Homenaje bajo techo a los Mártires de la Libertad en Alicante

El acto se traslada al auditorio de la Sociedad Musical La Amistad tras cancelarse la tradicional procesión por los fuertes vientos

Coronas dejadas al pie del panteón de los Guijarro este sábado 14 de febrero en honor a los siete oficiales fusilados en 1844.

Coronas dejadas al pie del panteón de los Guijarro este sábado 14 de febrero en honor a los siete oficiales fusilados en 1844. / INFORMACIÓN

José Gómez

José Gómez

Un año más, la memoria de los Mártires de la Libertad sigue viva en Alicante gracias, en buena medida, a la procesión cívica de los vecinos de Villafranqueza. Hace ya 182 años de que siete oficiales del general progresista Pantaleón Boné fueran ejecutados en el panteón de los Guijarro por el régimen absolutista de Fernando VII, exactamente el 14 de febrero de 1844.

Concierto sin procesión

Este sábado, aunque el temporal impidió que se produjese la tradicional procesión hasta el panteón, la Asociación Vecinos Villafranqueza-El Palamó mantuvo el acto en el auditorio José Torregorsa de la Sociedad Musical La Amistad. Ahí se celebró un concierto de homenaje y además tomaron la palabra, entre otros, el vicealcalde de Alicante, Manuel Villar.

El vicealcalde de Alicante, Manuel Villar, participa del acto celebrado en Villafranqueza.

El vicealcalde de Alicante, Manuel Villar, participa del acto celebrado en Villafranqueza. / INFORMACIÓN

Tres de las coronas de laurel, ofrecidas por los grupos municipales popular y socialista, así como por la propia asociación de vecinos, fueron llevadas hasta el panteón por el representante vecinal Juan Francisco Pascual para cumplir con el debido homenaje, y este domingo se llevará una restante.

