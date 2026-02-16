Descubre dónde ir de Tapa Cofrade y Menús de Cuaresma esta Semana Santa en Alicante

Alicante arranca sus VII Jornadas Gastronómicas de Cuaresma, una cita que combina tradición y buena cocina para quienes quieran disfrutar de la Semana Santa a través del sabor. Estas jornadas, organizadas por el Ayuntamiento de Alicante y la Asociación Provincial de Empresarios de Hostelería de Alicante (APEHA), se desarrollarán del 18 de febrero al 2 de abril con una amplia oferta de restaurantes que presentarán menús y tapas típicas de la temporada.

En esta edición, con récord de participantes, un total de 34 establecimientos participan ofreciendo "Menús de viernes de Cuaresma" y la ruta de "Tapa Cofrade". La información completa sobre los restaurantes y menús está disponible en la web oficial jornadascuaresmaalicante.com.

La Tapa Cofrade: tradición y creatividad

La "Tapa Cofrade" vuelve con fuerza en su séptima edición, ofreciendo 15 propuestas diferentes elaboradas por restaurantes como Nou Pinet, Pipirana Vermut, Insensato, Teselas, Cervecería Carví, Chapeau San Juan, Gastrobar Jorge, Cervecería Portabella, Casa Ibarra, La Barra del Ibarra, Vinos y Risas, La Vendimia, Delta 3, El Dragón Escamado y El Merengue. Cada tapa se podrá degustar acompañada de una caña o un vino por un precio de 5 euros, todos los días desde el miércoles 18 de febrero hasta el 2 de abril.

Entre las propuestas presentadas destacan sabores innovadores y presentaciones sorprendentes. En la degustación previa al inicio de las jornadas, los asistentes pudieron probar las propuestas de cinco de los establecimientos participantes, desde una ensalada templada de lentejas y langostinos, con aliño de kiwi y cilantro, oreja cofrade al vermut alicantino, buñuelo de bacalao, crunchy de bacalao, zamburiña al grill con chimichurri casero, alioli de ajo perejil y polvo de Kalamata y pulpo a la gallega, en texturas: patata crujiente gallega, pulpo a la brasa, aire de su cocción, emulsión suave de pimentón dulce y esferas de avoe.

Menús de los Viernes de Cuaresma

Por su parte, los "Menús de los Viernes de Cuaresma" contarán con la participación de 18 establecimientos que ofrecerán menús completos durante los viernes del 20 y 27 de febrero, y los 6, 13, 20 y 27 de marzo. Con precios que oscilan entre 15 y 52 euros, los menús incluyen entrantes, plato principal y postre, todos elaborados sin carnes ni embutidos, centrados en pescados, verduras y legumbres, además de dulces típicos de Cuaresma.

Entre los platos principales destacan propuestas como arroz de rape, sepia y gambas, alcachofa confitada con parmesano y huevo a baja temperatura, arroz de verduras y bacalao, o borreta alicantina con bacalao ahumado. Participan restaurantes de referencia como Raco del Pla San Juan, Raco del Pla Alicante, Insensato Vermú y Anchoas, Sorell, Casa Pepe, Casa Riquelme, Poniente, Teselas, Cervecería Carví, Gastrobar Jorge, Taberna La Vendimia, Casa Ibarra, La Barra del Ibarra, La Taverna del Racó del Pla, Pillame Confesá, Vinos y Risas La Gastroteca, Delta 3 y 2&tres Gastrobar.

Concurso y votación de la tapa favorita

Como novedad, los clientes tendrán la oportunidad de votar su tapa favorita a través de las webs jornadascuaresmaalicante.com y alicantehosteleria.com. Entre todos los participantes se realizará un sorteo el 6 de abril, en el que se entregarán premios que incluyen tarjetas regalo por valor de 20 euros para los Mercados Municipales, una visita para dos personas a la Bodega Bocopa y botella de vino de regalo, un lote de productos Carmencita, un lote de productos Economato Ibérico y un lote de productos de Anís Tenis

Además, los tres establecimientos cuyas tapas obtengan más votos recibirán un diploma acreditativo omo primero, segundo y tercer Tapa más votada.

Presentación

La presentación de esta séptima edición tuvo lugar en el edificio municipal El Portalet, donde se pudieron degustar siete de las tapas que los alicantinos podrán disfrutar durante las jornadas. La concejala de Hostelería, Lidia López, destacó que estas jornadas "las jornadas este año superan el récord de participantes y se han impulsado para ensalzar nuestro producto, cocina y sector hostelero", así como invitó "a degustar la mejor ruta en los restaurantes con menús y tapas que son reflejo de la identidad, cultura y gastronomía alicantina"

La presidenta de APEHA, María del Mar Valera, subrayó que las jornadas "reinterpretan la cocina tradicional de Cuaresma, apostando por el producto de cercanía y la creatividad", destacando que el aumento de establecimientos participantes demuestra el interés del sector por mantener vivas las tradiciones sin perder su esencia.

Por su parte, el presidente de la Junta Mayor de Hermandades y Cofradías de la Semana Santa, Alfredo Llopis, afirmó que "esta iniciativa se han convertido en uno de los encuentros gastronómicos más importantes y con más repercusión de los alicantinos que nos traen lo mejor de la cocina de Cuaresma con las verduras de la huerta, pescados de nuestras cosas y los muy reconocidos arroces"