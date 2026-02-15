Homenaje bajo techo a los Mártires de la Libertad en Alicante
El acto se traslada al auditorio de la Sociedad Musical La Amistad tras cancelarse la tradicional procesión por los fuertes vientos
Un año más, la memoria de los Mártires de la Libertad sigue viva en Alicante gracias, en buena medida, a la procesión cívica de los vecinos de Villafranqueza. Hace ya 182 años de que siete oficiales del general progresista Pantaleón Boné fueran ejecutados en el panteón de los Guijarro por el régimen absolutista de Fernando VII, exactamente el 14 de febrero de 1844.
Concierto sin procesión
Este sábado, aunque el temporal impidió que se produjese la tradicional procesión hasta el panteón, la Asociación Vecinos Villafranqueza-El Palamó mantuvo el acto en el auditorio José Torregorsa de la Sociedad Musical La Amistad. Ahí se celebró un concierto de homenaje y además tomaron la palabra, entre otros, el vicealcalde de Alicante, Manuel Villar.
Tres de las coronas de laurel, ofrecidas por los grupos municipales popular y socialista, así como por la propia asociación de vecinos, fueron llevadas hasta el panteón por el representante vecinal Juan Francisco Pascual para cumplir con el debido homenaje, y este domingo se llevará una restante.
Suscríbete para seguir leyendo
- Directo | La Torre de les Maçanes, Alcoy y Xixona registran rachas de viento de más de 140 km/h
- Uno de cada tres propietarios de los pisos protegidos en Les Naus en Alicante no estaban empadronados al detectarse las polémicas adjudicaciones
- Los hosteleros de Alicante piden el cierre general de terrazas en días de viento para que no haya “injusticias” entre negocios
- Vivienda irá a la Justicia para intentar revocar los visados a los adjudicatarios de pisos protegidos en Alicante que incumplan los requisitos
- El viento golpea Alicante: cortada la carretera de Ocaña por un cartel y retirada una palmera junto al Mercado Central
- Una amiga de la concejala de Hacienda, la hermana de su secretaria y otras 11 viviendas protegidas vinculadas al Ayuntamiento de Alicante
- La Generalitat envía un Es-Alert a toda la provincia por vientos que pueden superar el sábado los 150 km/h
- La Aemet pone en alerta a Alicante en vísperas del Carnaval: rachas que superarán los 90 km/h