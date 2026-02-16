Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Cuando el aire del puerto de Alicante "está cargado": qué está pasando realmente

La sensación es compartida por muchos vecinos: "hoy el ambiente está raro", "parece que el aire pesa más", "va a cambiar el tiempo"

El aire más "pesado" en el Puerto de Alicante: ¿por qué pasa eso? / Notebooklm

J. A. Giménez

J. A. Giménez

Hay días en Alicante en los que caminar por el entorno del puerto se siente distinto. No hace necesariamente más calor, no siempre sopla fuerte el viento, pero el aire parece más denso, más espeso, casi como si pesara. La sensación es compartida por muchos vecinos: "hoy el aire está raro", "está cargado", "va a cambiar el tiempo".

No es sugestión. Tampoco es solo una forma de hablar. Detrás de esa percepción hay varias razones físicas y meteorológicas que, combinadas, explican por qué el aire del puerto "pesa" más ciertos días.

Humedad y sal: el cóctel mediterráneo

El martes de sol tras la dana Alice llena la playa del Postiguet de Alicante

Bañistas en la playa del Postiguet de Alicante / Héctor Fuentes

El primer factor es la humedad. Cuando sopla levante o el mar está más movido, aumenta la cantidad de vapor de agua y de microgotas salinas en suspensión. Son partículas diminutas que no vemos, pero que forman parte del aire que respiramos.

Ese aire húmedo dificulta la evaporación del sudor. El cuerpo pierde capacidad para autorregular su temperatura y la sensación térmica aumenta. Aunque el termómetro marque cifras moderadas, el ambiente se percibe más denso y menos confortable.

En el puerto, donde la proximidad al mar es directa, ese efecto se intensifica.

Presión atmosférica: la antesala del cambio

Muchos de esos días coinciden con bajadas de presión atmosférica. Cuando la presión cae, el aire en capas bajas se vuelve más estable y retiene más humedad. Es la típica situación previa a una entrada de inestabilidad o a un episodio de levante.

Nuestro cuerpo es sensible a esos cambios. No es casualidad que muchas personas digan que "se nota en los huesos" o que el ambiente está aplastado. En realidad, están percibiendo una combinación de presión más baja y mayor carga de humedad.

Actividad portuaria y partículas en suspensión

Un buque de mercancías en la terminal de TMS en el puerto de Alicante.

Un buque de mercancías en la terminal de TMS en el puerto de Alicante. / INFORMACIÓN

A la ecuación natural se suma el componente urbano. El puerto de Alicante concentra tráfico marítimo, vehículos pesados, actividad logística y circulación intensa en su entorno inmediato.

En jornadas con poco viento que disperse contaminantes, pueden acumularse partículas finas en suspensión. No siempre se perciben visualmente, pero sí contribuyen a esa sensación de aire cargado e incluso a una ligera irritación en garganta o nariz.

No se trata necesariamente de niveles alarmantes, pero sí de una atmósfera menos "limpia" que en días ventosos como los que estamos viviendo.

El microclima del entorno

El puerto está rodeado de asfalto, hormigón y superficies que acumulan calor. En días soleados y con escasa ventilación, se genera un pequeño efecto isla de calor. El aire caliente asciende menos de lo habitual cuando hay estabilidad atmosférica, lo que contribuye a que el ambiente se sienta más cerrado.

Por eso, a veces basta con alejarse unos metros hacia zonas más abiertas o elevadas para notar una ligera diferencia.

Humedad, levante, presión baja y actividad marítima se combinan para crear esa sensación de atmósfera "pesada" que muchos alicantinos identifican antes de un cambio de tiempo

Cuando el aire "avisa"

En realidad, esa sensación de pesadez suele ser una señal previa. Puede anticipar un cambio de viento, una subida de humedad, una inestabilidad próxima o simplemente una jornada con menos ventilación. En una ciudad tan pegada al mar como Alicante, el estado del aire está profundamente ligado al Mediterráneo. Y aunque no lo veamos, el cuerpo percibe pequeñas variaciones que el termómetro por sí solo no explica.

Así que la próxima vez que camines por el puerto y sientas que el aire pesa más de lo normal, probablemente no sea imaginación: es el Mediterráneo, la meteorología y la ciudad actuando al mismo tiempo.

TEMAS

