El Consell rechaza gestionar todas las oposiciones a Policía Local como anunció el Botànic tras la polémica de Alicante

En marzo de 2022, las oposiciones a la Policía Local de Alicante hicieron saltar todas las alarmas. En el listado de aprobados figuraban personas muy cercanas a actuales agentes del cuerpo alicantino, incluyendo miembros del cuadro de mandos, como hijos, hijas, mujeres, novias, sobrinos y yernos, entre otros parentescos. También estaban incluidas en ese listado personas próximas a partidos políticos y a empresas vinculadas a miembros de la Policía, además de sindicalistas del Ayuntamiento, salpicando a siglas como UGT y CSIF.

La polémica generó un gran revuelo, no solo a nivel municipal, sino que terminó saltando al terreno autonómico. En ese momento, la Generalitat Valenciana decidió tomar cartas en el asunto y anunció que, para garantizar mayor transparencia en los procesos selectivos, sería el gobierno autonómico el que se encargara de realizar las oposiciones a las policías locales de los municipios de la Comunidad Valenciana desde el primer trimestre de 2023. Así lo reveló el entonces secretario autonómico de Seguridad y Emergencia, José María Ángel, quien recordó que la medida estaba aprobada desde 2019, pero que no se había puesto en marcha desde la pandemia.

"Ya tenemos el decreto que permitirá la centralización de las pruebas selectivas a través de una convocatoria única con una encomienda de gestión, ya que las oposiciones a policía local es una competencia de los ayuntamientos. Este cambio busca dar más transparencia al proceso", señaló. El responsable de Seguridad y Emergencia admitió la "preocupación" por la situación que se produjo en Alicante, "porque no solo se habla de supuesta mala praxis", sino que "conduce a quiebros sobre principios sobre los méritos y la capacidad".

Las dudas sobre el proceso selectivo motivaron que el Consell apostara por asumir el mando

Tras las acusaciones, la Agencia Valenciana Antifraude detectó "filtraciones de preguntas" en los exámenes, pero el proceso no se anuló. El Ayuntamiento, tras un expediente informativo, continuó con la oposición y puso fin al proceso en el 2024, con el nombramiento de los últimos 39 agentes. Ahora, desde la Generalitat Valenciana, se descarta asumir el modelo impulsado por el Botànic para centralizar las oposiciones y se apuesta por continuar con su organización municipal: "Con el actual marco jurídico, consideramos que se garantiza la formación homogénea de alta calidad para todos los nuevos policías, independientemente del municipio que los contrate", han señalado a INFORMACIÓN fuentes de la Conselleria de Emergencias e Interior.

Desde el departamento autonómico que dirige Juan Carlos Valderrama, recuerdan que la competencia para convocar y realizar los procesos selectivos reside en los Ayuntamientos y que, aunque la Ley prevé que las corporaciones locales puedan, de forma voluntaria, encomendar a la Generalitat la realización de las pruebas de selección, esta es una facultad dispositiva y no obligatoria.

Los últimos agentes del procedimiento fueron nombrados en 2024, zanjando así la polémica

Al respecto, las mismas fuentes han apuntado que el actual Decreto 179/2021 se centra en "garantizar la homogeneidad y profesionalización" del colectivo a través de dos pilares: "garantizar la transparencia y la igualdad mediante la determinación de programas mínimos y criterios de exclusión que todos los Ayuntamientos deben respetar" y, por otro lado, el Curso Selectivo en el Ivaspe, que todas las personas aspirantes deben realizar obligatoriamente. "Nuestra intención es seguir reforzando el papel del Ivaspe como el centro de excelencia para la formación y capacitación técnica de nuestros agentes", añaden desde la conselleria.

Las polémicas oposiciones a la Policía Local de Alicante fueron el último gran escándalo en el Ayuntamiento que motivó una reacción del Consell. Ahora, el foco se centra en las recientes adjudicaciones de vivienda protegida (la primera promoción local en 20 años) que han ido a parar a personas vinculadas con el Consistorio y la Generalitat. Por ahora, el gobierno de Juanfran Pérez Llorca (como hiciera el del Botànic tras las sospechas de nepotismo) ya ha anunciado un cambio normativo, pendiente de materializarse.