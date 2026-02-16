Cinco meses sin cirugía de refuerzo por las tardes disparan la demora quirúrgica en Alicante

Un total de 26.803 pacientes de la provincia de Alicante están en lista de espera para operarse en alguno de los diez hospitales de la red pública sanitaria según los datos de diciembre de 2025 hechos públicos por la Conselleria de Sanidad, 557 más que en la lectura anterior, realizada en junio (había entonces 26.246). Representan el 36 % de todos los que hay en espera en la Comunidad (72.800); y de ellos la mitad sufren una demora inferior a tres meses en su intervención; 3.811 llevan aguardando la llamada del cirujano entre tres y seis meses (un 24 % menos); y 9.956 esperan más de medio año (un 23 % más).

Las listas de espera no dejan de crecer en número. La política de la Generalitat es dar prioridad a las personas en riesgo vital, que sufren cáncer o una enfermedad coronaria grave, entre otras, que necesitan ser intervenidas con urgencia. En este aspecto, Sanidad destaca que se ha reducido en más del 60 % el plazo para intervenir quirúrgicamente pacientes con riesgo vital durante esta legislatura pasando de 61 días de tiempo medio en junio de 2023 a solo 24 días de diciembre de 2025 para estos pacientes con prioridad 1, es decir, los que deben ser intervenidos en un máximo de 30 días debido a su pronóstico grave.

Un quirófano en el Hospital Doctor Balmis de Alicante durante una intervención quirúrgica con el robot Da Vinci / Alex Domínguez

En cuanto al número de pacientes en esta situación, han pasado de casi 3.000 a 1.330 en la Comunidad, un 55 % menos, según Sanidad: estos datos no son públicos en la web institucional como sí los de 90, 180 o más días.

En cuanto a la prioridad 2, que son las intervenciones que deben realizarse en un plazo no superior a 90 días, la lista de espera media es de 87 días, «de esta forma también se cumple el plazo óptimo». «Además, se ha reducido en cerca del 29 % el número de pacientes pendientes en esta prioridad, en comparación con el inicio de legislatura, manteniendo esa tendencia a la baja de los últimos años», añaden.

El Consell acordó en diciembre recuperar los módulos de refuerzo pero los quirófanos hasta marzo no los incluyen

Prioridades

El titular de Sanidad, Marciano Gómez, defiende que «la implementación de estrategias diferenciadas por prioridad ha permitido avanzar hacia un sistema más eficiente y, lo más importante, centrado en la gravedad de la patología que presenta cada paciente, con especial atención en la prioridad 1 y 2, anteponiendo siempre los indicadores de salud por encima de cualquier otro aspecto».

En su opinión, «los resultados obtenidos reflejan el compromiso con la mejora en la asistencia de los pacientes y la reducción de la demora estructural». En cuanto a la demora global, Sanidad recalca que el número total de pacientes a la espera de intervención quirúrgica es de 72.800 en estos momentos en la Comunidad, lo que supone un 2% menos que en diciembre de 2024.

Sin embargo, crece un 6 % respecto a junio de 2025, cuando eran 68.368 los pacientes en lista de espera sumando las tres provincias. El tiempo medio de espera para una intervención quirúrgica se ha situado en 88 días, frente a 80 seis meses antes. Para reducir el gran volumen de pacientes que necesitan operarse, sea vital o de prioridad 2 o 3, los médicos consideran que es básico recuperar el refuerzo de cirugías por las tardes, es decir, el autoconcierto, o módulos de refuerzo que se sumaría a las operaciones que ya se hacen en turno de mañana o de tarde en jornada ordinaria para acelerar la reducción de esa lista.

En sanidad es un mecanismo utilizado por los servicios públicos de salud para reducir las listas de espera, mediante el cual el personal sanitario propio (médicos, enfermeros, etc.) realiza actividad asistencial, como operaciones quirúrgicas o consultas, fuera de su jornada laboral ordinaria. En lugar de derivar a los pacientes a clínicas privadas, la administración pública paga horas extraordinarias a sus propios empleados para que operen o pasen consulta en el mismo hospital público por las tardes.

Pacientes en el Hospital General de Elche / INFORMACIÓN

Peonadas

Sanidad suprimió estas peonadas en octubre por falta de dinero y ya es el quinto mes en que no hay quirófanos de refuerzos por la tarde pese a que el 17 de diciembre informó a los sindicatos representados en la mesa sectorial que las operaciones vespertinas pagadas con horas extra se iban a recuperar a partir del 1 de enero de 2026 para reducir listas de espera quirúrgicas.

Cuando este plan de choque se suspendió, la Sociedad Valenciana de Cirugía auguró un aumento de la demora si no se tomaban medidas adicionales.

Avanzado febrero los hospitales siguen sin operar por las tardes con horas extras del personal y la mayoría tiene las cirugías programadas hasta marzo sin contar con este refuerzo y sin contar con la posibilidad de hacer esas operaciones porque Sanidad aún no las ha autorizado. Así lo han confirmado médicos de secciones tan dispares como Traumatología, Cirugía General o Urología de la provincia, que aún no hacen estas operaciones y de momento afirman que no hay fecha para ellas. Consultada la conselleria, afirman que no se ha dejado de realizar intervenciones por la tarde pero sobre cuándo se recuperará el refuerzo con horas extra no ha habido respuesta.

Los sindicatos tampoco tienen constancia de fechas ni en mesa ni en reuniones se ha vuelto a tocar este tema, afirman.

Ante esta situación, el sindicato de Enfermería Satse alerta de que cada vez más se derivan más intervenciones quirúrgicas y pruebas diagnósticas a la Sanidad privada, incluso enviando a pacientes de edad avanzada a centros privados que se encuentran a más de 20 kilómetros de distancia de su casa para hacerse pruebas de poca complejidad, como una ecografía. Otras, como colonoscopias, se están derivando también a la Sanidad privada desde que Sanidad eliminó los módulos de refuerzo de tarde, que estaban permitiendo reducir el volumen de pacientes en espera quirúrgica y diagnóstica, añaden.

Un cirujano accede al área quirúrgica del Hospital de La Vila Joiosa / David Revenga

Derivación a la privada

En este sentido, aseguran desde el Sindicato de Enfermería que el conseller de Sanidad, tras eliminar el plan de choque quirúrgico y reducir el presupuesto para los autoconciertos y para pruebas diagnósticas «no ha aumentado la plantilla ni ha habilitado los quirófanos de refuerzo para operar en turno de tarde. No hay prevista una ampliación de centros sanitarios ni ha reforzado las salas de ingreso ni los quirófanos. Para reducir la demora, ha derivado a centros hospitalarios privados. Dado que el usuario lo que quiere es que le atiendan o le operen lo antes posible, se le plantea una especie de chantaje, obligándole a elegir entre ahora entre un centro privado o seguir en la lista de espera hasta no se sabe cuándo. El resultado no solo beneficia a la Sanidad privada a costa del dinero público, sino que la Generalitat puede publicitar que mejora los datos de la lista de espera mes tras mes».

En declaraciones públicas efectuadas la semana pasada, Gómez ha reivindicado la colaboración público-privada para cubrir las necesidades en respuesta al anteproyecto de ley del Gobierno que pretende poner límites afirmando que «en Sanidad hay que huir de ideologías».

Sea como sea, el Hospital de Alicante tiene a 7.676 pacientes en lista de espera; el de Sant Joan a 3.517; el de Elche a 3.260; el de Elda a 2.631; el de Dénia a 2.213; el de la Marina Baixa a 1.671; el de Alcoy a 1.643; el de Orihuela a 1.526; el de Torrevieja a 1.410; y el del Vinalopó a 1.256.