Directo | Aemet extiende la alerta amarilla en Alicante hasta el lunes

La provincia despierta en aviso amarillo tras una jornada de sábado marcada por la alerta naranja y la suspensión del Carnaval en la gran mayoría de municipios del territorio alicantino

Las fuertes rachas de viento alargan la alerta hasta el lunes en Alicante

Las fuertes rachas de viento alargan la alerta hasta el lunes en Alicante

Jose Navarro

C. Suena

L. Gil López

Jose A. Rico

C. Pascual

Lydia Ferrándiz

Alejandro J. Fuentes

Carmen Tomàs

Amaya Marín

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) mantiene la alerta amarilla por rachas máximas a 70km/h. en gran parte de la provincia de Alicante después de un sábado complicado con aviso naranja. Además, la Generalitat activó el Es-Alert con un mensaje que advertía de vientos fuertes y huracanados que se esperaban ayer.

En este directo te contamos la evolución minuto a minuto del viento en la provincia, posibles incidencias, cambios en la previsión y cualquier afectación relacionada con los actos previstos de cara al Carnaval de este fin de semana.

El caso Sala, de Alicante a Estrasburgo

Homenaje bajo techo a los Mártires de la Libertad en Alicante

