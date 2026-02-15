Calle Foglietti: historia y reivindicación en el corazón de Benalúa

La calle Foglietti no es una gran avenida, ni una zona de paso turístico de la ciudad. Es, ante todo, una calle de barrio. Una vía que condensa más de un siglo de historia, cambios sociales y una reivindicación que se repite cada sábado: la de un Centro Social para el barrio de Benalúa. En sus apenas 700 metros, Foglietti conecta el centro de Alicante con el barrio Miguel Hernández, y también enlaza pasado y presente del barrio.

La calle combina edificios residenciales de varias alturas con bajos comerciales que sobreviven entre cierres y nuevas aperturas. A determinadas horas el tránsito es constante, aunque a partir de la tarde, el ritmo baja y la vida se concentra, como no podía ser de otra manera, en la "replaceta".

Pese a todo, Foglietti es, ante todo, una calle vivida por sus vecinos. "Benalúa es Benalúa de mis amores, yo he vivido toda la vida aquí. Quedamos pocos benaluenses", afirma Mari Carmen Sánchez, una vecina que ha visto transformarse la calle.

Los orígenes de una arteria

La historia de la calle se remonta a finales del siglo XIX, cuando se proyectó el barrio de Benalúa. En 1884, la Sociedad "Los Diez Amigos" impulsó el desarrollo de esta zona, próxima al mar y con vocación de ensanche moderno. Aunque el trazado definitivo de Foglietti es posterior, ya figuraba en los planos iniciales como una de las arterias principales.

La calle toma su nombre de Juan Foglietti Piquer, técnico de obras públicas vinculado a la planificación del barrio. Con frecuencia se le confunde con su sobrino, el músico Luis Foglietti, que da nombre a la plaza principal de Santa Faz. Más allá de la confusión, el apellido quedó ligado para siempre a esta vía que vertebra Benalúa.

"Los 10 amigos, Foglietti, San Agatangelo, Doctor Just… Una peña de 10 amigos que hicieron el barrio, con la antigüedad que tiene", explica Juan José Bernabéu, vecino de la vía quien recuerda como hace años "las harineras y una fábrica de bombillas era lo único que había".

Vida de barrio

Foglietti ha sido tradicionalmente una calle comercial que aún conserva establecimientos históricos, aunque no todos han resistido el paso del tiempo. El reciente cierre de El Bocaíto marcó una despedida emotiva para muchos vecinos. Otros negocios, como la bodega de Bernardino, continúan siendo referencia. "Nosotros hacemos lo que dijo el señor, dar de beber al sediento", bromea Bernardino Segura, propietario del negocio.

Su testimonio dibuja una calle Foglietti atravesada por el tranvía, con relaciones cotidianas entre comerciantes y la parroquia. Hoy el tranvía ya no circula por Foglietti, pero la bodega sigue siendo punto de encuentro. "La iglesia no tenía teléfono y cuando llamaban al párroco venía a la bodega a hablar por teléfono. El tranvía pasaba por la puerta y cuando pasaban paraba el conductor en la bodega para hacerse la herbita", recuerda Bernardino Segura.

En calle también destacan negocios como la panadería regentada por Olesya Rodina, reconocida en los dos últimos años por tener la mejor mona y el mejor roscón de Reyes de la provincia. "Esta calle es maravillosa porque tiene muchas personas mayores, que eso es lo que atrae luego a la juventud", reconoce Rodina.

El comercio convive, sin embargo, con la inestabilidad. "En Benalúa los alquileres son altos porque está al lado del centro, se abre mucho negocio pero también se cierra mucho", señala Juan Carlos Medina, peluquero en la zona.

La replaceta y la falta de Centro Social

La calle Foglietti pasa por la plaza Navarro Rodrigo, conocida por los vecinos como "la replaceta", un espacio que ha funcionado durante décadas como punto de encuentro y en el que se reunían intelectuales de la época como Gabriel Miró, quien vivió en un chalé junto a su familia al final de la calle. "Es una calle muy emblemática y apreciada por mucha gente", señala Mari Carmen Sánchez.

Ese espacio se ha convertido también en escenario de la principal reivindicación del barrio: un centro social para Benalúa. Cada sábado, desde hace más de cien, los vecinos se concentran en el Templete para recordar al Ayuntamiento la necesidad de un espacio adecuado a las necesidades de una población envejecida. "Nos hace falta aquí en Benalúa un centro social para la gente mayor, estamos trabajando en ello, pero está costando", señala Juan Carlos Medina.

Mientras tanto, la iglesia de Benalúa cede un espacio para mantener viva la actividad social. "Necesitamos un local y el cura lo ofrece porque centro social no hay, es lo estamos pidiendo", explica Lola Martínez, profesora de castañuelas.

Una de las alumnas de esta clase, Adela Huerta señala que esta reivindicación viene de largo. "Lo llevamos pidiendo 23 años… cada vez hay una población mayor que lo precisa para actividades sociales, físicas y mentales. Lo ideal sería el antiguo asilo, que lleva tiempo vacío", indica.

Limpieza y mantenimiento, pendiente

Junto al comercio y la vida cotidiana, las quejas vecinales forman parte del paisaje y la limpieza es una de las reclamaciones más repetidas, también en Benalúa. "Sucia, sobre todo sucia, las aceras rotas y bueno ahora el tema obras bien porque están mejorando, pero sobre todo la suciedad es horrorosa", explica Elena Azona, una comerciante que señala especialmente el problema de "olores y los contenedores desbordados", que obligan a dejar bolsas fuera.

Como ella, Mari Carmen Sánchez coincide de forma tajante: "Muy sucia". Algunos residentes señalan que las obras recientes han mejorado algunos tramos, pero la percepción general es que el mantenimiento no está a la altura de la relevancia de la vía.

Transformaciones

Pero esta calle es un foco de transformaciones. En 2017 se inauguró el centro de salud de Benalúa, tras años de espera y polémicas. Un espacio muy esperado que llegó, tras polémicas como la supervivencia del ficus monumental, 15 años después de anunciarse. "Hacía falta, estábamos mucho tiempo esperándolo", recuerda Juan Carlos Medina.

La educación también marcó la historia de la calle. El antiguo colegio de Benalúa, levantado en 1937, fue demolido en el año 2000 por problemas estructurales. Ahora solo sigue en pie la pista de futbito. "He dado clases ahí, era un edificio precioso, neoclásico, de finales del siglo XIX, fuerte, pero empezó a caer unas esquirlas del techo y se derruyó. Han estado no sé cuantos años los niños en barracones hasta que hicieron el centro de abajo que está en la avenida", comenta Carmen Rubio.

La antigua comisaría provincial, hoy renovada, es otro punto de referencia de la vía. En los años 60, la comisaria se instaló en un antiguo edificio de viviendas del cuerpo, que con el tiempo quedó obsoleto. Tras años de reclamaciones, el Ministerio del Interior destinó 12,3 millones de euros para construir una nueva sede, inaugurada en enero de 2009.

Fiesta y referentes

Frente a la actual comisaría, junto al antiguo colegio de las Teresianas, estuvo el chalé de la familia Prytz, rodeado de leyendas urbanas hasta su desaparición, y a pocos metros se encuentra hoy la sede de Aguas de Alicante.

La iglesia de San Juan Bautista completa el paisaje de la calle Foglietti. Desde allí parte cada Jueves Santo una de las procesiones más largas de la Semana Santa alicantina: la Cofradía de la Piedad y Caridad y Cristo de la Paz de Benalúa.

Foglietti es, en definitiva, una calle que concentra historia, comercio y reivindicación. Una vía que ha visto pasar el tranvía, derribos polémicos y nuevas infraestructuras. Una calle donde persiste la identidad de barrio y donde la demanda de un centro social resume el reto de sus vecinos.