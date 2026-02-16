CSIF plantea a Educación una subida salarial de 300 euros mensuales para los docentes

El sindicato de funcionarios CSIF ha presentado este lunes por escrito a Conselleria de Educación sus propuestas concretas con el fin de iniciar una negociación con objetivos de mejoras para el colectivo docente. Entre ellas, una subida salarial de 300 euros para el personal docente y una rebaja de ratios en todos los niveles.

La central sindical considera que estas medidas deben formar parte prioritaria del calendario de puntos a negociar para aplicar en los próximos dos cursos.

En concreto, CSIF pide una subida salarial mensual, en complemento autonómico, de 300 euros mensuales para todos los docentes. Esta propuesta va en la línea de la reivindicación del sindicato de equiparar los salarios de los profesionales valencianos con los que perciben sus homólogos de otras comunidades autónomas.

Paga extra

El sindicato añade como puntos a negociar el abono de la paga extra completa para todos los docentes y el establecimiento de los denominados días moscosos o de libre disposición para este colectivo, ya que carece de ellos.

Además, en su planteamiento de negociación incluye una nueva normativa para implementar la reducción de horario lectivo a docentes mayores de 55 años y el paso de todos los docentes a la categoría de grupo A.

CSIF insta a la Conselleria de Educación a negociar una reducción de la burocracia que permita al personal centrar más su labor en la docencia y eliminar la sobrecarga burocrática actual. También incluye en sus peticiones las sustituciones de docentes la misma semana de baja del titular, sin necesidad de esperar a que transcurran diez días laborables.

Áxel Álvarez

Títulos de valenciano

Otras de sus propuestas son un complemento retributivo a profesores técnicos de FP y nuevos cuerpos, una rebaja de ratios en todos los niveles educativos, la máxima oferta de plazas en las convocatorias de oposiciones a docentes, nuevos itinerarios para la obtención de certificaciones de valenciano y una mayor inversión en el conjunto de la educación pública valenciana.

La organización sindical considera estas peticiones como un punto de partida para iniciar la negociación con Educación de cara a mejorar las condiciones laborales del personal docente y, en general, el nivel de la educación pública en la Comunidad Valenciana.