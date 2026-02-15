El tiempo en Alicante: la borrasca Oriana provoca la extensión de la alerta amarilla en la provincia hasta el lunes

La borrasca Oriana sigue dando guerra en Alicante. La Agencia Estatal de Meteorología mantiene la alerta amarilla en el territorio, poniendo el punto de mira en el interior y el litoral sur de la provincia.

Tras una jornada de sábado complicado, y con un Es-Alert, enviado por la Generalitat Valenciana, informando de las precauciones a tener en cuenta por los fuertes vientos y fenómenos costeros en Castellón (alerta roja), Valencia y Alicante (alerta naranja), se espera que la situación mejore a partir del lunes, día que se prevé que finalicen los avisos meteorológicos.

Un Carnaval diferente y una mascletà aplazada por segunda vez

El temporal ha hecho que los diferentes Ayuntamientos de los municipios alicantinos aplacen o suspendan los actos preparados para Carnaval, aunque la gente no perdió la oportunidad de poder lucir su disfraz el día que tocaba.

Una de las suspensiones más llamativas fue el conocido Sábado Ramblero que tomará la Rambla de Alicante el próximo viernes 20 de febrero, día en el que esperan que el tiempo permita celebrar esta fiesta.

Por otro lado, la ciudad se queda otra vez sin su domingo de pólvora. La Mascletà de los sectores 4 y 9 de las Hogueras de Alicante se aplaza por segunda vez consecutiva, y será finalmente el domingo 22 de febrero, la jornada elegida para disparar el espectáculo de la Pirotecnia Mediterráneo en el solar del Mercadillo de Teulada.

Alicante

En Alicante la jornada de hoy se presenta con cielos mayormente nublados y viento persistente, siguiendo la influencia de la borrasca Oriana, con aviso amarillo por viento en el litoral sur. Las temperaturas oscilarán aproximadamente entre 14 °C de mínima y 19-20 °C de máxima, y las rachas pueden llegar hasta ~70 km/h, especialmente por la tarde y noche.

Elche

La ciudad de Elche también estará marcada por viento intenso y nubosidad variable. Aunque no podemos mostrar la tabla específica por horas desde AEMET en este momento, la predicción general indica cielos con intervalos nubosos y viento notable, con máximas cercanas a 20-21 °C y mínimas alrededor de 10 °C. El viento soplará fuerte del noroeste.

Benidorm

En Benidorm se espera una jornada con intervalos de nubes y claros y viento constante. Las temperaturas serán mínima de unos 12-13 °C y máxima de 16-17 °C. Continúa el aviso amarillo por viento, con rachas que podrían rondar 70 km/h, especialmente al final de la tarde y noche.

Orihuela

Orihuela tendrá un día con cielos algo nubosos a nublados, viento relevante del noroeste y temperaturas entre 12 °C y 21-22 °C. El viento es el principal protagonista, con aviso amarillo activo y posibles rachas fuertes.

Elda

En Elda —según modelos de predicción meteorológica regional— las temperaturas rondarán los 7-8 °C de mínima y unos 15-16 °C de máxima con viento del oeste/noroeste que puede hacer que la sensación térmica sea notablemente más baja durante las horas frías. La provincia interior continúa con alertas por viento.

Alcoy

Alcoy presentará una jornada fría y ventosa, con mínimas en torno a 6-7 °C y máximas sobre los 14-16 °C. El viento será intenso y persistente, con rachas fuertes a lo largo del día, siendo este el fenómeno meteorológico más destacado, aunque los cielos tenderán a estar con intervalos de nubes y claros.