Directo | Aemet extiende la alerta amarilla en Alicante hasta el lunes

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) mantiene la alerta amarilla por rachas máximas a 70km/h. en gran parte de la provincia de Alicante después de un sábado complicado con aviso naranja. Además, la Generalitat activó el Es-Alert con un mensaje que advertía de vientos fuertes y huracanados que se esperaban ayer.

En este directo te contamos la evolución minuto a minuto del viento en la provincia, posibles incidencias, cambios en la previsión y cualquier afectación relacionada con los actos previstos de cara al Carnaval de este fin de semana.

Paula Lizcano Jose Navarro El tiempo en Alicante: esta es la previsión para hoy en la provincia Las zonas donde continúan las medidas por fuertes vientos son el interior y el litoral sur del territorio alicantino

La Comunidad Valenciana seguirá en aviso naranja y amarillo durante la jornada del domingo

Paula Lizcano Así está la situación de avisos meteorológicos en la Comunidad Valenciana Valencia y Castellón continúan con parte de su territorio en alerta naranja, mientras que en Alicante extiende el aviso amarillo, según Aemet. Para el lunes se espera que la situación empiece a estabilizarse, rebajando a las tres provincias de la Comunidad a peligro bajo por vientos y fenómenos costeros.

Paula Lizcano Imagen de la pantalla de avisos de Aemet de este domingo 15 de febrero por la mañana. / INFORMACIÓN Buenos días de alerta amarilla en Alicante La Aemet mantiene el aviso amarillo, correspondiente al peligro bajo, por rachas de viento máximas a 70km/h de dirección noroeste. Las zonas que continúan en alerta son el interior y el litoral sur de la provincia.

Así están las calles de Alicante por la borrasca / Jose Navarro

El Ayuntamiento de Alicante suspende todas las actividades al aire libre este domingo por el temporal El fuerte temporal de viento que azota Alicante no da tregua y ha obligado al Ayuntamiento a tomar medidas para garantizar la seguridad de los vecinos. La ciudad se prepara para una jornada de domingo "a cubierto": retirada de veladores y terrazas en la vía pública y cancelación de las actividades al aire libre.

El vendaval vuelve a frenar la pólvora en Alicante: se suspende la mascletà de este domingo Después de que se silenciase el sonida de la pólvora el pasado domingo 8 de febrero por la alerta amarilla de aquel día, la que iba a ser la primera mascletà del año 2026 ha vuelto a ser suspendida por segunda semana consecutiva debido, otra vez, al vendaval que azota la Comunidad y que ha puesto a Alicante en alerta amarilla para este domingo 15 y en alerta naranja durante todo el sábado anterior.