La cercanía a una zona de riesgo de incendios abre una nueva batalla vecinal contra la hoguera de La Albufereta en Alicante

La cercanía a una zona de riesgo de incendios ha abierto un nuevo frente en la batalla vecinal en torno a la ubicación de la nueva hoguera de La Albufereta. La polémica, que se arrastra desde hace meses por los distintos emplazamientos propuestos para la plantà del monumento, suma ahora un argumento más: la posible afección a un suelo catalogado como de alto riesgo de incendio en las inmediaciones del vial Flora de España, donde se plantea instalar el monumento y el racó durante las próximas Hogueras.

La recién constituida Asociación de Vecinos de Albufereta Torre Águilas ha iniciado una campaña para frenar esa ubicación al considerar que podría suponer un riesgo legal y de seguridad contra incendios. Según exponen, la ubicación prevista se encuentra a menos de 100 metros de un terreno incluido como de alto riesgo en el Plan de Acción Territorial Forestal de la Comunidad Valenciana.

Fuentes expertas consultadas por este diario apuntan a que se trataría de un suelo agrícola próximo al barranco del Juncaret, con determinadas limitaciones que obligarían a justificar técnicamente la actividad y a extremar las medidas preventivas. En cualquier caso, recuerdan que la decisión final corresponde al Ayuntamiento, que deberá pronunciarse a la vista de los informes de los servicios municipales competentes.

Informes

La concejala de Fiestas, Cristina Cutanda, ha explicado a INFORMACIÓN que tanto la plantà de los monumentos, adulto e infantil, como la instalación de las mesas del racó solo se autorizarán si cuentan con informes técnicos favorables de todos los departamentos implicados, especialmente del Servicio de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento (Speis), por su competencia en materia de prevención de incendios.

Desde la asociación vecinal advierten, además, que por el momento la nueva comisión no dispone de autorización municipal para establecerse en el vial Flora de España. En esta línea señalan que la comisión ya está promocionando la venta de mesas del racó en redes sociales. Desde el Ayuntamiento confirman que, hasta la fecha, no se ha recibido todavía ninguna solicitud formal para plantar las hogueras en ese emplazamiento.

La zona coloreada de rosa se trataría de un suelo con alto riesgo de incendio, y se encuentra próximo a donde se plantaría la hoguera. / Pilar Cortés

El conflicto por la ubicación no es nuevo. La primera propuesta de la comisión situaba la plantà en el cruce de las calles Colonia Romana y Remo, junto al aparcamiento del polideportivo. Aquella opción generó el rechazo de la Asociación de Vecinos de Albufereta-Playa Blanca por su proximidad a viviendas y al entorno del Tossal de Manises, donde se ubica el yacimiento arqueológico de Lucentum.

Un cambio que no contentó a todos

Tras una reunión celebrada a finales de septiembre entre el Ayuntamiento de Alicante, la Federació de Fogueres, la asociación vecinal de Albufereta-Playa Blanca y la presidenta de la nueva comisión, se acordó trasladar la ubicación al vial Flora de España. Sin embargo, lejos de cerrar el conflicto, el cambio ha reactivado las protestas, esta vez lideradas por la Asociación de Vecinos de Albufereta Torre Águilas, que ha impulsado recogidas de firmas y ha remitido escritos a la Concejalía de Fiestas.

Según explican desde la entidad, antes de Navidad mantuvieron una reunión con responsables del área de Fiestas, en la que, afirman, se les trasladó que la solicitud sería tramitada y que la decisión definitiva dependería de los informes técnicos y del pronunciamiento final del Ayuntamiento.

Acuerdo entre vecinos y hoguera en la Albufereta / Alex Domínguez

Los vecinos citan el Decreto 91/2023 de la Generalitat, que prohíbe hacer fuego a menos de 100 metros de suelo forestal o catalogado como de alto riesgo de incendio, así como el uso de artefactos pirotécnicos a menos de 500 metros. Aunque la normativa contempla excepciones para fiestas tradicionales en riesgo de desaparición, consideran que este supuesto no sería aplicable, al no estar en peligro la celebración global de las Hogueras.

"No estamos en contra de las Hogueras"

"No estamos en contra de las Hogueras, hemos colaborado con la fiesta en otras ocasiones, pero entendemos que la ley es la ley y que no cabe negociación si la normativa impide esa ubicación", señalan desde la asociación. Su presidente, Benjamin Fontaine, insiste en que "son muchos los vecinos que queremos llamar la atención al Ayuntamiento por un tema legal, ya que la plantà en el vial Flora de España podría poner en riesgo de incendio toda esta zona".

Por su parte, la presidenta de la comisión de La Albufereta, Julia Ñeco, indica que están "a la espera de la resolución del Ayuntamiento en el momento en que se produzca la respuesta oficial".

La nueva hoguera de La Albufereta plantará en Sexta categoría, tanto en adulta como en infantil, y contará con los artistas Iván Gómez Villalba y Javier Capella Fernández, a expensas de la decisión definitiva del Ayuntamiento sobre la autorización de la ubicación.