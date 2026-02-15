La alerta amarilla por viento obliga a Alicante a mantener el cierre de veladores y parques para el lunes

Alicante vuelve a encarar el inicio de la semana con el viento como protagonista, en continuidad con el temporal que azota la provincia desde hace varios días. La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) mantiene activada la alerta amarilla por rachas que pueden alcanzar entre 70 y 80 kilómetros por hora en todo el territorio provincial. El aviso permanece vigente durante todo el lunes y, al menos, hasta las 6 horas del martes.

El episodio de fuertes vendavales ya ha marcado el fin de semana y condicionado la agenda en la provincia, obligando a suspender actos de Carnaval y otros eventos previstos, como la mascletà del domingo en el aparcamiento de Teulada, en Alicante, así como las actividades organizadas con motivo del Día Internacional contra el Cáncer Infantil.

Ante esta situación, el Ayuntamiento de Alicante mantiene para este lunes la orden de retirada de veladores y terrazas de la vía pública, así como el cierre de parques y jardines, zonas de arbolado monumental y el Castillo de Santa Bárbara.

El alcalde, Luis Barcala, ha vuelto a convocar este domingo por la tarde al Centro de Coordinación Operativa Local (Cecopal) para analizar la evolución meteorológica y acordar la prórroga de otras medidas ya vigentes. Entre ellas, la apertura del Centro de Acogida y Urgencias Sociales (CAUS) hasta el martes, así como el cierre del circo instalado en la avenida del Doctor Rico y la suspensión de la actividad de hinchables en el barrio de Rabasa.

Precaucación

Los centros educativos inician la semana con normalidad en las aulas, aunque el Cecopal ha remitido un comunicado a todos los colegios en el que recomienda restringir al máximo las actividades en patios y zonas exteriores, además de retirar carteles, lonas u otros elementos colocados en vallados para evitar el denominado "efecto vela" provocado por el viento. Asimismo, la Policía Local refuerza su presencia en los centros educativos durante los horarios de entrada y salida.

El volumen de incidencias ha descendido considerablemente durante la jornada del domingo. Tanto la Policía Local como el Servicio de Prevención y Extinción de Incendios y Salvamento (Speis) han realizado alrededor de una treintena de intervenciones por la caída de ramas y algún árbol, así como por el desprendimiento de objetos como toldos, señales y carteles, sin que se registren daños personales.