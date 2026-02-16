La Federació de Fogueres defiende la instalación de la hoguera Albufereta en el vial Flora de España

La polémica por la ubicación de la hoguera Albufereta se intensifica en Alicante, pero desde la Federació de Fogueres insisten en que el vial Flora de España es el lugar idóneo para ubicar esta nueva comisión. El presidente de la federación, David Olivares, respondió este lunes a las manifestaciones de los vecinos del entorno en el que se prevé ubicar la hoguera y señaló que la ubicación "fue consensuada en octubre con la Asociación de Vecinos Albufereta-Playa Blanca y con el Ayuntamiento en octubre", y que cuenta con todos los informes técnicos necesarios para su instalación.

"Nos sorprendió la reacción de algunos vecinos que ahora se quejan, porque ya habíamos mantenido una reunión con ellos para valorar entradas y salidas del barrio sin que se viera afectada la movilidad, utilizando vías alternativas", explicó Olivares. El presidente de la Federació señaló que "la cuantía calorífica de la hoguera proyectada que competirá este año en Sexta categoría no supone riesgo para la masa forestal" del entorno, y que, desde la Federació defenderán la instalación del monumento "a capa y espada" por considerarla la opción menos conflictiva en términos de ruido y molestias "durante los cuatro días de Hogueras".

A pesar del respaldo de la federación, algunos vecinos siguen mostrando su oposición. La recién constituida Asociación de Vecinos de Albufereta Torre Águilas anunció este fin de semana el inicio de una campaña para impedir la plantà en el vial Flora de España, argumentando que la cercanía a un terreno catalogado como de alto riesgo de incendios podría implicar responsabilidades legales y problemas de seguridad. El representante de los vecinos, Benjamin Fontaine, afirmó que el suelo afectado se encuentra a menos de 100 metros de un terreno incluido en el Plan de Acción Territorial Forestal de la Comunidad Valenciana, y su instalación requeriría justificantes técnicos y medidas preventivas extremas.

Prioridades para la Federació

Ante estas manifestaciones, el presidente de la Federació de Fogueres reconocía las preocupaciones de los vecinos, especialmente tras manifestar estos su proximidad a una zona de ocio nocturno y sus reiteradas quejas sobre ruido y vandalismo, pero insiste en que las Hogueras no tienen relación con esos problemas.

"La plantà en el vial Flora de España es la opción menos molesta ruidosa para el barrio, nos alejamos de Lucentum y, mientras el Ayuntamiento no indique lo contrario, la hoguera Albufereta se instalará en la ubicación acordada", afirmó el presidente de la Federació de Fogueres. La decisión final, en cualquier caso, dependerá de los informes técnicos que evaluarán los servicios municipales del Ayuntamiento de Alicante, que deberán pronunciarse sobre cualquier posible riesgo antes de dar luz verde definitiva a la instalación del monumento.

Por su parte, desde la asociación vecinal indicaron este fin de semana que "no están en contra de las Hogueras" y que han colaborado con la Fiesta en otras ocasiones, pero subrayan que "la ley debe cumplirse estrictamente" para garantizar la seguridad de los vecinos y del entorno. "Queremos llamar la atención del Ayuntamiento sobre un tema legal, la normativa es clara y no cabe negociación si la ubicación supone un riesgo", aseguró Fontaine.

Informes pendientes

La concejala de Fiestas, Cristina Cutanda, ha explicado a INFORMACIÓN que tanto la plantà de los monumentos, adulto e infantil, como la instalación de las mesas del racó solo se autorizarán si cuentan con informes técnicos favorables de todos los departamentos implicados, especialmente del Servicio de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento (Speis), por su competencia en materia de prevención de incendios.

Desde la asociación vecinal advierten, además, que por el momento la nueva comisión no dispone de autorización municipal para establecerse en el vial Flora de España. En esta línea señalan que la comisión ya está promocionando la venta de mesas del racó en redes sociales. Desde el Ayuntamiento confirman que, hasta la fecha, no se ha recibido todavía ninguna solicitud formal para plantar las hogueras en ese emplazamiento.

Conflicto vecinal

El conflicto por la ubicación no es nuevo. La primera propuesta de la comisión situaba la plantà en el cruce de las calles Colonia Romana y Remo, junto al aparcamiento del polideportivo. Aquella opción generó el rechazo de la Asociación de Vecinos de Albufereta-Playa Blanca por su proximidad a viviendas y al entorno del Tossal de Manises, donde se ubica el yacimiento arqueológico de Lucentum.

Tras una reunión celebrada a finales de septiembre entre el Ayuntamiento de Alicante, la Federació de Fogueres, la asociación vecinal de Albufereta-Playa Blanca y la presidenta de la nueva comisión, se acordó trasladar la ubicación al vial Flora de España. Sin embargo, lejos de cerrar el conflicto, el cambio ha reactivado las protestas, esta vez lideradas por la Asociación de Vecinos de Albufereta Torre Águilas, que ha impulsado recogidas de firmas y ha remitido escritos a la Concejalía de Fiestas.

Según explican desde la entidad, antes de Navidad mantuvieron una reunión con responsables del área de Fiestas, en la que, afirman, se les trasladó que la solicitud sería tramitada y que la decisión definitiva dependería de los informes técnicos y del pronunciamiento final del Ayuntamiento.