Alicante cumple el objetivo de recogida de cartón del Plan de Residuos, pero suspende en envases

Alicante ha cumplido los objetivos de recogida de papel y cartón fijados para 2025 en el Plan Local de Residuos, pero no ha alcanzado las metas previstas para los envases, pese al notable incremento registrado en la última década.

Los datos de recogida selectiva correspondientes a 2025 indican que la ciudad ha superado ligeramente la meta establecida para el cartón, con 8.596 toneladas recogidas frente a las 8.421,65 toneladas que marcaba el plan aprobado en 2022 por el Ayuntamiento de Alicante. En cambio, la recogida de envases depositados en el contenedor amarillo se ha quedado en 5.131 toneladas, lejos del objetivo municipal de 7.068,1 toneladas para ese mismo año.

Las cifras, difundidas por Ecoembes, confirman una evolución claramente ascendente en ambos flujos de residuos. En el caso de los envases, la recogida ha pasado de 2.086 toneladas en 2015 a 5.131 en 2025, lo que supone un incremento del 112 %. El crecimiento es aún más acusado en papel y cartón, que ha pasado de 2.345 a 8.596 toneladas en una década, con un aumento cercano al 200 %.

Concienciación

Desde la Concejalía de Limpieza Viaria y Gestión de Residuos se atribuye la mejora a la mayor concienciación ciudadana y a la ampliación de medios humanos y materiales, así como a la extensión del servicio contemplada en el propio Plan Local de Residuos.

El concejal de Limpieza, Rafael Alemañ (PP), ha resaltado "el esfuerzo que han venido realizando los alicantinos junto al Ayuntamiento en los últimos años con una mayor concienciación en la necesidad de separar en origen el residuo desde los propios domicilios para facilitar su reutilización y la disposición de una mayor dotación de contenedores que faciliten al usuario su depósito cerca de sus casas y que ha permitido incrementos notables tanto este año como el anterior, que subió otro tanto, en buena parte gracias a la implantación de contenedores de recogida selectiva en las nuevas islas de contenedores en un 50 % aproximadamente".

"Todas estas toneladas de residuos no llegan al Centro de Tratamiento de Residuos de Alicante (Cetra) sino que se gestionan a través de Ecoembes en plantas específicas situadas en Benidorm (envases) y Villena (cartón) para su recuperación, por lo que es de gran importancia para avanzar en reducir al máximo el rechazo final que se deposita en vertedero para ampliar su vida útil y cumplir con las normativas europeas, nacionales y autonómicas" ha subrayado el edil.

En las tablas comparativas publicadas por el Ayuntamiento se refleja el incremento experimentado en este último año, respecto a 2024. En envases se han recogido 711 toneladas más y, en el caso del cartón, ha aumentado el volumen reciclaje en 1.560 toneladas. Alemañ ha resaltado "la mejora del sistema de recogida, especialmente en zonas comerciales, que están premitiendo optimizar la retirada del cartón de los establecimientos".

Fomentar la selectiva

El edil ha destacado también las mejoras normativas que están permitiendo avanzar en la recogida selectiva de residuos como es la aprobación del Plan Local de Residuos en septiembre de 2021 y ser Alicante una de las pocas ciudades de la Comunidad Valenciana en tenerlo aprobado. Además, también ha significado la importancia que ha tenido en la mejora de los resultados de la recogida selectiva de residuos la aprobación en octubre del pasado año, de la nueva ordenanza de Limpieza de los Espacios Públicos y Gestión de Residuos que actualizaba la norma anterior que databa de 2016, y que abordaba por vez primera de forma rigurosa la recogida selectiva de residuos.

Noticias relacionadas

Desde entonces Alicante ha experimentado un notable desarrollo en los servicios municipales de limpieza, recogida, transporte y tratamiento de residuos, lo que supone la necesidad de ajustar a la realidad las condiciones del uso y conservación del espacio público, la incorporación de la nuevas modalidades de recogida selectiva de residuos, la correcta ordenación de la gestión de residuos especiales como son los de construcción y demolición, los de la poda y jardinería, otros residuos domésticos peligrosos, entre otros, y la utilización de las instalaciones municipales de tratamiento y eliminación de residuos; además de implantar un nuevo régimen sancionador con multas que van de los 300 a los 3.000 euros.