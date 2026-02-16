Una marcha recordará el cuarto aniversario de la invasión rusa contra Ucrania en Alicante

Una bandera gigante de 100 metros recorrerá el centro de Alicante coincidiendo con el cuarto aniversario de la invasión rusa contra Ucrania. Así lo ha anunciado la asociación Amigos de Ucrania de Alicante, que ha organizado una manifestación para el martes 24 de febrero. La guerra, “lejos de detenerse, continúa agravando la crisis humanitaria en el país”, han recordado.

Según expresan a través de un comunicado, citando cifras de organismos internacionales, “en 2025 el número de civiles muertos aumentó un 31 % respecto al año anterior”, hecho que reflejaría “la intensificación de los ataques”. También añaden que “en los últimos meses Rusia ha centrado de nuevo su ofensiva en la destrucción sistemática de infraestructuras energéticas, aprovechando un invierno especialmente duro”.

Convocatoria

La manifestación partirá desde Luceros a las 17:30 y culminará en el Ayuntamiento de Alicante. La marcha consistirá en una “acción simbólica y pacífica para mantener viva la memoria, denunciar la violencia y reclamar el apoyo internacional a Ucrania y a su población”, y los organizadores pretenden “visibilizar que la guerra continúa, que sus consecuencias siguen siendo devastadoras y que el respaldo del mundo libre y democrático sigue siendo imprescindible”.

Además, la entidad informa que la plaza de Luceros se iluminará con los colores de la bandera de Ucrania ese mismo día “como gesto de solidaridad y compromiso”. Una acción que se llevará a cabo “gracias al apoyo del Ayuntamiento de Alicante”.

El año pasado unas 600 personas participaron en esta marcha, que en el primer aniversario de la invasión rusa concentró a unas 2.000, según los organizadores. Esta es una de las dos manifestaciones que los ucranianos residentes en Alicante suelen convocar cada año desde que empezó la guerra. La otra se celebra en agosto, coincidiendo con el Día de la Independencia del país.