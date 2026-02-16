¿Te pasa a ti también? La razón por la que Alicante vive "antes y después de Hogueras"
Es la psicología del calendario emocional y el peso de los hitos festivos como eje identitario
En Alicante, para muchos, el año no "acaba" el 31 de diciembre. Lo hace cuando terminan las Hogueras. Y, en cierto modo, tampoco "empieza" el 1 de enero: el verdadero comienzo llega cuando vuelve a oler a pólvora y la ciudad entra otra vez en junio. Entre medias, todo se organiza en relación con esa semana que funciona como bisagra emocional, social y casi biográfica.
No es una forma de hablar sin más. Tiene explicación psicológica.
El calendario emocional
Nuestro cerebro no organiza el tiempo como un calendario administrativo, sino como una sucesión de hitos cargados de emoción. Los psicólogos lo llaman marcadores temporales significativos: momentos que concentran intensidad afectiva, novedad, ritual y memoria colectiva.
Las Hogueras cumplen todos esos requisitos:
- Son cíclicas (vuelven cada año).
- Son intensas (ruido, fuego, música, convivencia).
- Son compartidas (la ciudad entera -o casi- participa).
- Están asociadas a recuerdos personales: infancia, amistades, primeras veces, reencuentros.
Por eso no solemos decir "en marzo del año pasado", sino "antes de Hogueras" o "el verano después de aquella cremà".
La identidad colectiva como brújula
Las grandes fiestas no solo marcan el tiempo: marcan identidad. En ciudades donde la fiesta es estructural —como Alicante con las Hogueras— el evento funciona como punto de referencia emocional común.
Es un fenómeno estudiado en psicología social: cuando una comunidad comparte rituales intensos, estos se convierten en anclas de pertenencia. No es casual que muchos alicantinos que viven fuera regresen precisamente en junio. Hogueras no es solo una fiesta: es el momento en el que "todo el mundo vuelve a ser de aquí".
Ese retorno periódico refuerza la idea de que el año gira alrededor de ese eje.
El efecto "reseteo"
También hay un componente biológico. Hogueras coincide con el inicio del verano, cuando aumentan las horas de luz y la vida social se intensifica. El cerebro asocia esa transición con una sensación de reinicio: más actividad, más planes, más contacto humano.
Después llega el verano, luego septiembre —que en Alicante no es un otoño emocional tan marcado como en otras ciudades— y, cuando el ritmo se estabiliza, ya se empieza a hablar del siguiente ciclo festero. Así, el año se percibe como una cuenta atrás hacia junio.
Memoria autobiográfica y fuego
Hay otro factor interesante: recordamos mejor los eventos asociados a estímulos sensoriales fuertes. Y pocas experiencias son tan sensoriales como Hogueras: el olor a pólvora, el calor de la cremà, la música de las bandas, el estruendo de la mascletà.
Cuando la memoria se organiza en torno a experiencias tan potentes, el cerebro utiliza esos momentos como separadores naturales del tiempo. Igual que muchas personas recuerdan su vida por cursos escolares, en Alicante muchas etapas vitales se dividen por Hogueras.
No es solo tradición, es estructura mental
Medir el año en Hogueras no es una costumbre folclórica sin más. Es una forma de estructurar el tiempo basada en emoción, identidad y memoria colectiva. En psicología se sabe que el tiempo subjetivo no es lineal ni neutral: se expande donde hay intensidad y se difumina donde no la hay.
Y en Alicante, la intensidad tiene nombre propio.
Por eso, cuando alguien dice "eso fue antes de Hogueras" o "nos vemos después de Hogueras", no está usando una metáfora. Está usando el verdadero calendario de la ciudad.
