El segundo premio de la Primitiva cae en dos municipios alicantinos

La combinación ganadora del sorteo de la Primitiva celebrado este sábado 14 de febrero de 2026, ha estado formada por los números 10, 12, 15, 19, 29 y 47. El número complementario es el 02 y el reintegro, el 5. Loterías y Apuestas del Estado celebrará el próximo sorteo de la Primitiva el próximo jueves.

En el sorteo del Joker el número elegido ha sido el 5 379 701 premiado con 1 millón de euros.

Este es el premio que ha caído en Alicante

Uno de los seis premios de segunda categoría, valorado 43.174,49 euros, ha caído en la administración número 1 en La Vila Joiosa, ubicada en la calle Barranquet, 1. Además, también ha sido agraciado el receptor de Loterías 32.700 de Gran Alacant, ubicada en el centro comercial "Gran Alacant", calle Finlandia, 17.

Receptor agraciado de Gran Alacant con el segundo premio de la Primitiva / INFORMACIÓN

¿Cómo jugar a la Primitiva?

Para jugar en la Primitiva se seleccionan 6 números diferentes de una tabla de entre el 1 al 49; el objetivo es acertar la combinación ganadora en el sorteo correspondiente de jueves o sábado, formada por 6 bolas de las 49 que se extraen del bombo, que comúnmente se conoce como el 6/49.

La apuesta simple cuesta un euro y pueden acumularse hasta ocho apuestas por boleto, eligiendo los 6 números en cada apuesta. La apuesta múltiple permite jugar hasta once números por apuesta. A mayor número de múltiples mayor será tu apuesta y tus posibilidades de ganar. También se extrae una bola extra como número complementario, y otra bola de un bombo aparte, entre el 0 y el 9, que hace de número de reintegro. Para ganar el mayor premio hay que acertar los 6 números más el reintegro.

Se puede jugar para un solo sorteo (sorteo diario) o para los dos sorteos de la semana (sorteo semanal). Con esta última opción se juega jueves y sábado, habiendo validado la apuesta antes del sorteo del jueves. Tendrás premio si aciertas al menos 3 números. Los sorteos tienen lugar los jueves y sábados a las 21:30 horas.