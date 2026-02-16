Caos en el tráfico en Alicante hoy: retenciones en la A-70 y varios accidentes e incidentes complican la mañana del lunes

La semana arranca con 45 incidencias activas en 18 carreteras de la provincia, en una mañana marcada por retenciones en el entorno de Alicante causadas por un incendio en el barrio Miguel Hernández y varios accidentes repartidos entre la Vega Baja, l’Alacantí y la Marina Alta. Aunque no se registran grandes colapsos generalizados, sí hay puntos con circulación irregular que pueden generar demoras en hora punta.

Área de Alicante y accesos metropolitanos

El incendio declarado en un bloque de viviendas del barrio Miguel Hernández ha obligado a cortar las calles adyacentes, provocando congestiones en el acceso sur de la ciudad.

Con todo, el punto más sensible a esta hora se sitúa en la A-70 a la altura de Fontcalent, donde se registra retención entre los kilómetros 17 y 21 en sentido Murcia, coincidiendo además con la presencia de un obstáculo fijo en la zona.

También se han notificado incidencias por accidente en:

N-330 (Fontcalent)

CV-800 (Mutxamel)

A-31 (Monforte del Cid)

En la A-31 y A-70 continúan además varios cortes móviles por obras, lo que obliga a extremar la precaución en los accesos a la capital y en el eje hacia Madrid.

Vega Baja

En el sur de la provincia se han registrado accidentes en:

CV-920 (Algorfa)

N-332 (La Mata y Orihuela Costa)

Aunque no se han comunicado grandes retenciones asociadas, la acumulación de incidencias puede ralentizar el tráfico en los desplazamientos hacia Torrevieja y la franja litoral.

En la AP-7, a la altura de Daya Nueva, también consta obstáculo fijo.

Marina Alta y Marina Baixa

En el norte, se mantiene activo un accidente en la N-332a en Benissa, así como incidencias en Pedreguer y Xàbia.

Especial atención requiere el túnel de la AP-7 entre l’Olla y Calp, donde hay carril derecho cerrado por obras hasta el 20 de febrero.

Además, en la CV-70 (Benasau) continúan trabajos con paso alternativo, y siguen activos los cortes estructurales en la AP-7 en el entorno de Agost y Alcoraya, obras de larga duración que afectan a la circulación desde el pasado año.

Interior

En el eje de la A-7 y la A-31 se mantienen varios obstáculos fijos y trabajos de mantenimiento, además del corte prolongado en la salida de la A-7 en Realengo (El), con circulación difícil.

Balance de la mañana

En total, Tráfico contabiliza cinco accidentes activos en cinco carreteras a las 9.37 horas. La situación es de normalidad tensa, con varios puntos sensibles pero sin grandes colapsos generalizados.

Noticias relacionadas

Las mayores complicaciones se concentran en los accesos a Alicante por la A-70 y en los tramos afectados por obras en la AP-7 y la A-31. Se recomienda planificar los desplazamientos y consultar el estado actualizado antes de salir, especialmente en trayectos hacia la capital y la Vega Baja.