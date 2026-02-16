El mejor instituto de Alicante está en la Cruz Roja

En las aulas que pisaron las históricas damas auxiliares voluntarias de Cruz Roja a partir de los años sesenta se forman actualmente casi 400 alumnos de la provincia. El instituto está considerado como el mejor de Alicante por el portal Micole.net. La ciudad cuenta con un centro de Formación Profesional gestionado por la organización humanitaria internacional, el único de la Comunidad Valenciana que enseña a jóvenes y adultos a convertirse en profesionales sanitarios: desde técnicos en Farmacia y Parafarmacia, Cuidados auxiliares en Enfermería, Emergencias sanitarias y en Laboratorio clínico y biomédico. Unos estudios cuya demanda está en alza hasta el punto de que en algunos de estos títulos cuatro de cada cinco alumnos que los solicitan están en lista de espera.

Estas instalaciones sostenidas con fondos públicos y fundadas como centro de FP en 1977, también acaban de situarse como el mejor centro concertado de la provincia y como el tercero de la Comunidad Valenciana en el ranking del reconocido portal nacional educativo, así como segundo mejor centro (entre públicos y privados) de la provincia de Alicante. En este IES, donde la cuota fijada por la Conselleria de Educación es de 25 euros al mes, según su director Raúl Carrión, un 20 % de sus estudiantes recibe una beca económica para estudiar.

"Una de las cosas que nos diferencian es que no somos un centro educativo al uso, sino que pertenecemos a la red de Cruz Roja (somos nueve centros en España), tenemos ambulancias propias, personal sanitario que puede atender al alumnado que lo necesite y una bolsa de empleo para que se apunten los estudiantes que acaban y puedan trabajar en la entidad, además de tener una red de colaboradores muy amplia", explica el responsable del centro educativo.

Estudiantes del centro de FP de Cruz Roja Alicante, en unas prácticas / PILAR CORTES

Titulaciones estrella

El centro oferta unos 30 puestos por grupo y, en el caso de los ciclos de Farmacia y Enfermería, cuenta con turno de mañana y tarde, lo que eleva la capacidad a 60 puestos. Entre los ciclos más solicitados destacan Farmacia y Emergencias Sanitarias, aunque el director aclara que la presión se extiende al conjunto de la rama sanitaria. "Ahora mismo no tendríamos una demanda mucho más diferente entre unos y otros; todos están siendo muy demandados", señala, en un contexto en el que la sanidad se ha consolidado como una de las familias profesionales con mayor salida laboral.

Los datos de inserción laboral varían según el ciclo. En los grados medios, los resultados son elevados: "en Farmacia más de la mitad han trabajado el primer año; en Emergencias Sanitarias, dos tercios; y en Enfermería, prácticamente tres cuartas partes”, afirma Carrión. En los grados superiores, sin embargo, muchos estudiantes utilizan la FP como vía de acceso a la universidad, lo que dificulta medir la inserción inmediata. "El de técnico en Laboratorio, por ejemplo, mucha gente lo usa como puente para la universidad", explica.

Alumnas de FP durante unas pruebas de laboratorio / PILAR CORTES

Prácticas y salto a Europa

El centro colabora con hospitales públicos y privados, centros de mayores, clínicas, farmacias y empresas de transporte sanitario, además de Cruz Roja. No obstante, la implantación de la formación en empresa desde primer curso, por la Ley estatal de FP, ha generado tensiones en todo el sistema.

"Los hospitales ya no dan abasto, no cabemos todos”, reconoce el director. Para adaptarse, el centro ha retrasado las estancias en empresa de primero al final del curso: "nos aseguramos de que quien va a la empresa esté realmente formado".

Entre las líneas de trabajo actuales figura la internacionalización de la formación. El objetivo es facilitar movilidades y prácticas en otros países europeos. "Queremos que vean que es una oportunidad laboral; hay mucha demanda sanitaria en otros países de Europa", señala Raúl, que apunta a la red internacional de Cruz Roja como una ventaja operativa.

El centro también participa en programas que permiten reenganchar a personas que quedaron fuera del sistema educativo y facilitar su acceso progresivo a titulaciones regladas, aprovechando los cambios normativos recientes.

Una clase práctica de emergencias en el centro de FP de Cruz Roja / PILAR CORTES

Freno al abandono escolar

Además de impartir ciclos formativos, que incluso pueden acabar siendo un trampolín para saltar a la universidad, Cruz Roja trabaja con jóvenes sin estudios básicos para ofrecerles certificados de profesionalidad que les permita tener una salida laboral o bien regresar a los estudios. Solo en la provincia de Alicante, la organización atiende cada año a alrededor de 90 jóvenes de entre 16 y 21 años que no han obtenido el título de Educación Secundaria Obligatoria (ESO).

La directora del Área de Educación de Cruz Roja en Alicante, Maite Espinosa Sáez, explica que el objetivo es ofrecer "una segunda oportunidad" a quienes han quedado fuera del sistema educativo. "Nos interesa que la gente que empiece desde abajo sin educación básica pueda seguir formándose para conseguir no solo una inserción educativa, sino también social y laboral", señala.

Actualmente, Cruz Roja desarrolla en la provincia seis programas de cualificación básica: en ciudades como Alicante y Elche con 15 alumnos por grupo. En total, unos 90 jóvenes participan cada curso en estas formaciones, que se vienen impartiendo desde hace aproximadamente 25 años.

Los itinerarios profesionales que se ofrecen son Servicios Auxiliares de Estética, Servicios Auxiliares de Peluquería y Traslado y Movilización de Personas Usuarias, orientado a la labor de celador o celadora. La formación combina módulos académicos con contenidos teóricos y prácticos vinculados a cada profesión.

Además, el alumnado realiza prácticas en entornos reales de trabajo: salones de belleza, clínicas o centros sanitarios, lo que facilita el contacto directo con el mercado laboral. Algunos estudiantes logran incluso incorporarse a las empresas donde realizan las prácticas.

Los perfiles de los jóvenes son diversos. Muchos proceden de institutos donde no lograron finalizar la ESO, otros han pasado por centros de menores o pertenecen a familias con dificultades sociales y económicas. "Nuestro gran objetivo es que se reenganchen al sistema educativo", subraya Espinosa. En algunos casos, añade, el primer paso es recuperar hábitos, disciplina y rutina tras trayectorias personales complejas.