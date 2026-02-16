Los hospitales de Alicante y Elche copan la demora para operarse en la Comunidad

El Hospital General de Elche es el que peor parado sale en cuanto a demora en la última actualización de datos de la Conselleria de Sanidad, correspondiente a diciembre de 2025. Sus pacientes tienen que esperar una media de 137 días para pasar por quirófano, los que más en la Comunidad Valenciana. Una cifra negativa que empeora la de julio de 2025, que ya era alta (135 días), y que está muy por encima de los 88 que hay de media ahora mismo en toda la red autonómica de hospitales públicos.

No está demasiado mejor el Hospital General de Alicante, cuya espera está ahora en 127 días, diez menos que en el de Elche. El Dr Balmis, de referencia para numerosas especialidades, ha mejorado algo respecto a hace seis meses, cuando tenía 135 días de demora. En tercer lugar en demora están la Fe de València, con 122 días, y el Hospital de Castellón, con 119.

Los tres con más pacientes

Los hospitales de Alicante y Elche son además los que más pacientes tienen esperando, aunque esto es lógico ya que son los dos principales de la provincia. El primero de ellos con 7.158 personas pendientes de pasar por el quirófano, y el ilicitano tiene a 3.482, aunque le sigue muy de cerca el de Sant Joan d'Alacant, también en la capital de la provincia, con 3.347 pacientes en lista de espera. La demora en este caso es de 113 días, peor que en junio cuando tenía 96. Entre estos tres hospitales suman 14.187 pacientes en espera de la llamada del cirujano, más de la mitad del total provincial.

Los días que hay que esperar en los siguientes hospitales de la red pública están por debajo de los 88 en los que está el umbral medio en la Comunidad: 79 en Dénia; 78 en Elda; 70 en Torrevieja; 68 en Orihuela; 62 en la Marina Baixa; 61 en Alcoy y 39 en Elx-Crevillent, más conocida como área del hospital del Vinalopó.

Actualmente, un total de 26.803 pacientes de la provincia de Alicante están en lista de espera para operarse en alguno de los diez hospitales de la red pública sanitaria según los datos de diciembre de 2025 hechos públicos por la Conselleria de Sanidad, 557 más que en la lectura anterior, realizada en junio (había entonces 26.246). Representan el 36 % de todos los que hay en espera en la Comunidad (72.800); y de ellos la mitad sufren una demora inferior a tres meses en su intervención; 3.811 llevan aguardando la llamada del cirujano entre tres y seis meses (un 24 % menos); y 9.956 esperan más de medio año (un 23 % más).

Videoencuesta: Los alicantinos opinan sobre las listas de espera en las especialidades de los Centros de Salud / Pilar Cortés

Especialidades

Por especialidades, Cirugía Ortopédica y Traumatología, con 6.989 pacientes pendientes de ser intervenidos; Oftalmología, con 5.836; y Cirugía General, con 5.379 pacientes, concentran el grueso de las listas de espera en la provincia de Alicante.

Son en total 18.204, el 67 %. Aquí destacan de nuevo los 152 días de espera, es decir, algo más de cinco meses, que tiene el Hospital de Elche en Traumatología; y los 137 días (cuatro meses y medio) del Hospital Dr Balmis, también en esta especialidad.

Prótesis

En cuanto a las patologías, hay pacientes que llevan siete meses aguardando a recibir una prótesis de cadera en el Hospital General de Elche y casi seis meses para una cirugía de colocación de una prótesis de rodilla. En el General de Alicante los tiempos oscilan entre tres meses y medio, y cuatro, para estas complejas operaciones.

En el resto de centros la demora es menor, no llega a 80 días, por ejemplo, en el Hospital de Sant Joan para una prótesis de cadera, o 69 para rodilla, en este mismo centro y en el Virgen de los Lirios de Alcoy.