Investigadores de la UA coordinan en Guatemala un taller de lenguas mayas para incorporarlas a la IA

El grupo de investigación Transducers de la Universidad de Alicante (UA) ha coordinado en Guatemala un taller de traducción en el marco de un proyecto galardonado con el prestigioso Google Academic Research Award (GARA), en el que 12 traductores expertos en lenguas mayas han traducido un corpus, denominado FLORES+, ampliamente utilizado por la comunidad científica a la hora de evaluar sistemas de traducción automática y que permitirá que investigadores y desarrolladores de todo el mundo puedan incorporar las lenguas mayas a la hora de diseñar y evaluar sus modelos de inteligencia artificial.

Flores+

El trabajo se centra en la traducción del conjunto de evaluación FLORES+, una herramienta esencial para que investigadores de todo el mundo puedan entrenar y medir la eficacia de sus modelos de IA. Al incluir estas cuatro lenguas mayas en dicho corpus, se eliminan barreras críticas para que sean integradas en futuros sistemas de traducción automática y asistentes virtuales. De forma complementaria, el proyecto también contempla la digitalización de gramáticas y diccionarios que serán publicados como colecciones de datos en abierto.

Herramientas digitales

Durante la semana del 9 al 13 de febrero, la ciudad de Antigua Guatemala ha sido la sede de este encuentro técnico en las instalaciones de la Fundación Proyecto Lingüístico Francisco Marroquín (PLFM).

Bajo la dirección del investigador de la UA Andrés Lou Ríos, doce traductores expertos en las lenguas mayas Kʼicheʼ, Kaqchikel, Qʼeqchiʼ y Mam han definido las líneas maestras para la traducción del conjunto de evaluación FLORES+. Tras familiarizarse con las herramientas digitales durante estas jornadas, los especialistas continuarán ahora su labor de forma remota.

Uno de los pilares fundamentales de esta iniciativa, explican los investigadores, es “su contribución al desarrollo económico de las comunidades locales y la contratación de estos doce traductores especializados no solo garantiza la máxima calidad lingüística, sino que supone una inversión directa en el talento y el tejido profesional guatemalteco”.

Así, añaden que “el remunerar a expertos nativos, el proyecto asegura que los beneficios de la investigación tecnológica reviertan en las personas que mantienen viva la lengua”.

70.000 euros

El equipo responsable de este proyecto, que cuenta con una dotación de más de 70.000 euros, está liderado por el investigador Víctor M. Sánchez Cartagena e integrado por Andrés Lou Ríos, Felipe Sánchez Martínez, Juan Antonio Pérez Ortiz y Miquel Esplà Gomis. Todos ellos son miembros del grupo Transducens, que desde 1997 desarrolla tecnologías para lenguas con pocos recursos que suelen quedar al margen de los sistemas comerciales.

Esta labor de promoción digital de las lenguas mayas tendrá continuidad a través del proyecto "Traducción para Lenguas y Culturas con Pocos Recursos Guiada por la Inteligencia Artificial", financiado por el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades.