mesas, sillas y veladores de los bares no vuelvan a instalarse en las aceras hasta el lunes. Del mismo modo, se mantiene el cierre del Castillo de Santa Bárbara y el precinto en parques y jardines, zonas especialmente peligrosas por el posible desprendimiento de ramas.

Áxel Álvarez

Adiós al Carnaval y a la agenda solidaria

La agenda de ocio del domingo ha quedado totalmente vacía. Se cancela la fiesta solidaria de la asociación Aspanion en la Plaza del Ayuntamiento, así como todas las competiciones deportivas municipales al aire libre. Tampoco habrá disfraces en la calle ya que el Ayuntamiento de Alicante ha suspendido el Sábado Ramblero previsto para este día 14, ante la alerta naranja por fuertes vientos decretara por la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) y ha aplazado la celebración del Carnaval a la noche del próximo viernes 20.

Hasta las 18:00, la Policía Local y los Bomberos han tenido que realizar unas 60 intervenciones. El escenario es variado y aparatoso: ramas de árboles partidas, carteles publicitarios arrancados, señales de tráfico tumbadas, toldos descolgados y contenedores de basura desplazados que invadían la calzada poniendo en riesgo el tráfico.

Incluso, como medida de precaución singular ante la virulencia de las rachas, se ha procedido a retirar la gran bandera de España situada en la Plaza de la Porta del Mar para evitar daños en el mástil o la tela. Pese al elevado número de incidentes, el dato más positivo que destacan las autoridades es que no se ha registrado ningún daño personal; todo han sido desperfectos materiales.

Jose Navarro

Refugio para los más vulnerables

Mientras las brigadas de Parques y Jardines continúan con la revisión pormenorizada de las zonas arboladas para intentar recuperar la normalidad lo antes posible, la atención social también se refuerza ante la crudeza del clima. El Centro de Acogida y Urgencias Sociales (CAUS), que abrió sus puertas el pasado jueves para proteger a las personas sin hogar, mantendrá su actividad ininterrumpida y prolongará su apertura hasta el mediodía del lunes. Todos los servicios de emergencia siguen reforzados y en guardia, pendientes de una evolución meteorológica que marcará el ritmo de la ciudad durante las próximas 48 horas.