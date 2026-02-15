En Directo
Directo | Aemet extiende la alerta amarilla en Alicante hasta el lunes
La provincia despierta en aviso amarillo tras una jornada de sábado marcada por la alerta naranja y la suspensión del Carnaval en la gran mayoría de municipios del territorio alicantino
La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) mantiene la alerta amarilla por rachas máximas a 70km/h. en gran parte de la provincia de Alicante después de un sábado complicado con aviso naranja. Además, la Generalitat activó el Es-Alert con un mensaje que advertía de vientos fuertes y huracanados que se esperaban ayer.
En este directo te contamos la evolución minuto a minuto del viento en la provincia, posibles incidencias, cambios en la previsión y cualquier afectación relacionada con los actos previstos de cara al Carnaval de este fin de semana.
Paula Lizcano
El tiempo en Alicante: esta es la previsión para hoy en la provincia
- Las zonas donde continúan las medidas por fuertes vientos son el interior y el litoral sur del territorio alicantino
- La Comunidad Valenciana seguirá en aviso naranja y amarillo durante la jornada del domingo
Paula Lizcano
Así está la situación de avisos meteorológicos en la Comunidad Valenciana
Valencia y Castellón continúan con parte de su territorio en alerta naranja, mientras que en Alicante extiende el aviso amarillo, según Aemet. Para el lunes se espera que la situación empiece a estabilizarse, rebajando a las tres provincias de la Comunidad a peligro bajo por vientos y fenómenos costeros.
Paula Lizcano
Buenos días de alerta amarilla en Alicante
La Aemet mantiene el aviso amarillo, correspondiente al peligro bajo, por rachas de viento máximas a 70km/h de dirección noroeste. Las zonas que continúan en alerta son el interior y el litoral sur de la provincia.
Laura Morote
El Ayuntamiento de Alicante suspende todas las actividades al aire libre este domingo por el temporal
El fuerte temporal de viento que azota Alicante no da tregua y ha obligado al Ayuntamiento a tomar medidas para garantizar la seguridad de los vecinos. La ciudad se prepara para una jornada de domingo "a cubierto": retirada de veladores y terrazas en la vía pública y cancelación de las actividades al aire libre.
José Gómez
El vendaval vuelve a frenar la pólvora en Alicante: se suspende la mascletà de este domingo
Después de que se silenciase el sonida de la pólvora el pasado domingo 8 de febrero por la alerta amarilla de aquel día, la que iba a ser la primera mascletà del año 2026 ha vuelto a ser suspendida por segunda semana consecutiva debido, otra vez, al vendaval que azota la Comunidad y que ha puesto a Alicante en alerta amarilla para este domingo 15 y en alerta naranja durante todo el sábado anterior.
José Gómez
Más de 260 incidencias atendidas por daños materiales hasta ahora en la provincia
Hasta las 18:00 de este sábado se han atendido más de 260 incidencias en la provincia por el vendaval. Según los últimos reportes, una cuarentena de servicios se han producido hasta las 13:00 en la ciudad de Alicante, mientras que en el resto de la provincia el Consorcio Provincial de Bomberos ha dado a las 18:00 un parte de 220 servicios relacionados con el episodio de viento, que si bien afecta a todas las comarcas, el mayor número de incidentes han tenido lugar en en Elche y la Vega Baja.
Los daños producidos siguen siendo caídas de árboles, elementos constructivos, farolas, semáforos, carteles, tendidos de suministros, entre otros daños materiales.
